BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Am Samstag steigt das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05. Aber wo könnt Ihr die Bundesliga heute im LIVE-STREAM und TV sehen? GOAL hat Infos.

Am Samstag um 15.30 Uhr gehen in der Bundesliga die Spiele der 34. und letzten Runde über die Bühne. Hierbei kommt es exemplarisch zum Aufeinandertreffen BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05. Die beiden Kontrahenten holten 70 und 45 Punkte.

Borussia Dortmund setzte sich am Sonntag in Augsburg durch. Damit feierte die Elf von Edin Terzić etwa den vierten Sieg binnen fünf Bundesliga-Partien.

Unmittelbar zuvor schlitterte Mainz 05 in ein Heimdebakel gegen den VfB Stuttgart. Für die Mannschaft von Bo Svensson handelte es sich um die vierte Niederlage in Serie.

Heute um 15.30 Uhr findet in der Bundesliga das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 statt. Doch wo könnt Ihr die Begegnung im Signal Iduna Park heute im LIVE-STREAM und TV sehen? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos hierzu, zum LIVE-TICKER und zu den Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Eckdaten des Bundesliga-Spiels

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FSV Mainz 05 (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr Stadion: Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live im TV anschauen

Sky hält die alleinigen Ausstrahlungsrechte an sämtlichen Samstagsspielen der Bundesliga. Hierfür greift der Pay-TV-Anbieter auf viele Kanäle zurück. Wenn Ihr das Spiel Borussia Dortmund vs. Mainz 05 in voller Länge sehen wollt, müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga 3 HD schalten. Aber schreibt Euch nun die Schlüsselinfos auf:

Sender: Sky Sport Bundesliga 3 HD

Sky Sport Bundesliga 3 HD Vorberichte ab: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Spielbeginn: 15.30 Uhr

Doch wenn Ihr Euch die Übertragung aus dem Signal Iduna Park im Fernsehen anschauen möchtet, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Dieses könnt Ihr als Einzelabo für 27 Euro und in einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro abschließen. Ihr könnt auf der Homepage von Sky zahlreiche Details dazu finden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute in der Bundesliga Sky Konferenz mitverfolgen

Am Samstag um 15.30 Uhr finden alle neun Partien des 34. Spieltags statt. Deshalb könnt Ihr Euch zusätzlich für eine Konferenz entscheiden. Hierfür könnt Ihr wahlweise auf Sky Sport Bundesliga HD, auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und auf Sky Sport Top Event HD schalten. Doch notiert Euch an dieser Stelle dazugehörigen Eckdaten:

Beginn der Übertragung: 15.15 Uhr

15.15 Uhr Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event HD

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event HD Kommentator Konferenz: Jonas Friedrich

Jonas Friedrich Kommentator im Einzelspiel: Wolff Fuss

Gezeigte Spiele: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig – Schalke 04, 1. FC Union Berlin – Werder Bremen, 1. FC Köln – FC Bayern München, Borussia Mönchengladbach – FC Augsburg, Eintracht Frankfurt – SC Freiburg, VfL Wolfsburg – Hertha BSC, VfL Bochum – Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart – TSG Hoffenheim.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute via LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Verfügung habt, könnt Ihr das Spiel zwischen dem BVB und Mainz 05 via LIVE-STREAM mitverfolgen. Denn: Sky strahlt sein komplettes Angebot zusätzlich online aus. Daher könnt Ihr mit einem geeigneten Internetzugang die Ausstrahlungen aus dem Signal Iduna Park von überall aus ansehen. Zudem könnt Ihr es mit zwei Optionen angehen.

So könnt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 bei Sky Go mitverfolgen

Das hauseigenen Streaming-Portal Sky Go stellt die Erste davon dar. Jedoch benötigt Ihr hierfür das Bundesliga-Paket und dessen Aktivierung. Allerdings findet der zweitgenannte Vorgang nicht sofort statt. Daher müsst Ihr bei einer heutigen Buchung vermutlich auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 bei WOW sehen

WOW ist das vormalige Sky Ticket. Damit müsst Ihr weder auf die Freischaltung warten noch Euch binden. Dennoch könnt Ihr Euch mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm anschauen. Ihr könnt Euch zudem exemplarisch den DFB-Pokal, die 2. Bundesliga, die englische Premier League, die ATP World Tour, die Formel 1, die NHL und die PGA Tour ansehen.

Wer ist der Kommentator beim Spiel des BVB in der Meister-Konferenz?

Neben der normalen Konferenz mit allen neun zeitgleich stattfindenden Spielen bietet Sky am Samstag auch eine Meister-Konferenz an, in der nur zwischen den Partien BVB vs. Mainz und Köln vs. Bayern hin- und her geschaltet wird.

Wer die Kommentatoren für das jeweilige Spiel in der Meister-Konferenz sind, könnt Ihr folgender Tabelle entnehmen.

Spiel Kommentator Meister-Konferenz 1. FC Köln vs. FC Bayern München Kai Dittmann Borussia Dortmund - Mainz 05 Frank Buschmann

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute live im LIVE-TICKER

Außerdem versorgt Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Spiel Borussia Dortmund vs. Mainz 05. Dort berichten wir Euch zu allen relevanten Geschehnissen im Signal Iduna Park. Obendrein senden wir Euch Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN, in der ARD und im ZDF: So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05

Ergänzend dazu könnt Ihr Euch ab 17.30 Uhr die besten Szenen in der Highlight Show von DAZN ansehen. Zudem zeigen die Sportschau der ARD ab 18.30 Uhr und das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr die Höhepunkte. Ihr könnt alle Programmpunkte im TV und im LIVE-STREAM sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Im Pay-TV: Einzelspiel: Sky Sport Bundesliga 3 HD Konferenz: Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD, Sky Sport Top Event HD Im STREAM: Sky Go / WOW Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD / ZDF

BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.