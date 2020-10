BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Der BVB muss am 1. Spieltag der neuen Saison in der Champions League bei Lazio Rom ran. Wer zeigt das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM?

Die geht wieder los! Knapp zwei Monate nach dem Finale der vergangenen Saison steht der 1. Spieltag der neuen Spielzeit an und der BVB ( ) trifft dabei am Dienstag (20. Oktober) auf . Anpfiff in der italienischen Hauptstadt ist heute um 21 Uhr.

Borussia Dortmund scheiterte 2019/20 im Achtelfinale der Königsklasse knapp am späteren Finalisten PSG. Der Einzug in die K.o.-Phase ist für den BVB auch diesmal das Minimalziel, neben Lazio misst sich das Team von Trainer Lucien Favre in CL-Gruppe F auch noch mit Zenit St. Petersburg und Club Brügge.

Mit Lazio wartet also gleich der vermeintlich schwerste Gruppengegner auf Dortmund. Die Italiener qualifizierten sich als Vierter der Vorsaison in der erstmals seit der Saison 2007/08 wieder für die Champions League. Damals war als Gruppenletzter hinter , Piräus und schon nach der Vorrunde Schluss.

BVB gegen Lazio heute live im TV und im LIVE-STREAM: Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie das funktioniert und welchen Sender Ihr einschalten müsst. Außerdem gibt es hier die Aufstellung beider Teams knapp eine Stunde vor Anpfiff.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom live sehen: Die Daten zum Spiel in der Champions League

Duell Lazio Rom - BVB (Borussia Dortmund) Datum Dienstag, 20. Oktober 2020 | 21 Uhr Stadion Olimpico di Roma, Rom ( ) Wettbwerb Champions League, 1. Spieltag Gruppenphase

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom live im TV sehen: Geht das?

Dass sich Sky und DAZN die Rechte an der Übertragung der UEFA Champions League untereinander aufteilen, ist inzwischen bestens bekannt. Aber auf welchem Sender läuft Lazio Rom gegen Borussia Dortmund heute live?

Läuft BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom live im Free-TV?

Nein, BVB gegen Lazio wird nicht live im Free-TV übertragen. Im frei empfangbaren Fernsehen gibt es die Champions League nur noch in Ausnahmefällen live zu sehen, wie zum Beispiel beim Finale der vergangenen Saison. Da mit dem FC Bayern eine deutsche Mannschaft betieligt war, durfte seinerzeit auch das ZDF live auf Sendung gehen.

Lazio Rom gegen BVB (Borussia Dortmund) wird heute jedenfalls nur live im Pay-TV auf Sky übertragen. Der Sender aus der Nähe von München darf pro Spieltag ein Einzelspiel exklusiv zeigen und hat sich am heutigen Dienstag für den Auftritt des BVB bei Lazio entschieden.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom läuft live im TV bei Sky

Nur auf Sky seht Ihr Lazio Rom vs. BVB heute also live im TV. Die Vorberichte starten um 19.30 Uhr auf Sky Sport 2 (HD), Moderator Michael Leopold führt gemeinsam mit den Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer durch die Sendung.

Wählt Ihr das Einzelspiel, bei dem Ihr die vollen 90 Minuten von BVB gegen Lazio live seht, ist Euer Kommentator ab kurz vor 21 Uhr dann Kai Dittmann. Der Kanal bleibt hier der gleiche, Ihr könnt auf Sky Sport 2 (HD) bleiben.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom heute live im TV: Sky zeigt auch die Konferenz

Es gibt bei Sky jedoch auch die Möglichkeit, die Konferenz mit allen fünf parallel stattfinden Partien der CL-Gruppenphase zu schauen. Der Nachteil: Ihr seht nicht alles von Lazio Rom gegen Borussia Dortmund. Der Vorteil: Ihr seht auch die Tore auf allen anderen Plätzen.

Bild: imago images / uwe kraft

Die Konferenz zeigt Sky heute auf dem Kanal Sky Sport 1 (HD). Dort geht es schon um 18.50 Uhr los, da um kurz vor 7 die beiden ersten Spiele der neuen Champions-League-Saison anstehen. Juventus muss bei ran und es kommt zum Duell zwische Zenit und Brügge, den beiden weiteren Gruppengegnern von Dortmund und Lazio.

Parallel zu Lazio vs. BVB laufen später (ab 21 Uhr) dann unter anderem PSG gegen und Leipzig gegen .

BVB bei Lazio Rom heute live im TV bei Sky sehen: Das Einzelspiel

Kanal: Sky Sport 2 (HD)

Sky Sport 2 (HD) Vorberichte: ab 19.30 Uhr

ab 19.30 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: Dietmar Hamann, Erik Meijer

Dietmar Hamann, Erik Meijer Kommentator: Kai Dittmann

Lazio Rom vs. Borussia Dortmund (BVB) live im TV: Die Konferenz bei Sky

Kanal: Sky Sport 1 (HD)

Sky Sport 1 (HD) Übertragungsbeginn : 18:50 Uhr (mit Kiew vs. Juve und Zenit vs. Brügge)

: 18:50 Uhr (mit Kiew vs. Juve und Zenit vs. Brügge) Parallelspiele zu BVB bei Lazio : Leipzig vs. Basaksehir, PSG vs. Manchester United, Chelsea vs. Sevilla, Barcelona vs. Ferencvaros, Rennes vs. Krasnodar

: Leipzig vs. Basaksehir, PSG vs. Manchester United, Chelsea vs. Sevilla, Barcelona vs. Ferencvaros, Rennes vs. Krasnodar Kommentator für BVB vs. Lazio: Frank Buschmann

Sky ist allerdings nicht kostenlos zu empfangen. Stattdessen muss man ein Abonnement abschließen, um bei Sky Fußball live im TV zu schauen. Alle Infos zu den Preisen und Paketen erhaltet Ihr auf der Webseite von Sky unter diesem Link .

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom im LIVE-STREAM sehen

Lazio Rom gegen Borussia Dortmund läuft nicht nur live im TV, sondern wird auch im LIVE-STREAM übertragen. Auch dabei ist Sky Eure einzige Anlaufstelle, um die vollen 90 Minuten der Begegnung zu verfolgen.

Auch im LIVE-STREAM habt Ihr die Wahl zwischen Einzelspiel und Konferenz. Und Sky bietet Euch zwei Optionen an, BVB gegen Lazio heute live im Internet zu sehen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wer ein TV-Abo bei Sky abschließt, erhält automatisch und ohne zusätzliche Kosten die Möglichkeit, die Inhalte des Senders auch im LIVE-STREAM zu sehen. Sky Go ist hier das Stichwort.

Jeder Abonnent bekommt bei Vertragsabschluss eine PIN, mit der er sich bei Sky Go anmelden kann. Man muss also nur die entsprechende App kostenlos auf sein Gerät herunterladen und kann dann los streamen.

Bild: Getty / Goal

Die Übertragung ist die gleiche wie im TV. Auch bei Sky Go müsst Ihr also Sky Sport 1 (Konferenz) oder Sky Sport 2 (Einzelspiel) anwählen und seht BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom im LIVE-STREAM.

BVB gegen Lazio Rom: Sky Ticket zeigt die Champions League im LIVE-STREAM

Wer kein Sky-Abo hat und damit auch keinen Zugriff auf Sky Go, der kann sich mit Sky Ticket behelfen. Das ist ein Angebot von Sky für Kurzentschlossene, die keine langfristigen Verpflichtungen eingehen wollen.

Sky Ticket kann auch noch kurz vor Anpfiff von BVB gegen Lazio gebucht werden, die Preise und verschiedenen Buchungsoptionen gibt es auf der Homepage von Sky Ticket.

BVB vs. Lazio Rom: Die Highlights der Champions League auf DAZN sehen

Wenn Ihr BVB gegen Lazio Rom live verpasst habt, könnt Ihr Euch bei DAZN schon rund 40 Minuten nach Schlusspfiff auf den neuesten Stand bringen. Der Streamingdienst hat nämlich ab ca. 23:30 Uhr heute die ausführliche Zusammenfassung von Lazio gegen Borussia Dortmund auf der Plattform, in den Highlights verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Doch DAZN hat nicht nur Highlights aus der Königsklasse, sondern zeigt die Champions League auch im LIVE-STREAM. An diesem 1. Spieltag laufen zum Beispiel 14 Spiele live und exklusiv in voller Länge auf DAZN, darunter Leipzig gegen Basaksehir, PSG vs. Manchester United, gegen Gladbach oder gegen Liverpool. Die vollen 90 Minuten dieser Spiele seht Ihr nur auf DAZN!

Die Champions League live auf DAZN sehen: Diese Partien des 1. Spieltags kommen im LIVE-STREAM

Dienstag, 18.55 Uhr:

Dynamo Kiew -

Zenit St. Petersburg - Club Brügge

Dienstag, 21 Uhr:

- Istanbul Basaksehir

- Manchester United

-

- Ferencvaros Budapest

- FK Krasnodar

Mittwoch, 18.55 Uhr:

Real Madrid - Shakhtar Donezk

RB Salzburg - Lok Moskau

Mittwoch, 21 Uhr:

Inter Mailand -

-

Ajax Amsterdam -

Olympiakos Piräus -

-

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellung

Wie sieht die Startelf des BVB heute aus? Welche elf Spieler sollen für Borussia Dortmund die Kohlen aus dem Feuer holen? Und wie spielt Lazio Rom? Die Aufstellung des BVB und die von Lazio seht Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff (gegen 20 Uhr) an dieser Stelle.

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom: Die Champions League im LIVE-TICKER verfolgen

Du sitzt heute Abend nicht vor dem TV und hast auch keinen LIVE-STREAM am Start? Dann schau' doch mal bei Goal vorbei, wir präsentieren Euch Lazio Rom gegen BVB kostenlos im LIVE-TICKER.

Unser Tickerer schildert Euch alle wichtigen Szenen anschaulich, über Tore werdet Ihr beinahe in Echtzeit informiert und außerdem gibt es viele Statistiken zum Spiel. Mit diesem Link kommt Ihr direkt zum Goal-TICKER zu Lazio vs. BVB.

Lazio Rom gegen BVB live sehen: Die Bilanz

Am Dienstag steigt das dritte Pflichtspiel-Duell zwischen dem BVB und Lazio Rom. 1994/95 traf man im Viertelfinale des UEFA Cups (heute ) aufeinander, Borussia Dortmund setzte sich knapp durch.

SAISON / DATUM WETTBEWERB PAARUNG ERGEBNIS TORE 1994/95 / 28. Februar 1995 UEFA-Cup, Viertelfinal-Hinspiel Lazio Rom - Borussia Dortmund 1:0 (0:0) 1:0 Steffen Freund (Eigentor, 69.) 1994/95 / 14. März 1995 UEFA-Cup, Viertelfinal-Rückspiel Borussia Dortmund - Lazio Rom 2:0 (1:0) 1:0 Stephane Chapuisat (11., Elfmeter), 2:0 Karl-Heinz Riedle (90.)

BVB (Borussia Dortmund) bei Lazio Rom live im TV und im LIVE-STREAM: Die Übertragung der Champions League im Überblick