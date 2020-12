Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Braunschweig? Der DFB-Pokal LIVE im TV und LIVE-STREAM

Turbulente Wochen für den BVB, das letzte Spiel des Jahres findet für die Dortmunder in Braunschweig statt. Goal zeigt, wie das Spiel übertragen wird.

Die letzten Spiele des Fußballjahres 2020 stehen in an: Die zweite Runde des DFB-Pokals findet Dienstag und Mittwoch statt. Am Dienstag empfängt Eintracht Braunschweig , Anpfiff im Eintracht-Stadion ist um 20 Uhr.

Die Favoritenrolle ist dabei klar zuzuordnen: Mit dem BVB spielt die Gastmannschaft ganz oben in der Bundesliga mit, während sich Eintracht Braunschweig mit dem Abstiegskampf der 2. Bundesliga abfinden muss.

Seit drei Spielen hat Braunschweig nicht mehr gewonnen, zuletzt gab es ein klares 0:3 gegen . Allerdings läuft es bei den Schwarz-Gelben aus dem Oberhaus nicht viel besser: Zwei Liga-Niederlagen innerhalb von acht Tagen, zusätzlich ein Trainerwechsel: Selbst bei einem Sieg heute muss der BVB in der Weihnachtspause viel aufarbeiten.

Kann Dortmund der Favoritenrolle gerecht werden oder gelingt Eintracht Braunschweig der große Coup? Goal fasst in diesem Artikel zusammen, wer das Spiel der beiden Traditionsvereine zeigt / überträgt.

Eintracht Braunschweig gegen BVB (Borussia Dortmund) live verfolgen: Die Partie im im Überblick

Begegnung Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb DFB-Pokal, 2. Runde Datum Dienstag, 22. Dezember, 20 Uhr Ort Eintracht-Stadion Zuschauer Keine

BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Braunschweig: Wer zeigt den DFB-Pokal LIVE im TV?

2020 war in jeder Hinsicht ein besonderes Jahr - auch im Fußball. Viele Spiele wurden abgesagt oder verschoben, Fans können nicht mehr ins Stadion, Uralt-Rekorde werden gebrochen ... Der Jahresrückblick wird dieses Jahr ganz schön üppig ausfallen.

Nun ist es aber soweit, dass sich auch in der Fußballwelt das Jahr zu Ende neigt - die letzten Pflichtspiele der deutschen Vereine stehen an. Da wollen sich natürlich viele Fans ein letztes Hurra vor dem Jahreswechsel nicht entgehen lassen - vor allem, wenn es zwei Traditionsvereine wie der BVB und die Eintracht sind.

Dank Sport1 frei empfangbar: So läuft der DFB-Pokal im Free-TV

Für alle Fans, die sich am Dienstag mit LIVE-Fußball beschenken wollen, haben wir bereits jetzt eine freudige Überraschung: Der DFB-Pokal wird LIVE im TV übertragen! Gleich zwei Sender zeigen die Begegnung zwischen Eintracht Braunschweig und dem BVB im Fernsehen, welche das sind und wie man diese empfangen kann, sagen wir Euch in diesem Artikel.

Fangen wir mit dem Fernsehsender aus dem Free-TV an: Sport1 überträgt das Aufeinandertreffen von Braunschweig und der Borussia aus Dortmund. Wie der Begriff "Free-TV" schon sagt, ist dieses Spiel beim TV-Sender frei empfangbar, man kann es also verfolgen, ohne ein zusätzliches Abonnement oder Paket zu buchen.

Eintracht Braunschweig vs. Borussia Dortmund: So seht ihr den DFB-Pokal LIVE im TV

Ihr wisst nicht, ob ihr Sport1 auf dem Fernseher habt oder wie ihr den Kanal findet? Hier hilft euch der Sender bei der Suche. Ihr könnt das Spiel auch auf anderen Geräten als dem Fernseher verfolgen (Handy, Tablet, PC) - das erklären wir im Lauf dieses Artikels genauer.

Sender : Sport1

: Sport1 Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Moderation : Laura Papendick Jochen Stutzky

: Experten : Torsten Lieberknecht Stefan Effenberg

: Kommentar: Markus Höhner

Ihr wollt Sport1 nicht verfolgen, weil ihr die Übertragungen des Senders nicht mögt oder weil euch Aussagen wie diese von Karl-Heinz Rummenigge und Marcel Reif im Doppelpass zu den Ohren heraushängen? Dann gibt es eine Alternative, die allerdings kostenpflichtig ist:

DFB-Pokal bei Sky: So seht ihr Braunschweig vs. Dortmund im Pay-TV

Sky hält ebenfalls die Rechte an der Begegnung des DFB-Pokals und wird diese übertragen. Da Sky ein Pay-TV-Sender ist, muss man für das Angebot bezahlen. Allerdings müsst ihr hier genau aufpassen, bevor ihr etwas bei Sky bucht: Der Sender aus Unterföhring bietet einmal das " "-Paket und einmal das "Sport"-Paket an.

Im Bundesliga-Paket sind die meisten Bundesliga-Spiele und alle Begegnungen der enthalten. Der DFB-Pokal ist allerdings im Sport-Paket enthalten, zusammen mit der , Formel 1 und anderen Wettbewerben und Sportarten. Ihr solltet euch also vor Anpfiff genau mit den einzelnen Möglichkeiten auseinandersetzen. Hier findet ihr die alle Informationen dazu.

Sender : Sky Sport 3, Sky Sport 3 HD

: Sky Sport 3, Sky Sport 3 HD Anstoß : 20 Uhr

: 20 Uhr Beginn der Übertragung : 19.45 Uhr

: 19.45 Uhr Kommentar: Oliver Seidler



BVB (Borussia Dortmund) bei Eintracht Braunschweig im LIVE-STREAM: So wird der DFB-Pokal im Internet übertragen

Immer mehr Haushalte kommen ohne Fernseher aus - schließlich findet nahezu die gesamte Unterhaltung mittlerweile im Internet statt. Auch Sport1 und Sky wissen das und stellen daher ihr Programm auch via LIVE-STREAM zur Verfügung!

In der folgenden Tabelle haben wir euch aufgelistet, wie ihr das Spiel mit Handy, Tablet, Konsole oder Browser verfolgen könnt. Viel Spaß beim Streamen!

18' | 0:0



BVB bei Eintracht Braunschweig im kostenlosen LIVE-STREAM sehen: Sport1 und Sky im Internet

Eintracht Braunschweig vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Übertragungen des DFB-Pokals im Überblick