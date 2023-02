Heute steigt das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC. Doch wo läuft es heute im LIVE STREAM und TV? Bei DAZN oder Sky? GOAL hat alle Infos.

Wir erleben den 21. Spieltag in der Bundesliga. Hierbei kommt es am Sonntag um 17.30 Uhr zur Begegnung Borussia Dortmund vs. Hertha BSC. Der BVB und die Alte Dame nahmen 40 und 17 Punkte mit.

Borussia Dortmund fädelte in den bisherigen fünf Meisterschaftsspielen nach der Winterpause ebenso viele Siege ein. Die letzten zwei davon gelangen der Elf von Edin Terzić zu Hause gegen Freiburg und am 11. Februar bei Werder Bremen.

Danach feierte Hertha BSC am Sonntag einen Heimerfolg gegen Borussia Mönchengladbach. Hiermit schrieb das Team von Sandro Schwarz erstmals in diesem Jahr an.

Heute geht in der Bundesliga das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt die Partie am Sonntag im LIVE STREAM und TV? GOAL hat alle Infos dazu, zum TICKER und zu den Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC im LIVE STREAM und TV: DAZN oder Sky? Die Eckdaten

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC Datum: Sonntag, 19. Februar 2023 Uhrzeit: 17.30 Uhr Stadion: Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC heute im TV sehen

Das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und der Alten Dame steigt an einem Sonntag. Daher zeichnet ausschließlich DAZN für die Ausstrahlung verantwortlich. Deshalb gilt: Wenn Ihr die Begegnung im Signal Iduna Park live sehen möchtet, benötigt Ihr einen Vertrag. Hierbei könnt Ihr Unlimited Jahres- und Monatsabos abschließen. Dafür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro oder 39,99 Euro bezahlen. Der Streaming-Anbieter beschreibt auf seiner Homepage die weiteren Pakete. Überdies könnt Ihr Euch hier genauer einlesen:

Die Buchung gelingt in Windeseile. Danach müssen die Eigentümer von Smart-TV-Geräten die kostenfreie App herunterladen. Zudem könnt Ihr per HDMI-Kabel den Fernseher mit einem PC oder Notebook verbinden. Aber nachfolgend fasst GOAL die Eckdaten zum Spiel Borussia Dortmund vs. Hertha BSC zusammen:

Sender: DAZN 2

DAZN 2 Übertragungsbeginn: 17 Uhr

17 Uhr Spielbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Benny Lauth

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC heute im LIVE STREAM

Wenn Ihr einen geeigneten Internetzugang habt, könnt Ihr das komplette Programm von DAZN im LIVE STREAM sehen. Dadurch könnt Ihr Euch die Begegnung Borussia Dortmund vs. Hertha BSC von nahezu überall aus anschauen. Hierfür eignen sich auch Smartphones und Tablets.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC heute im TICKER

Zudem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zum Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und der Alten Dame im Bilde bleiben. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Ereignissen im Signal Iduna Park.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC

Überdies könnt Ihr unmittelbar nach dem Schlusspfiff die besten Szenen der Partie Borussia Dortmund vs. Hertha BSC bei DAZN sehen. Zudem liefert Euch die ARD ab 23.15 Uhr in den Tagesthemen die Höhepunkte ins Haus. Ihr könnt diese Highlights sowohl im TV als auch im Stream sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC im LIVE STREAM und TV: DAZN oder Sky?

Im Pay-TV: DAZN Im STREAM: DAZN Im TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ARD

BVB (Borussia Dortmund) vs. Hertha BSC heute im LIVE STREAM und TV: Die Aufstellungen zur Bundesliga am Sonntag

Die Startformationen werden üblicherweise rund 60 Minuten vor dem Anpfiff bekanntgegeben.