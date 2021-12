Englische Woche in der Bundesliga: Am 16. Spieltag empfängt Borussia Dortmund am Mittwoch das Tabellenschlusslicht Greuther Fürth. Angepfiffen wird die Begegnung heute um 20.30 Uhr.

Für den BVB sind drei Punkte gegen die Franken absolute Pflicht. Nach dem 2:3 im Topspiel gegen die Bayern und dem 1:1 in Bochum ist der Rückstand auf Spitzenreiter FCB auf sechs Zähler angewachsen. Um im Meisterschaftskampf nicht wieder frühzeitig die Segel zu streichen, muss heute also ein Dreier her.

Fürth hat seinen allerersten Dreier der Saison erst letzten Sonntag gefeiert. Mit 1:0 gewann das Kleeblatt gegen Union Berlin und hat nun immerhin vier Punkte auf dem Konto. Der Rückstand auf Relegationsplatz 16 beträgt jedoch weiterhin satte zwölf Zähler.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wie das funktioniert. Außerdem erfahrt Ihr hier, wo die Highlights der Bundesliga am Mittwoch laufen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth: Die Eckdaten zum Spiel in der Bundesliga heute

Begegnung Borussia Dortmund - Greuther Fürth Wettbewerb Bundesliga, 16. Spieltag Anstoß Mittwoch, 15. Dezember, 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) - Greuther Fürth: Die Bundesliga heute live im TV sehen

Freitag DAZN, Samstag Sky, Sonntag DAZN - und ab und zu mal ein Spiel live im Free-TV auf Sat.1. In puncto Übertragung der "gewöhnlichen" Bundesliga-Spieltage am Wochenende sind die deutschen Fußball-Fans mittlerweile geübt. Aber was ist mit der Englischen Woche? Auf welchem Sender werden die Spiele hier gezeigt?

Die Antwortet lautet Sky. Alle Partien einer Englischen Woche in der deutschen Beletage am Dienstag und Mittwoch werden live beim Pay-TV-Sender aus Unterföhring bei München übertragen. BVB vs. Fürth läuft also live und exklusiv im TV bei Sky.

BVB vs. Fürth heute live im TV auf Sky sehen: Die Übertragung

Übertragungsbeginn Konferenz: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Sender Konferenz: Sky Sport Bundesliga 1

Sky Sport Bundesliga 1 Weitere Spiele in der Konferenz: Leverkusen vs. Hoffenheim, Union vs. Freiburg, Augsburg vs. Leipzig

Leverkusen vs. Hoffenheim, Union vs. Freiburg, Augsburg vs. Leipzig Sender Einzelspiel (ab 20.20 Uhr): Sky Sport Bundesliga 2 / UHD

Sky Sport Bundesliga 2 / UHD Kommentator Einzelspiel: Oliver Seidler

Oliver Seidler Moderator: Michael Leopold

Michael Leopold Experte: Dietmar Hamann

Dabei habt Ihr zwei verschiedene Optionen: Das Einzelspiel, bei dem Ihr die kompletten 90 Minuten aus Dortmund live seht, auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD. Oder die beliebte Konferenz mit den drei weiteren 20.30-Uhr-Spielen am Mittwoch (u.a. Leverkusen vs. Hoffenheim), die auf Sky Sport Bundesliga 1 gezeigt wird.

Für beide Möglichkeiten ist leider klar: Sky ist nicht frei empfangbar und Ihr müsst zunächst ein Abonnement abschließen, um die Bundesliga dort live im TV zu sehen. Das Bundesliga Paket kostet aktuell 27 Euro pro Monat, alle weiteren Informationen erhaltet Ihr unter diesem Link.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Greuther Fürth heute im LIVE-STREAM sehen: So geht's

Wer unterwegs ist oder keinen TV zuhause hat, kann die Bundesliga heute natürlich auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier ist ebenfalls Sky die Adresse, die Ihr anwählen müsst.

Wer bereits Kunde des Pay-TV-Senders ist, der kann BVB vs. Fürth ohne zusätzliche Kosten auf Sky Go im STREAM sehen. Einfach die kostenlose Sky-Go-App herunterladen, anmelden und los geht's!

Sky Ticket und Sky Go: BVB vs. Fürth heute im LIVE-STREAM schauen

Variante Nummer zwei ist das Sky Ticket: Hierbei muss man sich nicht langfristig an Sky binden, sondern kann spontan für einen Monat oder auch nur einen Tag seinen Zugriff auf die gewünschten Live-Inhalte von Sky buchen. HIER könnt Ihr Euch direkt bei Sky Ticket anmelden und unter anderem Dortmund gegen Fürth live genießen.

Die Übertragung bei Sky im LIVE-STREAM ist identisch mit jener im TV. Auch hier könnt Ihr zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen, auch Moderatoren und Kommentatoren sind die selben.

BVB vs. Greuther Fürth live im TV und STREAM: Wo laufen die Highlights der Bundesliga heute?

Sky strahlt zum Spiel wie immer auch eine Nachberichterstattung aus, darin könnt Ihr die Highlights von BVB gegen Fürth sehen. Die einzige Möglichkeit an die besten Szenen aus Dortmund zu kommen, ist das allerdings keineswegs.

Denn zum Beispiel auch DAZN hat die Highlights der Bundesliga heute im Programm. Wie von den Samstagen mittlerweile gewohnt, zeigt DAZN auch in der Englischen Woche kurz nach Abpfiff die Highlight-Show. Heute wird diese erstmals um 20.30 Uhr mit der Zusammenfassung des frühen Spiels zwischen Gladbach und Frankfurt ausgestrahlt. Die Show wird dann stündlich wiederholt und ab 22.30 Uhr seht Ihr darin unter anderem auch die Highlights von Dortmund vs. Fürth.

🔙 Marco #Rose nimmt morgen bei #BVBSGF wieder seinen angestammten Platz auf der Trainerbank ein, vorher sitzt er wie immer auf der Pressekonferenz vor dem Spieltag - heute LIVE ab 12 Uhr! 🕛



Im Stream 👉 https://t.co/aUZpH4Ax19 — Borussia Dortmund (@BVB) December 14, 2021

Option Nummer drei gibt Euch derweil erstmals Bewegtbilder des Spiels im Free-TV. Ab 22.50 Uhr läuft in der ARD die Sportschau, in der Ihr die Zusammenfassungen aller fünf Spiele vom Mittwochabend ganz bequem und frei empfangbar schauen könnt.

BVB (Borussia Dortmund) - Greuther Fürth: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Auch mit GOAL könnt Ihr über die Englische Woche in der Bundesliga auf dem Laufenden bleiben.

Wie zu jedem Spiel haben wir nämlich auch zu BVB vs. Fürth einen kostenlosen LIVE-TICKER auf der Seite. Darin erfahrt Ihr alles Wissenswerte zum Spielgeschehen und seht zudem blitzschnell, wenn in Dortmund ein Tor fällt. HIER geht es direkt zum TICKER.

BVB vs. Greuther Fürth heute live: Die Aufstellung

Wen schickt Marco Rose heute von Beginn an auf den Platz? Und mit welchem Personal startet Fürth? Eine Stunde vor dem Anpfiff, also gegen 19.30 Uhr, liefern wir Euch an dieser Stelle die beiden Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) - Greuther Fürth: Die Bundesliga heute im TV und LIVE-STREAM - ein Überblick