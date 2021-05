DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: So wird BVB (Borussia Dortmund) - Holstein Kiel übertragen

Im DFB-Pokal empfängt der BVB (Borussia Dortmund) heute Holstein Kiel. Goal erklärt, ob das Halbfinale heute live im Free-TV übertragen wird.

DFB-Pokal-Halbfinale - mehr benötigt man nicht, um bei Fußballfans in ganz Deutschland Gänsehaut zu erzeugen. Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt im Signal-Iduna-Park heute Holstein Kiel, Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Fünfter der Bundesliga gegen den Vierten der zweiten Liga - die Machtverhältnisse vor dem Spiel sollten klar verteilt sein. Allerdings ist es kein Zufall, dass Holstein Kiel in der Runde der letzten Vier vertreten ist: Unvergessen bleibt die zweite Runde gegen den FC Bayern München, als sich die Störche im Elfmeterschießen durchsetzen konnten.

Auch der FC Rielasingen-Arlen, der SV Darmstadt 98 und Pokalschreck Rot-Weiß Essen mussten in dieser Saison bereits dran glauben - der BVB sollte also vor dem Aufstiegsaspiranten der zweiten Liga gewarnt sein!

Beide Teams spielen in dieser Saison durchaus unterhaltsam, wobei man gerade beim BVB mehr von sich erwartete. Kann die Saison mit dem Gewinn des DFB-Pokals ein gutes Ende nehmen? Goal erklärt, wie das Spiel heute LIVE im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM übertragen wird.

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im Fernsehen übertragen

Es ist endlich so weit: In wenigen Stunden werden wir wissen, welches Team ebenfalls am 13. Mai im Finale in Berlin antreten wird. Sowohl der BVB als auch Holstein Kiel werden heute alles geben, um diesen Traum in Erfüllung gehen zu lassen.

Es verwundert also wenig, dass Anhänger:innen aus ganz Fußballdeutschland heute das Spiel LIVE sehen wollen - am besten natürlich kostenlos. Aber wird das Halbfinale des DFB-Pokals heute überhaupt LIVE im Free-TV gezeigt?

DFB-Pokal im Free-TV: BVB (Borussia Dortmund) vs. Kiel ist heute kostenlos live zu sehen!

Tolle Neuigkeiten für alle Fans, die sich auf tolle Unterhaltung am Samstagabend gefreut haben: Ja, die Pokalbegegnung zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Holstein Kiel ist heute LIVE im Free-TV zu sehen!

Wenn das mal nicht tolle Nachrichten sind - Das Erste ist heute für die Ausstrahlung des Pokalwettbewerbs zuständig. Wir befassen uns in den nächsten Abschnitten näher mit der kostenlosen Übertragung.

Darum überträgt Das Erste BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im Free-TV

Das Erste überträgt heute kostenlos den DFB-Pokal - aber warum überhaupt? Das hat zwei Gründe: Zum einen hat sich die ARD die Übertragungslizenzen des Spiels gesichert, wie auch schon gestern bei Werder vs. Leipzig, und darf daher die Partie ausstrahlen.

Aber wieso kann man das Spiel dann kostenlos sehen? Das liegt daran, dass Das Erste zur ARD und dadurch zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört. Das sind Mediensender, wie zum Beispiel ARD, ZDF und DLF, die für alle frei empfangbar sind.

ARD und Das Erste auf dem Fernseher einrichten - so seht ihr den DFB-Pokal kostenlos!

Ihr wisst nicht, wie ihr die ARD und Das Erste auf eurem Fernseher einrichtet? Für Gewöhnlich findet man den Sender unter der Eins, schließlich heißt der Sender nicht ohne Grund Das Erste. Wenn ihr trotzdem Probleme habt, solltet ihr euch hier erkundigen.

Die Übertragung im öffentlichen Fernsehen wird von den meisten Fans den Spielen im Pay-TV vorgezogen, da sich die ARD oder das ZDF merklich mehr Mühe bei der Übertragung geben.

Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sendung : Sportschau

: Sportschau Moderation : Alexander Bommes

: Alexander Bommes Kommentar : Tom Bartels

: Tom Bartels Expertise : Thomas Broich

: Thomas Broich Vorherige Sendung : tagesschau ab 20.00 Uhr

: tagesschau ab 20.00 Uhr Halbzeitsendung: Sportschau-Halbzeitanalyse und tagesthemen mit Ingo Zamperoni

DFB-Pokal auch im kostenpflichtigen TV: So seht ihr BVB - Kiel live auf Sky

Das Erste ist heute nicht der einzige Sender, der den DFB-Pokal überträgt - auch Privatsender Sky zeigt heute BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel. Der zuständige Sender dafür ist Sky Sport 2 (HD).

Dass wir hier nicht ausführlicher über die Sky-Übertragung sprechen, hat seinen Grund: Um Sky verfolgen zu können, muss man im Gegensatz zur ARD bezahlen, was die meisten Fans logischerweise nicht wollen. Falls euch Sky aber interessiert, findet ihr hier mehr Informationen zum Pay-TV-Sender.

Die Sky-Übertragung des DFB-Pokals: Martin Groß kommentiert

Beginn der Übertragung : 20.00 Uhr

: 20.00 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Sender : Sky Sport 2 (HD)

: Sky Sport 2 (HD) Kommentar: Martin Groß

DFB-Pokal heute live im Free-TV und kostenlosen LIVE-STREAM? BVB (Borussia Dortmund) - Holstein Kiel im Internet

Spitzenfußball samstagabends LIVE im Free-TV - was wünscht man sich als Anhänger:in eigentlich noch? Für viele Fans klingt das schon nach dem Paradies, andere werden da aber noch einige Zweifel haben.

Immer mehr Menschen verzichten nämlich aktiv auf einen Fernseher, da immer mehr Unterhaltung im Internet stattfindet. Wie sieht es heute aus? Ist der DFB-Pokal im LIVE-STREAM zu sehen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel nicht nur im Free-TV: Kostenloser LIVE-STREAM verfügbar!

Gute Nachrichten für alle Fans, die sich heute den DFB-Pokal im Internet anschauen wollen: Auch im LIVE-STREAM ist das Halbfinale zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Holstein Kiel zu sehen - ebenfalls kostenlos!

Dabei habt ihr gleich mehrere Adressen, die ihr aufrufen könnt. So zum Beispiel daserste.de, hier könnt ihr rund um die Uhr das Programm des wichtigsten Senders der ARD sehen - vorausgesetzt, ihr befindet euch in Deutschland oder benutzt ein entsprechendes VPN.

ARD und Das Erste gönnen: So seht ihr heute BVB (Borussia Dortmund) vs. Holstein Kiel im kostenlosen LIVE-STREAM!

Genauso läuft es auch bei der ARD Mediathek: Hier habt ihr nicht nur Das Erste zur Verfügung, sondern könnt euch alle Sender der ARD LIVE und teilweise auf Abruf anschauen: Sei es Das Erste, WDR, BR, rbb... Hier wird einem nicht langweilig!

Dritte und letzte Option, um das Spiel zwischen dem BVB und Holstein Kiel heute kostenlos sehen zu können, ist der LIVE-STREAM der Sportschau - hier sind alle Sportevents im LIVE-STREAM zu sehen, die sonst durch Sender der ARD übertragen werden.

Ihr habt also die Qual der Wahl! Alle drei Möglichkeiten übertragen genau den gleichen LIVE-STREAM, es ist im Endeffekt also egal, welchen ihr auswählt. Die kostenlosen Apps zur ARD Mediathek und der Sportschau sind in wenigen Abschnitten zusätzlich verlinkt.

Kostenpflichtiger LIVE-STREAM auf Sky: So seht ihr BVB vs. Holstein Kiel heute LIVE

Auch Sky überträgt den DFB-Pokal im LIVE-STREAM - wie auch im Fernsehen gibt es hier aber keinen Freifahrtsschein. Das sind die beiden Möglichkeiten, mit denen ihr BVB - Kiel im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Sky Go Keine Zusatzkosten

Für Fans, die schon Kunde bei Sky sind

Mit richtigen Login-Daten anmelden

Gewünschten LIVE-STREAM auswählen Sky Ticket Für Fans, die kein Sky-Abonnement gebucht haben

Unverbindlich, jederzeit kündbar, ohne ein Jahresabo abschließen zu müssen

Zugang zu ausgewählten Inhalten

Registrieren und anmelden

Richtigen LIVE-STREAM auswählen - Fußball genießen

Mediathek, Sportschau, Sky Go, Sky Ticket: Mit diesen Apps seht ihr heute BVB - Holstein Kiel LIVE!

DFB-Pokal heute live im TV, LIVE-STREAM und LIVE-Ticker: So wird BVB vs. Holstein Kiel übertragen

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: Der Vorbericht zu BVB (Borussia Dortmund) - Holstein Kiel

Borussia Dortmund will seine Saison mit dem Pokalsieg aufpolieren. Als letzte Hürde vor dem Endspiel in Berlin wartet der Bayern-Schreck Holstein Kiel.

Dortmund (SID) Michael Zorc verhält sich wie das Kind vor der Eisdiele. Vanille oder Schokolade? "Wir wollen beides!", sagt der Sportdirektor von Borussia Dortmund: "Die Qualifikation für die Champions League - und nach Berlin." Im Spagat zwischen Bundesliga und DFB-Pokal muss der BVB am Samstag (20.30 Uhr, ARD und Sky) im Halbfinale den Außenseiter Holstein Kiel aus dem Weg räumen.

Aufsteigende Form, zweitklassiger Gegner und obendrauf noch Heimrecht: Auf den ersten Blick erscheint das Endspiel im Olympiastadion am 13. Mai zum Greifen nah. Doch Vorsicht, mahnt Trainer Edin Terzic: Niemand Geringeres als der Bayern-Bezwinger stelle sich im Signal-Iduna-Park vor. Das klingt schon deutlich gefährlicher. Den Rekordmeister zu schlagen, "schaffen nicht allzu viele Mannschaften", sagte Terzic. Der Respekt vor den "eindrucksvollen" Kielern ist groß.

Die Aufgabe wird für die Borussen durch ihre mäßige Bundesliga-Saison zusätzlich erschwert. Der sportlich wie wirtschaftlich dringend benötigte Einzug in die Königsklasse steht drei Spieltage vor Schluss trotz einer Aufholjagd auf der Kippe. Austrudeln lassen ist nicht, immer noch liegt der BVB auf einem Europa-League-Platz.

Unabhängig davon: Mit Blick auf die vergangenen vier Jahre ohne großen Titel wäre der Finaleinzug für Zorc und den BVB ein verlockender "Riesenschritt, um uns zurückmelden zu können. Am Ende ist es eine Chance, einen Titel zu gewinnen." Der 58-Jährige erinnert sich gerne zurück an das vergangene Jahrzehnt, in dem der BVB regelmäßig in Berlin zu Gast war. "Wir sind immer in die Stadt eingefallen, das waren große Feste", sagte er. Diese müssten wegen Corona selbstredend ausfallen.

Das Pokal-Überraschungsteam aus Kiel macht sich derweil bereit, nach den Bayern das nächste Schwergewicht aus dem Pokal zu schmeißen. "Es gibt in einem Spiel immer kleine Fenster. Und wenn sich so ein kleines Fenster öffnet, musst du da sein", sagte Sport-Geschäftsführer Uwe Stöver. Für Trainer Ole Werner wäre die Sensation wie ein "Nobelpreis in Mathematik", den es allerdings gar nicht gibt.

Nach erneuter Corona-Quarantäne bewies der Aufstiegsaspirant zuletzt in der Liga seine Comeback-Qualitäten. Das Highlight-Spiel in Dortmund liegt wegen der langen Zwangspause mitten im engstens getakteten Terminkalender. "Wir sind wie eine Boygroup auf Tour", so empfindet es Offensivspieler Fabian Reese: "Der Bus, das Hotelzimmer sind unser bester Freund."

Dennoch geht Mittelstürmer Janni Serra, einst in der BVB-Jugend ausgebildet, ganz unbeschwert in das Duell. Die Kieler wollen "versuchen, die bisherige Saison zu veredeln", sagte Serra dem SID bei einem Termin des Pokal-Partners Ergo. Der BVB steht dagegen gehörig unter Druck.