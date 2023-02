BVB: Borussia Dortmund hat offenbar Quartett für Nachfolge von Jude Bellingham im Blick

Jude Bellingham gilt als möglicher Abschiedskandidat bei Borussia Dortmund. Für die Nachfolge hat der BVB offenbar vier Spieler auf der Liste.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat offenbar ein Quartett im Blick, aus dem der mögliche Nachfolger für Jude Bellingham kommen soll. Wie Transferexperte Rudy Galetti berichtet, beschäftigt sich der BVB mit dem früheren Bayern-Profi Renato Sanches (PSG), dem Belgier Youri Tielemans (Leicester City), Manu Koné von Borussia Mönchengladbach und Ex-Borusse Ilkay Gündogan, der bei Manchester City unter Vertrag steht.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bellingham gilt als einer der interessantesten Spieler im Weltfußball aktuell, ein Verbleib in Dortmund über den Sommer hinaus erscheint zumindest fraglich. Vor allem Real Madrid und der FC Liverpool werden als Favoriten auf eine Verpflichtung des 19 Jahre alten Mittelfeldspielers gehandelt, wenngleich die Reds aufgrund ihrer Formkrise akut gefährdet sind, die Champions-League-Plätze zu verpassen.

Während der BVB den Engländer natürlich liebend gerne behalten würde, finden im Hintergrund offenbar bereits Überlegungen statt, wie Bellingham ersetzt werden könnte. Ein Verkauf Bellinghams würde wohl deutlich über 100 Millionen Euro in die Kassen spülen, die von Galetti genannten vier Kandidaten würden allesamt deutlich weniger kosten. Gündogan und Tielemans wären im Sommer sogar ablösefrei zu haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der Portugiese Sanches (25), der bei den Bayern einst die hohen Erwartungen nicht erfüllen konnte und als Fehleinkauf in die Klubgeschichte eingehen wird, spielt seit vergangenem Sommer in Paris, kommt dort aber fast ausschließlich als Joker zum Einsatz. Koné (21) und Tielemans (25) sind bei ihren Klubs Stammkräfte, der Belgier war in der laufenden Saison sogar bereits mehrfach Kapitän der Foxes. Sogar regulärer Kapitän ist Gündogan, der sich im Starensemble von Pep Guardiola unverzichtbar gemacht hat.

Der 32 Jahre alte Nationalspieler lief zwischen 2011 und 2016 in 157 Pflichtspielen für den BVB auf und gewann unter Jürgen Klopp 2012 das Double. Mit den Cityzens wurde er danach viermal englischer Meister.

DIE BILDER ZUR NEWS:

getty images

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Bellinghams Vertrag beim BVB läuft noch bis 2025, eine Ausstiegsklausel gibt es dem Vernehmen nach nicht.