BVB (Borussia Dortmund) - Mainz 05 heute im LIVE-STREAM und TV sehen: So geht's

Im Trainingslager in Marbella trifft der BVB auf Mainz 05. Wir erklären Euch, wie Ihr das Spiel heute im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

Härtetest für : Genau eine Woche bevor der BVB gegen den in die Rückrunde der startet, bestreitet das Team von Trainer Lucien Favre direkt zwei Testspiele. Um 12.00 Uhr gegen den niederländischen Spitzenklub Rotterdam, um 17.00 Uhr gegen BL-Rivale .

Ausgetragen werden die Spiele im spanischen Marbella, denn sowohl der BVB als auch die Mainzer bereiten sich dort auf die Rückrunde vor. Statt Temperaturen um den Gefrierpunkt wie in , herrschen in Südspanien aktuell Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad – ideale Bedingungen für intensive Einheiten.

Durch die Doppelbelastung von zwei Testspielen am einen Tag werden alle Spieler der Borussia längere Einsatzzeiten bekommen - auch Spieler aus der zweiten Reihe können sich so möglicherweise für höhere Aufgaben in der Bundesliga empfehlen.

In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr heute das Spiel zwischen dem BVB und Mainz im LIVE-STREAM und TV sehen könnt.

BVB gegen Mainz 05: Die Daten auf einen Blick

Duell Borussia Dortmund gegen Mainz 05 Datum Samstag, 11. Januar 2020, 17.00 Uhr Ort Stadium Municipal, Marbella Kapazität 7.300 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) gegen Mainz 05 heute im LIVE-STREAM sehen

Tolle Nachrichten für alle Fans von Borussia Dortmund und Mainz. Das Testspiel zwischen dem BVB und den Nullfünfern wird heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Anstoß ist um 17.00 Uhr.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Abonnent von DAZN sein. Die Mitgliedschaft kostet Euch 11,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo, könnt Ihr das Spiel zwischen Mainz und dem BVB also gratis schauen.

Alternativ zum Monatspass bietet DAZN seit einiger Zeit auch einen Jahrespass an. Dieser kostet Euch 119,99 Euro für zwölf Monate. Im Vergleich zum Monatspass spart Ihr so bares Geld. Denn statt 11,99 Euro zahlt Ihr mit dem Jahrespass umgerechnet nur rund zehn Euro pro Monat.

Entscheidet Ihr Euch für ein DAZN-Abo könnt Ihr Euch neben zahlreichen Testspielen der Bundesligisten auch auf internationalen Spitzenfußball freuen. Denn DAZN überträgt einige Spiele der sowie alle Spiele der live. Außerdem hat der Streamingdienst Bundesligaspiele, die , und im Programm.

BVB vs. Mainz heute im LIVE-STREAM auf DAZN? Hier gibt's alle Infoartikel

BVB vs. Mainz heute im LIVE-STREAM per Gratismonat sehen - die DAZN-App :

BVB vs. Mainz 05 heute im LIVE-STREAM bei BVB-TV sehen

Neben der Option, das Spiel zwischen Dortmund und Mainz im LIVE-STREAM bei DAZN zu sehen, können Fans den Testkick auch auf BVB-TV schauen. Der LIVE-STREAM ist kostenlos über die Homepage des BVB erreichbar.

Auch hier beginnt die Übertragung püntklich zum Anpfiff um 17.00 Uhr.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Mainz 05 heute live im TV sehen

Das Wichtigste vorweg: Dortmund gegen Mainz wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Das Testspiel wird ausschließlich im Online-LIVE-STREAM übertragen.

Mit dem richtigen Zubehör kann man den DAZN-LIVE-STREAM allerdings auf dem Fernseher schauen – die DAZN-App ist hier die Lösung. Die App kann auf allen gängigen Smart-TVs installiert werden. Sie steht kostenlos in den Stores bereit.

Solltet Ihr keinen Smart-TV besitzen, bietet Zubehör wie der Amazon-Fire-TV-Stick Abhilfe. In den HDMI-Anschluss Eures Fernsehers eingesteckt und mit dem W-LAN verbunden, kann die DAZN-App installiert werden und Euch steht das komplette Programm des Streamingdienstes zur Verfügung.

BVB gegen Mainz 05: Die Aufstellungen

Aufstellung Borussia Dortmund:

Aufstellung Mainz 05:

Noch ist offen, wie Mainz 05 und Borussia Dortmund das Testspiel personell angehen. Sobald die Aufstellungen veröffentlicht worden sind, findet Ihr sie hier.