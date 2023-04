BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel heute?

Heute steigt das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt. Wer zeigt die Partie heute? GOAL bietet alle Infos.

In diesen Tagen finden die Partien des 29. Spieltags in der Bundesliga statt. Dabei steigt am Samstag das Kräftemessen Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt. Der Anstoß im Signal Iduna Park erfolgt um 18.30 Uhr.

Sowohl der BVB als auch die SGE benötigen ein Erfolgserlebnis. Borussia Dortmund kam vor einer Woche in Stuttgart nicht über ein Unentschieden hinaus. Damit ließ das Team von Edin Terzić zum dritten Mal binnen fünf Meisterschaftsspielen Punkte liegen.

Eintracht Frankfurt wartet sogar seit sieben Bundesliga-Auftritten auf einen Dreier. Zuletzt setzte es für die Mannschaft von Oliver Glasner eine Niederlage in Leverkusen und ein Heimremis gegen Borussia Mönchengladbach.

Heute um 18.30 Uhr steigt in der Bundesliga die Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt. Aber wer zeigt / überträgt das Spiel heute? GOAL bietet Euch alle Infos hierzu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute im LIVE-STREAM und TV: Die Eckdaten

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 22. April 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV anschauen

Sky besitzt die alleinigen Rechte an allen Samstagspartien in der Bundesliga. Daher könnt Ihr das Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und der SGE ausschließlich beim Pay-TV-Anbieter live mitverfolgen. Hierfür müsst Ihr auf Sky Sport Bundesliga (HD) und / oder auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) schalten. Außerdem könnt Ihr Euch für den Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD) entscheiden.

Die Informationen im Überblick:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Sender Tactical Feed: Sky Sport Bundesliga 3 (HD)

Sky Sport Bundesliga 3 (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Falls Ihr die Partie im Signal Iduna Park im Fernsehen mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um einen Vertrag herum. Ihr könnt das Bundesliga-Paket als Einzelabo für 27 Euro oder als Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro buchen. Aber die Webseite versorgt Euch mit vielen weiterführenden Infos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute via LIVE-STREAM schauen

Wenn Ihr ohne TV-Gerät klarkommen müsst, könnt Ihr es mit den LIVE-STREAMS angehen. Denn: Sky zeigt sein gesamtes Programm zusätzlich im Internet. Daher könnt Ihr die Begegnung BVB vs. Eintracht Frankfurt mit einer geeigneten Verbindung von überall aus miterleben. Hierfür stehen zwei Optionen zur Verfügung.

So könnt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt bei Sky Go mitverfolgen

Wenn Ihr Sky Go nutzen wollt, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket und dessen Freischaltung. Allerdings erfolgt die Aktivierung für das hauseigene Streaming-Portal nicht unverzüglich. Bei einem heutigen Abschluss müsst Ihr wahrscheinlich auf WOW oder eine Wiederholung zurückgreifen.

So könnt Ihr Euch BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt bei WOW sehen

Wenn Ihr Euch für WOW, das frühere Sky Ticket entscheidet, müsst Ihr nicht auf die Freischaltung warten. Obendrein müsst Ihr Euch nicht binden. Das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro ermöglicht einen Zugang auf das gesamte Sportangebot. Davon könnt Ihr mit zwei Endgeräten profitieren. Das Programm beinhaltet zudem etwa die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal, Englands Premier League, die Formel 1, die ATP World Tour und die NHL.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt heute live im TICKER

Außerdem könnt Ihr mithilfe des TICKERS von GOAL zur Partie Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt im Bilde bleiben. Hiermit erfahrt Ihr alles Nennenswerte zum Spielverlauf im Signal Iduna Park. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr Push-Benachrichtigungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt

Unmittelbar nach dem Schlusspfiff könnten sich die Abonnenten die Höhepunkte in Highlight Show von DAZN anschauen. Überdies werdet Ihr ab 23 Uhr im Aktuellen Sportstudio des ZDF fündig. Ihr könnt beide Programmpunkte im Fernsehen sowie im Stream sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM und TV: Wer zeigt / überträgt das Spiel heute?

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga 3 (HD, Tactical Feed) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

BVB gegen Frankfurt heute live: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.