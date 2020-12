BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights und Co. - alle Infos zur Übertragung der Champions League

Der BVB empfängt Lazio Rom in der Champions League. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

Am fünften Spieltag der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Mittwoch, den 2. Dezember, um 21 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Das erste Duell der beiden heutigen Kontrahenten konnte Lazio zum Auftakt der Champions-League-Saison für sich entscheiden: Am 20. Oktober setzten sich die Römer mit 3:1 gegen den BVB durch.

Nun treffen die beiden Mannschaften erneut aufeinander. Wer sichert sich am Mittwochabend die drei Punkte?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute live: In diesem Artikel liefern wir alle Infos rund um die Übertragung der Champions League im TV und im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom: Das Duell auf einen Blick

Duell Borussia Dortmund vs. Lazio Rom Datum Mittwoch, 2. Dezember 2020 | 21 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute live im TV verfolgen - geht das?

Zunächst die schlechte Nachricht: Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Lazio Rom wird heute nicht im frei empfangbaren TV zu sehen sein. Das liegt daran, dass sich kein Free-TV-Sender die entsprechenden Übertragungsrechte gesichert hat.

Trotzdem gibt es natürlich die Möglichkeit, das Champions-League-Duell live und in voller Länge im TV zu verfolgen. Allerdings muss man hierzu auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen - und so geht's:

Champions League: BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute live im TV auf Sky sehen

Der Bezahlsender Sky teilt sich mit dem Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte für die Champions League und darf an jedem Spieltag der Gruppenphase zwei Partien in voller Länge ausstrahlen. Heute überträgt Sky das Duell BVB vs. Lazio Rom live im TV.

Auf den Kanälen Sky Sport 2, Sky Sport 2 HD oder Sky Sport UHD seid Ihr live dabei, wenn um 21 Uhr der Anpfiff ertönt. Kai Dittmann kommentiert dann für Euch das Spielgeschehen in Dortmund.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute live im TV als Einzelspiel oder in der Konferenz

Auf Sky könnt Ihr entscheiden: Entweder Ihr schaut die Partie im Einzelspiel auf den genannten Kanälen, oder Ihr verfolgt die Partie in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) und könnt somit gleichermaßen die Parallelspiele in Ausschnitten anschauen.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz: Um Dortmund gegen Rom live im TV sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement bei Sky. Alle Informationen zum Abo und den verschiedenen Paketen findet Ihr auf der Homepage des Senders.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom: Die Champions League heute im LIVE-STREAM sehen

Es gibt neben der TV-Übertragung noch eine weitere Option: Und zwar könnt Ihr Borussia Dortmund gegen Lazio Rom heute auch ab 21 Uhr im LIVE-STREAM anschauen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute im LIVE-STREAM bei Sky Go sehen

Auch im Hinblick auf den LIVE-STREAM ist Sky Eure richtige Anlaufstelle. Der Pay-TV-Sender überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom auch via LIVE-STREAM.

Zugriff auf den LIVE-STREAM erhaltet Ihr beispielsweise mit Sky Go. Alles, was Ihr dafür braucht, ist die Sky-Go-App, die Euch kostenfrei in allen gängigen Stores (Google-Play-Store, Apple-Store etc.) zur Verfügung steht.

Die Übertragungszeiten unterscheiden sich natürlich nicht vom linearen TV. Zudem könnt Ihr bei Sky Go auch entweder das Einzelspiel oder die Konferenz schauen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute im LIVE-STREAM mit Sky Ticket sehen

Neben Sky Go habt Ihr auch die Möglichkeit, die Partie BVB vs. Lazio Rom mit Sky Ticket zu sehen - ohne Sky-Abo. Diese Option ist vor allem für diejenigen von Vorteil, die sich nicht langfristig binden möchten.

Alle weiteren Informationen rund um Sky Ticket erhaltet Ihr hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute live: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen von Borussia Dortmund und Lazio Rom bekanntgegeben wurden, erfahrt Ihr sie an dieser Stelle

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom: Die Highlights auf DAZN sehen

Spiel verpasst? Macht nichts: Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr Euch die besten Szenen der Partie BVB vs. Lazio Rom auf DAZN nochmals anschauen. Dabei habt Ihr die Wahl: Entweder Ihr schaut die komplette Begegnung im Re-Live oder eben die Highlights - verpackt in einem Clip.

Probiert den Service von DAZN mal aus: Mit dem kostenlosen Probemonat habt Ihr vier Wochen lang Zugriff auf alle Live-Übertragungen des Streamingdienstes.

Wenn Ihr DAZN nach dem Probemonat weiter nutzen wollt, dann könnt Ihr für nur 11,99 Euro pro Monat dabei sein. DAZN zeigt übrigens nicht nur die Highlights von BVB vs. Lazio, sondern hat noch viel mehr zu bieten.

Der Streaminganbieter überträgt auch Spiele der , der , der , aus oder der live. Und auch andere Sportarten und Ligen wie Tennis, NBA, NFL und Darts finden bei DAZN ihren Platz. Hier findet Ihr eine Programmübersicht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Lazio Rom heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos im Überblick