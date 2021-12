BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul heute live: Die Champions League im TV und LIVE-STREAM sehen

Das runde Leder rollt auch in der Champions League wieder. Besiktas Istanbul ist am heutigen Dienstagabend (7. Dezember 2021) zu Gast bei Borussia Dortmund. Die Champions League-Partie wird um 21 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund angepfiffen.

Ein Weiterkommen ist für beide Teams in der Champions League allerdings nicht mehr möglich. Dortmund liegt mit aktuell sechs Punkten auf dem dritten Tabellenplatz der Gruppe C, Besiktas ist Tabellenletzter und hat noch keinen Punkt geholt. Trotzdem will das Team von Marco Rose natürlich einen versöhnlichen Champions League-Abgang zeigen. Besonders nach der knappen 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern am Wochenende, kann man heute also mit einer Reaktion der Borussia rechnen. Wie genau diese aussehen wird, können wir heute Abend ab 21 Uhr herausfinden.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung des Spiels im TV und LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul heute live: Die Daten zum Spiel

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul Wettbewerb Champions League - Gruppenphase Anpfiff 07. Dezember - 21:00 Uhr Spielort Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul heute live: Ist das Spiel im TV zu sehen?

Kurz und knapp: Leider nein, eine TV-Übertragung für das Spiel gibt es nicht. Die Übertragungsrechte für die Champions League teilen sich aktuell der Streamingdienst DAZN und Amazon Prime Video. Der Löwenanteil der Spiele wird dabei auf DAZN gezeigt, nur dienstags wird eine ausgewählte Partie bei Amazon Prime Video ausgestrahlt. Beide Plattformen zeigen die Partien allerdings nur per LIVE-STREAM, und nicht im TV. Einzig das Finale der Königsklasse wird noch im Free-TV zu sehen sein.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM sehen

Wie oben beschrieben wird eine Partie dienstags immer ausschließlich bei Amazon Prime Video gezeigt. Und für den heutigen Spieltag trifft das tatsächlich auf das Spiel zwischen Dortmund und Besiktas Istanbul zu. Um jetzt also zusehen zu können, braucht Ihr erst einmal ein gültiges Amazon-Konto. Dieses ist noch völlig kostenlos, allerdings könnt Ihr allein damit noch nicht zusehen. Wie der Name schon sagt, können nur Prime-Mitglieder die LIVE-STREAMS der Champions League auf Amazon Prime Video verfolgen.

Für ein Prime-Konto zahlt Ihr 7,99 Euro pro Monat. Welche anderen Vorteile Ihr damit bei Amazon noch genießt, könnt Ihr hier noch einmal nachlesen.

Falls Ihr dann also über einen Prime-Account bei Amazon verfügt, könnt Ihr heute ab 21 Uhr dort dann die vollen 90 Minuten der Partie zwischen Borussia Dortmund und Besiktas Istanbul live verfolgen. Ob Ihr das Spiel dann auf dem Laptop, Tablet oder Smartphone verfolgt ist ganz egal, einzig eine stabile Internetverbindung ist nötig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Neben der Übertragung im STREAM gibt es natürlich auch die Möglichkeit mit einem LIVE-TICKER up to date zu bleiben, was das Spielgeschehen angeht. Der LIVE-TICKER von GOAL informiert Euch sofort, wenn auch dem Rasen etwas geschieht, ganz egal ob Tor,Gelbe Karte oder Auswechslung.

Das Ganze ist natürlich kostenlos, alles was Ihr dafür braucht ist eine Internetverbindung.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. Besiktas Istanbul heute live: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die Mannschaften ihre Aufstellungen bekanntgeben haben, könnt Ihr sie hier finden.