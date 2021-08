FC Bayern München vs. BVB: Übertragung heute live im TV und LIVE-STREAM - der Supercup

Der Supercup ist der erste deutsche Klassiker der neuen Saison. Wo die Übertragung zwischen den Bayern und dem BVB stattfindet, findet Ihr hier.

Nachdem Borussia Dortmund und der FC Bayern München in der Bundesliga bereits gegen den Ball getreten haben, kommt es im DFL Supercup zum ersten direkten hoch antizipierten Aufeinandertreffen der Saison. Im Supercup duellieren sich traditionell der Meister und der Pokalsieger der vorangegangenen Saison. Während der FC Bayern 2020/2021 zum neunten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft feiern konnte, setzte sich der BVB im Pokalfinale eindrucksvoll gegen Vizemeister RB Leipzig durch (4:1). Am 17. August um 20.30 Uhr steigt der erste deutsche Klassiker der neuen Saison.

Das kommende Aufeinandertreffen ist das achte der letzten zehn Supercup-Spiele, das zwischen Dortmund und Bayern ausgetragen wird. Das unterstreicht die Dominanz der beiden Vereine auf nationaler Ebene. Die bisher gespielten sieben Duelle gingen zumeist an den deutschen Rekordmeister, insgesamt viermal entschied der FC Bayern das Duell für sich. Dortmund ging dreimal als Sieger hervor.

Der Start in die neue Saison ist bei den Teams unterschiedlich verlaufen. Während die Münchner gegen Gladbach am starken Schlussmann Yann Sommer verzweifelten und nicht über ein Unentschieden (1:1) hinauskamen, sorgte Erling Haaland auf der Gegenseite für einen fulminanten Saisonauftakt. Beim 5:2 seines BVB gegen Eintracht Frankfurt war der Norweger an jedem Treffer direkt beteiligt (zwei Treffer, drei Vorlagen). Formtechnisch schlägt die Nadel also in Richtung Schwarz-Gelb aus.

Die Übertragung von FC Bayern München vs. BVB heute live verfolgen - Der DFL Supercup auf einen Blick

Wettbewerb DFL Supercup Begegnung FC Bayern vs. Borussia Dortmund Anpfiff 17. August - 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park (Dortmund)

FC Bayern vs. BVB live im Fernsehen - Die Übertragung im TV?

Anders als noch in den letzten Jahren wird der Supercup nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bei der ARD oder dem ZDF ausgestrahlt. Stattdessen konnte sich Sat.1 die Rechte an der Übertragung des DFL Supercup sichern.

Im bezahlten Fernsehen, also dem Pay-TV, ist erneut Sky für die Übertagung des Duells zwischen Meister und Pokalsieger verantwortlich.

FC Bayern vs. BVB - die Live-Übertragung im Free-TV

Sat.1 konnte sich bereits die Rechte an der Übertragung des UEFA-Supercup sichern und hat sich auch bei der Übertragung des deutschen Supercup nicht lumpen lassen. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr, die Übertragung geht allerdings bereits um 20.05 Uhr los.

Moderator Matthias Öpdenhövel führt durch den Abend. Außerdem ist die bekannte Kommentatorenstimme von Wolff-Christoph Fuss am Mikrofon zu hören.

FC Bayern vs. BVB heute live - die Übertragung des Supercup im Pay-TV

Bei Sky startet die Supercup-Übertragung bereits um 20 Uhr. Anders als das Angebot von Sat.1 ist dieses allerding nicht kostenlos. Welche Abo-Modelle Euch Sky bietet, findet Ihr hier .

Die 90 oder sogar 120 Minuten der Begegnung zwischen dem FC Bayern und dem BVB werden von Martin Groß am Mikrofon begleitet.

FC Bayern vs. BVB als Übertragung im LIVE-STREAM

Solltet Ihr das Spiel lieber im LIVE-STREAM verfolgen wollen oder müssen, ist das kein Problem. Sowohl Sat.1 als auch Sky bieten Euch zeitgleich zur Übertragung im Fernsehen einen LIVE-STREAM an.

FC Bayern vs. BVB heute live - der kostenlose LIVE-STREAM als Übertragung bei Sat.1

Sat.1 wird die Partie auch parallel zur TV-Übertragung im Internet als LIVE-STREAM zeigen. Dorthin gelangt Ihr über diesen Link . Die Besetzung des Kommentators und Moderators ist genau dieselbe wie bei der TV-Übertragung.

FC Bayern vs. BVB - der DFL Supercup als LIVE-STREAM-Übertragung bei Sky

Sky bietet Euch direkt mehrere Möglichkeiten die Übertragung des Supercup via LIVE-STREAM zu verfolgen. Über SkyQ, Sky Go oder Sky Ticket könnt Ihr die Partie verfolgen.

Solltet Ihr spontan darauf zugreifen wollen, stellt Sky Ticket die schnellste Variante dar. Dafür wird kein Drittgerät benötigt und Ihr könnt direkt mit dem Streaming loslegen. Wie genau das funktioniert, erfahrt Ihr hier .

Die Übertragung des Supercup zwischen dem FC Bayern und dem BVB: Die Supercup-Partien seit 2010 in der Übersicht

Saison Begegnung Ergebnis 2010/2011 FC Bayern München (Meister & Pokalsieger) vs. FC Schalke 04 (Vizemeister) 2:0 2011/2012 FC Schalke 04 (Pokalsieger) vs. Borussia Dortmund (Meister) 4:3 n.E. 2012/2013 FC Bayern München (Vizemeister) vs. Borussia Dortmund (Meister & Pokalsieger) 2:1 2013/2014 Borussia Dortmund (Vizemeister) vs. FC Bayern München (Meister & Pokalsieger) 4:2 2014/2015 Borussia Dortmund (Vizemeister) vs. FC Bayern München (Meister & Pokalsieger) 2:0 2015/2016 VfL Wolfsburg (Pokalsieger) vs. FC Bayern München (Meister) 6:5 n.E. 2016/2017 Borussia Dortmund (Vizemeister) vs. FC Bayern München (Meister & Pokalsieger) 0:2 2017/2018 Borussia Dortmund (Pokalsieger) vs. FC Bayern München (Meister) 6:7 n.E. 2018/2019 Eintracht Frankfurt (Pokalsieger) vs. FC Bayern München (Meister) 0:5 2019/2020 Borussia Dortmund (Vizemeister) vs. FC Bayern München (Meister & Pokalsieger) 2:0 2020/2021 FC Bayern München (Meister & Pokalsieger) vs. Borussia Dortmund (Vizemeister) 3:2 2021/2022 Borussia Dortmund (Pokalsieger) vs. FC Bayern München (Meister) - : -

FC Bayern vs. BVB live - TV-Übertragung, LIVE-STREAM, Highlights und LIVE-TICKER in der Übersicht

Free-TV Sat.1 Pay-TV Sky LIVE-STREAM Sat.1 / Sky

FC Bayern vs. BVB heute LIVE im TV und STREAM - die möglichen Aufstellungen der Teams

Diese Aufstellung könnte der FC Bayern auflaufen:

Neuer - Stanisic, Nianzou, Süle, Davies - Goretzka, Kimmich - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Mit dieser Elf könnte der BVB in das Duell gehen:

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Bellingham, Dahoud, Reyna - Malen, Haaland, Reus