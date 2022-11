Heute gastiert der BVB in der Champions League in Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM - wer zeigt / überträgt das Spiel heute live? GOAL hat die Infos.

Wir erleben den sechsten und letzten Spieltag in der Gruppenphase der Champions League. Hierbei kommt es heute am Mittwoch um 21.00 Uhr zur Partie FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund. Der BVB startete mit einem Heimerfolg gegen die Dänen in die Gruppe D.

Hingegen teilte der FC Kopenhagen vor eigenem Publikum zweimal die Punkte. Denn: Die seit dem 20. September von Jacob Neestrup trainierte Elf erreichte gegen den FC Sevilla und gegen Manchester City Nullnummern. Der BVB fuhr auswärts zuerst eine Niederlage gegen die Citizens ein. Danach gelang der Mannschaft von Edin Terzic ein Dreier in Spanien.

Heute findet in der Champions League das Auswärtsspiel von Borussia Dortmund in Kopenhagen statt. Doch wer zeigt / überträgt das Aufeinandertreffen im Parken im TV sowie im LIVE-STREAM? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos.

BVB (Borussia Dortmund) in Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt das Spiel heute live? Die Eckdaten

Spiel: FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund Datum: Mittwoch, 2. November 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr Stadion: Parken (Kopenhagen)

BVB (Borussia Dortmund) in Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt das Spiel heute live? Die Champions League im TV

Seit der Champions 2021/22 besitzt DAZN die alleinigen Rechte für die Mehrzahl der Partien in der Königsklasse. Zusätzlich hält Amazon Prime die Exklusivrechte für den Großteil der anderen Spiele. Zudem läuft nur das Finale im Free-TV. Aber wer zeigt / überträgt das Match FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund heute live im TV?

FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Die Partie zwischen dem FC Kopenhagen und Borussia Dortmund reiht sich unter jenen ein, die Euch DAZN ins Haus liefert. Doch wenn Ihr Euch das Auswärtsspiel des BVB im Parken live anschauen möchtet, kommt Ihr nicht um ein Abonnement herum. Diesbezüglich stehen Jahresdeals um 24,99 Euro pro Monat und Monatsverträge um 29,99 pro Monat zur Auswahl. Nachfolgend gelangt Ihr zu zahlreichen weiterführenden Infos:

Der Abschluss erfolgt binnen weniger Augenblicke. Anschließend müssen Besitzer von Smart-TVs die Gratis-App installieren. Zudem könnt Ihr die Fernseher per HDMI-Kabel mit einem PC oder Notebook koppeln. Doch notiert Euch die Eckdaten zur Übertragung des Aufeinandertreffens FC Kopenhagen vs. BVB:

Übertragungsbeginn: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn: 21.00 Uhr

Weitere Spiele der Champions League bei DAZN anschauen

Ihr könnt heute bei DAZN insgesamt acht Spiele in der Champions League sowohl in voller Länge als auch in der Konferenz live mitverfolgen. Zwei davon, Real Madrid – Glasgow Rangers und Schachtjor Donezk – RB Leipzig, finden um 18.45 Uhr statt. Danach steigen um 21.00 Uhr zusätzlich zum Auswärtsspiel von Borussia Dortmund in Kopenhagen fünf weitere Begegnungen. Hierbei handelt es sich um die Spiele FC Chelsea – Dinamo Zagreb, AC Mailand – FC Salzburg, Manchester City – FC Sevilla, Juventus Turin – Paris Saint-Germain und Maccabi Haifa – Benfica Lissabon.

BVB (Borussia Dortmund) in Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt das Spiel heute live? Die Champions League im LIVE-STREAM

DAZN bietet sein vollzähliges Programm ebenso im LIVE-STREAM an. Deshalb könnt Ihr Euch die Übertragung des Auswärtsspiels des BVB in Kopenhagen genauso gut online anschauen. Hierfür eignen sich zusätzlich Tablets und Smartphones.

BVB (Borussia Dortmund) in Kopenhagen: TV und LIVE-STREAM – wer zeigt / überträgt das Spiel heute live? Die Champions League im LIVE-TICKER

Überdies könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen im Aufeinandertreffen FC Kopenhagen vs. Borussia Dortmund. Außerdem könnt Ihr Euch für eine Konferenz entscheiden. Hierbei bekommt Ihr von uns auch Push-Nachrichten.

FC Kopenhagen – BVB (Borussia Dortmund) im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Champions League übertragen

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

FC Kopenhagen gegen BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen folgen ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.