Atletico Madrid gegen den FC Bayern München heute live im TV und im LIVE-STREAM sehen: Alle Informationen zur Übertragung der Champions League

Am Dienstag ist der FC Bayern in der Champions League bei Atletico Madrid gefordert. Aber auf welchem Sender wird das Duell gezeigt / übertragen?

Das erste Aufeinandertreffen zwischen und dem wurde schließlich deutlicher als gedacht: Mit 4:0 siegte der deutsche Rekordmeister Ende Oktober am ersten Spieltag der Gruppenphase. Für die Rojiblancos geht es somit darum, sich für die Niederlage vor fünf Wochen zu revanchieren. Anstoß in der ist um 21 Uhr.

Den Bayern waren die Strapazen der vergangenen Wochen zuletzt anzumerken. Zwar gewannen die Münchner am Samstag mit 3:1 beim , die Leistung war aber erneut nicht berauschend. Ständig Englische Wochen zu haben, ist auch für den Branchenprimus nicht ohne Weiteres wegzustecken. Zumal sich die Verletztenliste ständig verlängert.

Atletico grüßt in derzeit von Rang zwei. Dafür hat die Mannschaft von Diego Simeone in der Champions League mit einigen Problemen zu kämpfen. Gegen Lok Moskau kamen die Rojiblancos in beiden Spielen nicht über Unentschieden hinaus. Ein Sieg gegen Bayern würde ihnen mit Blick auf das Achtelfinale, für das sich Bayern schon qualifiziert hat, ein Polster verschaffen.

Mehr Teams

Atletico Madrid ist in der Champions League gegen den FC Bayern gefordert. Ihr interessiert Euch für die Übertragung des Duells? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Begegnung im TV und im LIVE-STREAM zu sehen ist. Zudem verraten wir Euch, mit welchen Aufstellungen die beiden Vereine die Aufgabe angehen.

Atletico Madrid gegen FC Bayern München heute live: Die Begegnung in der Übersicht

Begegnung Atletico Madrid - FC Bayern München Datum Dienstag, 1. Dezember | 21 Uhr Ort Estadio Wanda Metropolitano, Madrid

Quelle: Getty Images

Atletico Madrid gegen FC Bayern München heute live im TV sehen - geht das?

Die Begegnung zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern wird heute Abend exklusiv auf Sky gezeigt. Zwar besitzt auch der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte an der Champions League, an jedem Spieltag werden jedoch zwei Duelle ausschließlich beim Pay-TV-Sender übertragen.

Sky geht bereits um 19.30 Uhr auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD auf Sendung. Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus begrüßen Euch mit spannenden Vorberichten und kompetenten Analysen rund um die Champions League. Kommentiert wird das Duell anschließend von Wolff Fuss.

Die entsprechenden Sender sind jedoch nicht frei empfangbar. Um Sky freischalten zu können, müsst Ihr zunächst ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen. Dieses kostet in der günstigsten Variante derzeit 17,50 Euro monatlich. Für die Champions League ist das Sport-Paket notwendig.

Atletico Madrid gegen FC Bayern München heute im LIVE-STREAM erleben

Doch unabhängig davon, ob Ihr bereits ein Sky-Abo abgeschlossen habt oder nicht, könnt Ihr Atletico Madrid gegen den FC Bayern auch im LIVE-STREAM sehen. Dafür stellt Euch Sky mit den hauseigenen Streamingdiensten Sky Go und Sky Ticket zwei Optionen zur Verfügung.

Solltet Ihr bereits Sky-Kunde sein, ist Sky Go der Streamingdienst Eurer Wahl. Denn mit Eurer Kundennummer und der persönlichen Login-PIN habt Ihr keine zusätzlichen Kosten zu erwarten. Ihr braucht lediglich die kostenlose Sky-Go-App und müsst Euch dort mit Euren Anmeldedaten einloggen.

Aber auch ohne Sky-Abo gibt es eine Möglichkeit, das Duell im LIVE-STREAM zu verfolgen. Das Zauberwort lautet Sky Ticket. Den Streamingdienst könnt Ihr nämlich sowohl für ein Jahr als auch nur einen Monat buchen. Die Kosten für das Supersport-Ticket belaufen sich auf 29,99 Euro im Monat.

Atletico Madrid gegen FC Bayern München: Die Highlights seht Ihr auf DAZN

Bis auf wenige Ausnahmen überträgt DAZN alle Spiele der Champions League im LIVE-STREAM. Aber auch die Spiele, die exklusiv auf Sky laufen, findet Ihr ab Mitternacht auf der Plattform. Diese könnt Ihr Euch anschließend mehrere Tage im Re-Live ansehen. Das ist aber längst nicht alles.

Zusätzlich zeigt Euch DAZN nämlich auch die Highlights aller Spiele. Solltet Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Atletico Madrid und dem FC Bayern verpasst haben, könnt Ihr Euch somit die besten Szenen der Begegnung in einer mehrminütigen Zusammenfassung ansehen.

Beachtet jedoch, dass Ihr Euch für beide Optionen zunächst bei DAZN registrieren müsst. Ein Abonnement kostet 11,99 Euro monatlich oder bei Abschluss eines Jahresabos einmalig 119,99 Euro. Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr DAZN allerdings vier Wochen testen.

Quelle: Getty Images

Atletico Madrid gegen FC Bayern München heute live: Der LIVE-TICKER von Goal

Mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal bleibt Ihr auch ohne zusätzliches Abonnement auf dem Laufenden. Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten. Sobald die beiden Mannschaften ins Stadion einlaufen, liefern wir Euch in wenigen Sekunden detaillierte Beschreibungen aller entscheidenden Szenen.

Zum LIVE-TICKER gelangt Ihr sowohl über unsere Webseite als auch die kostenlose Goal-App. Diese steht Euch im Google Play-Store und im App-Store zum Download zur Verfügung. Einmal installiert, könnt Ihr damit alle Spiele aus Europas Top-Ligen live verfolgen - und sogar ohne dafür Geld ausgeben zu müssen.

Atletico Madrid gegen FC Bayern München: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Teams offiziell bekanntgegeben wurden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird am Dienstag gegen 20 Uhr der Fall sein!

Atletico Madrid gegen FC Bayern München heute live: Die Übertragung auf einen Blick