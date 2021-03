BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Am 25. Spieltag empfängt der BVB am Samstagabend Hertha BSC zum Topspiel. Goal sagt Euch, wer das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Borussia Dortmund empfängt nach einem erfolgreichen Auftritt in der Königsklasse unter der Woche heute abend in der Bundesliga Hertha BSC. Anpfiff im Signal Iduna Park ist um 18.30 Uhr.

Unter der Woche zitterte sich der BVB mit einem 2:2 (nach 2:0-Führung) gegen den FC Sevilla ins Viertelfinale der UEFA Champions League. In der Bundesliga liegt die Borussia momentan nicht auf einem Platz, der für die Teilnahme an der Königsklasse reichen würde. Deshalb ist ein Sieg gegen die Alte Dame aus Berlin Pflicht, um nicht den Anschluss zu verlieren. Hertha BSC und Pal Dardai konnten am 24. Spieltag aufatmen und feierten nach langer Durststrecke einen 2:1-Sieg gegen den FC Augsburg.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb: Bundesliga, 25. Spieltag

Bundesliga, 25. Spieltag Begegnung: Borussia Dortmund - Hertha BSC

Borussia Dortmund - Hertha BSC Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Anstoß: 13. März 2021, 18.30 Uhr

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Die Bundesliga wird aktuell vom Pay-TV-Sender Sky und vom Streamingdienst DAZN übertragen, somit ist die höchste deutsche Spielklasse nicht im Free-TV empfangbar. Samstags besitzt Sky alle Live-Rechte und zeigt neben den Nachmittagsspielen (Einzelspiel oder Konferenz) auch das Topspiel live.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha heute live im TV

Um 14 Uhr startet bei Sky bereits der Fußballtag mit der Vorberichterstattung auf Sky Bundesliga 1, ab 15.30 Uhr rollt hier auch der Ball in der Konferenz. Um 17.30 übernehmen Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus mit dem Topspiel - ebenfalls auf Sky Bundesliga 1 - und führen durch die Sendung. Die 90 Minuten werden von Kommentator Kai Dittmann begleitet. Für Fans gestochen scharfer Bilder läuft die Partie außerdem in UHD/HDR. Um dabei sein zu können, braucht Ihr ein Abo beim Pay-TV-Kanal.

Am heutigen #ThrowbackThursday reisen wir in die Saison 2006/07. 🔍 Zwei schnelle Tore haben uns damals einen 2:1-Sieg beschert. 🥳 So darf das bei #BVBBSC am Samstag gerne wieder laufen, Jungs! 😍 #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/d6013sZB3W — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 11, 2021

Doch Sky hält noch zwei weitere Optionen für Euch bereit: Sky Go und das Sky Ticket.

BVB vs. Hertha heute im LIVE-STREAM

Als Sky-Abonnent habt Ihr automatisch Zugriff auf das Streamingangebot Sky Go. Nach dem Herunterladen müsst Ihr Euch nur noch einloggen – und schon geht's los! Hier erfahrt Ihr alles über Installation und die verschiedenen Anwendungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC im LIVE-STREAM

Wenn Ihr hingegen noch nicht bei Sky registriert seid und Euch nicht für ein Jahr oder mehr binden wollt, empfehlen wir Euch das Sky Ticket. Dabei könnt Ihr aus verschiedenen Angeboten Euer passendes Paket auswählen. Los geht es für ein Einzelspiel bereits ab 19,99 Euro im Monat .

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Bei DAZN seid Ihr richtig, wenn Ihr unterwegs seid oder nur die Höhepunkte in einer Zusammenfassung sehen wollt. Alle Highlights der 1. und 2. Bundesliga bietet der Streamingdienst ab 40 Minuten nach Abpfiff an.

Darüber hinaus zeigt DAZN ausgewählte Partien der UEFA Champions League sowie aus den europäischen Topligen. Das Abo gibt es im ersten Monat kostenlos! Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.



Bild: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seid nicht zu Hause und habt nicht die Möglichkeit, das Spiel via Stream zu verfolgen? Dann bleibt Ihr mit Goal trotzdem auf dem Laufenden. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER!

BVB (Borussia Dortmund) gegen Hertha BSC: Die Aufstellungen

Eine Stunde vor dem Anpfiff findet Ihr hier die Aufstellungen beider Mannschaften.