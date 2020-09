BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER

In der Bundesliga rollt wieder der Ball und der BVB trifft am ersten Spieltag auf Borussia Mönchengladbach. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

Am 1. Spieltag der neuen -Saison kommt es in Dortmund zum Duell zwischen dem BVB und Gladbach. Anpfiff der Partie im Signal Iduna Park ist am Samstag um 18.30 Uhr.

Wer das Spiel nicht hier im LIVE-TICKER, sondern lieber live im TV oder LIVE-STREAM sehen will, kann das natürlich auch beim Start der neuen Spielzeit in Deutschlands Beletage Problemlos tun. Alle Informationen zur Übertragung von Dortmund gegen Gladbach findet Ihr in einem separaten Artikel auf unserer Seite.

- | Anpfiff: 18.30 Uhr Tore - Aufstellung BVB Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Bellingham, Hazard - Sancho, Reyna - Haaland Aufstellung BMG Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Bensebaini, Neuhaus - Wolf, Hofmann, Stindl Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 1. Spieltages zwischen Dortmund und Gladbach.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des BVB:

Bürki - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Witsel, Bellingham, Hazard - Sancho, Reyna - Haaland

Bank: Hitz, Passlack, Wolf, Delaney, Dahoud, Brandt, Reus, Reinier

Borussia Mönchengladbach setzt auf folgende Aufstellung:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Kramer, Bensebaini, Neuhaus - Wolf, Hofmann, Stindl

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dortmund gewann die letzten 10 Bundesliga-Duelle mit Mönchengladbach. Für Gladbach ist das die längste Niederlagenserie gegen einen Bundesligisten, der BVB hatte im Oberhaus nur gegen Freiburg (12, 2010-17) und Uerdingen (11, 1989-96) eine längere Siegesserie.

Dortmund gewann zu Hause 14 der letzten 15 Pflichtspiele gegen Gladbach, einzige Ausnahme war das 1-2 im März 2014. In der Vorsaison gelangen gleich 2 Heimsiege gegen die Fohlen, 1-0 am 8. Spieltag und 2-1 in der 2. Pokalrunde.

Die letzten 49 Pflichtspiel-Begegnungen zwischen beiden Teams endeten nie torlos (46 davon in der Bundesliga). Im April 1994 gab es zuletzt ein 0-0 in Mönchengladbach.

Dortmund verlor 3 der letzten 4 BL-Heimspiele (1 Sieg), darunter die letzten beiden der Saison 2019/20. Mehr Heimniederlagen in Folge waren es zuletzt zum Ende des Jahres 2013 (3).

Dortmund wurde Vize-Meister mit deutlichem Rückstand (13 Punkte) auf den FC Bayern. Zum 5. Mal in den vergangenen 8 Spielzeiten wurde der BVB Zweiter.

Dortmund gewann in den vergangenen 5 Spielzeiten stets am 1. Spieltag, und das bei 18-3 Toren.

Gladbach blieb in den vergangenen 4 Saisons am 1. Spieltag unbesiegt (3 Siege, 1 Remis), die letzte Niederlage setzte es vor 5 Jahren in Dortmund (0-4).

Gladbach gewann 2019/20 die letzten 3 Bundesligaspiele. Insgesamt standen 20 Saisonsiege zu buche, so viel wie zuvor letztmals vor 36 Jahren (1983/84).

Nur Bayerns Robert Lewandowski erzielte im Jahr 2020 mehr Bundesligatore (15) als Dortmunds Erling Haaland (13).

Jadon Sancho war in der Vorsaison mit 17 Toren und 16 Assists der beste Torschütze und Vorbereiter bei Borussia Dortmund. Als erster BL-Spieler seit detaillierter Datenerfassung (2004/05) verbuchte er in einer Saison mindestens 15 Tore und mindestens 15 Assists.

Lucien Favre gewann als Trainer 7 seiner 8 Pflichtspiele gegen seinen ehemaligen Verein Gladbach (dazu ein 1-2 mit in Mönchengladbach im August 2009). 6 der 7 Siege fielen mit einem Tor Differenz aus.

Quelle: Getty

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute ... im TV Sky Sport 1 / Sky Sport 1 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 1. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Dortmund und den Fohlen heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Quelle: Getty

Mehr Teams

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Ende des "Trockenschwimmens": BVB und Gladbach springen ins kalte Wasser

Dortmund gegen Gladbach, Dauer-Vize gegen Herausforderer: Bei der Frage nach einem möglichen Bayern-Jäger gibt es schon im ersten Topspiel erste Antworten.

Der Zehn-Meter-Turm im Freibad nebenan ist am Samstag gesperrt - dennoch springt Borussia Dortmund mit Vergnügen ins kalte Wasser. "Endlich geht es los. Die ganze Vorbereitung fühlte sich eher an wie Trockenschwimmen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc vor dem Herausforderer-Duell gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr im LIVE-TICKER). Flutlicht und die "Rekordkulisse" von 10.000 Fans geben dem West-Schlager sogar einen halbwegs angemessenen Rahmen.

Entsprechend groß ist die Vorfreude auf das erste Topspiel der Saison. Zumal ein echter Härtetest ansteht: "Gladbach hat sich nicht zufällig für die qualifiziert", sagte Zorc. Ein Sieg wäre zweifellos ein erstes Zeichen, auch in Richtung Bayern München. Auf das Wort "Meisterschaft" reagierte Zorc allerdings genervt. "Wir alle haben doch schon ausführlich dazu gesprochen", sagte er nur. Heißt: Ein (kommuniziertes) Saisonziel wird es, anders als vor einem Jahr, nicht geben.

Etwas forschere Töne kamen immerhin aus Gladbach. "Wenn alle gesund sind, sehe ich uns in der Lage, gegen jeden Gegner in der Liga zu punkten. Dann sind wir richtig, richtig gut", sagte Trainer Marco Rose.

Das einzige Problem: Im Moment sind eben nicht alle gesund. Denis Zakaria und Neuzugang Valentino Lazaro fallen aus, zwei wichtige Säulen, auch die Torjäger Alassane Plea und Marcus Thuram sind noch nicht bei 100 Prozent.

Die Aufgabe in Dortmund werde daher zur "großen Herausforderung", sagte Rose. Wie groß genau, zeigen die letzten elf Pflichtspiel-Duelle beider Teams - alle elf gewann Dortmund, drei davon in der vergangenen Saison. "Wir waren immer auf Augenhöhe, die Spiele waren relativ eng. Aber wenn man sich belohnen will, darf man sich über 90 Minuten wenig Fehler erlauben", sagte Rose.

Die hitzige Atmosphäre bleibt Gladbach immerhin erspart, die Kulisse von 10.000 wird dennoch die größte des ersten Spieltages. Gerade auf der Südtribüne wird das Bild aber ein ungewohntes, vorgesehen sind nur Einzel-Sitzplätze mit reichlich Abstand zum Nachbarn. "Körperliche Begrüßungsrituale sind zu unterlassen", heißt es in den strengen Vorgaben, oder auch: "Beim Verlassen des Platzes ist den anderen Zuschauern in der Reihe der Rücken zuzuwenden."

Die Gruppen und Fanclubs der "Südtribüne Dortmund" verzichten daher auf einen Besuch. Die aktiven Fans wollen einer Stellungnahme zufolge erst wieder Vollgas geben, "wenn wir in gewohnter Art und Weise mit allen gemeinsam singen, jubeln und den Gegner bepöbeln können".

Dabei gibt es auf dem Rasen eine höchst attraktive, junge BVB-Elf zu sehen - mit dem erst 17 Jahre alten Jude Bellingham etwa. Sogar Rose ist von dem Neuzugang des Gegners begeistert. "Der Junge will marschieren und Bälle gewinnen. Er ist ein richtig starker Spieler", sagte der Gladbach-Coach. Wohl noch nicht von Beginn an spielen wird Marco Reus, der gegen seinen Ex-Klub vom Niederrhein besonders gerne trifft.

Die Bühne ist also bereitet, auch wenn noch keine 80.000 kommen dürfen. "Aber 10.000 hört sich auch schon mal gut an", sagte Rose und ist sich sicher: "Es wird schallen."

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick