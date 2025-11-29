Der BVB ist am heutigen Samstag, den 29. November, in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen zu Gast. Das Topspiel am 12. Spieltag wird um 18.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen angepfiffen.

BVB (Borussia Dortmund) bei Bayer Leverkusen heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

Sky überträgt heute die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB exklusiv im TV und Livestream. Die Vorberichte zu der Partie starten auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD um 17.30 Uhr. Ab 17.45 Uhr könnt Ihr das Duell auch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event live im TV sehen. Für den Pay-TV-Sender kommentiert heute Wolff Fuss die Begenung.

Sky zeigt die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB zudem live und vollumfänglich im Livestream. Als Sky-Kunden könnt Ihr den Livestream des Topspiels auf WOW und in der SkyGo-App sehen.

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen konnte unter der Woche einiges an Selbstvertrauen für das heutige Duell mit dem BVB sammeln. Die Leverkusener gewannen in der Champions League gegen Manchester City auswärts mit 2:0.

Bayer hat damit die letzten vier Pflichtspiele in Serie für sich entschieden, in der Liga siegte Leverkusen zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim und den VfL Wolfsburg. In der Tabelle steht Bayer Leverkusen damit als Dritter knapp vor dem BVB.

News über Borussia Dortmund

Auch der BVB konnte unter der Woche in der Champions League einen Sieg einfahren. Gegen den FC Villareal siegten die Dortmunder klar mit 4:0.

In der Bundesliga lief es für das Team von Niko Kovac zuletzt weniger gut. Vor der Länderspielpause kam der BVB gegen den HSV nicht über ein 1:1 hinaus. Und auch gegen den VfB Stuttgart musste sich die Borussia am vergangenen Spieltag mit einem Unentschieden begnügen (3:3).

Form

Bilanz direkte Duelle

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

