BVB: Borussia Dortmund dachte offenbar über Transfer von Niclas Füllkrug nach

Die Transfer-Planungen von Borussia Dortmund sind offenbar noch nicht abgeschlossen. Man befindet sich noch auf der Suche nach einem Stürmer.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund denkt wohl über die Verpflichtung eines weiteren Stürmers nach. Laut den Ruhr Nachrichten sei die Führungsetage des BVB unsicher, ob Sébastien Haller und Youssoufa Moukoko für die Aufgaben in der kommenden Saison ausreichen.

Zumal Haller der Mannschaft sehr wahrscheinlich vom 13. Januar bis zum 11. Februar fehlen wird, wenn er wie zu erwarten in seinem Heimatland Elfenbeinküste beim Afrika-Cup auflaufen wird.

Eine Option sei zuletzt Niclas Füllkrug von Werder Bremen gewesen. Das berichtet auch die Deichstube. Eine Verpflichtung scheint allerdings nahezu ausgeschlossen.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Nationalspieler würde nur bedingt in das gesuchte Anforderungsprofil passen. Außerdem wäre die ausgerufene Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro zu hoch für den BVB.

Falls ein neuer Offensivspieler nach Dortmund wechselt, solle dieser im Angriff auf mehreren Positionen variabel einsetzbar sein.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Möglich ist aktuell auch, dass der BVB keinen neuen Angreifer verpflichtet. Dann könnte er beispielsweise auf die eigene Jugend setzen und würde obendrein Youngster Moukoko keinen Stürmer vor die Nase setzen. Zur Vorbereitung in den USA ist beispielsweise Paul Besong mitgereist.