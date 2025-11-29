Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
BVB (Borussia Dortmund) bei Bayer Leverkusen heute im Live Stream und live im TV: Sky oder DAZN?

Das Topspiel am 12. Spieltag der Bundesliga bestreiten heute Bayer Leverkusen und der BVB. Doch wo läuft die Partie? GOAL verrät es Euch.

Der BVB ist am heutigen Samstag, den 29. November, in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen zu Gast. Das Topspiel am 12. Spieltag wird um 18.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen angepfiffen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Sky überträgt heute die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB exklusiv im TV und Livestream. Die Vorberichte zu der Partie starten auf Sky Sport Bundesliga (HD) und auf Sky Sport Bundesliga UHD um 17.30 Uhr. Ab 17.45 Uhr könnt Ihr das Duell auch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event live im TV sehen. Für den Pay-TV-Sender kommentiert heute Wolff Fuss die Begenung.

Sky zeigt die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB zudem live und vollumfänglich im Livestream. Als Sky-Kunden könnt Ihr den Livestream des Topspiels auf WOW und in der SkyGo-App sehen.

Deutschland DFB-Pokal
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

Anstoßzeit Bayer Leverkusen gegen Borussia Dortmund

crest
Bundesliga - Bundesliga
BayArena

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund: Aufstellungen

Bayer Leverkusen vs Borussia Dortmund Aufstellungen

Bayer LeverkusenHome team crest

3-4-2-1

Aufstellung

3-4-2-1

Home team crestBVB
1
M. Flekken
5
Loic Badé
8
C
R. Andrich
12
E. Tapsoba
24
A. Garcia
10
M. Tillman
19
E. Poku
20
A. Grimaldo
7
J. Hofmann
30
I. Maza
14
P. Schick
1
G. Kobel
3
W. Anton
4
C
N. Schlotterbeck
28
A. Anselmino
20
M. Sabitzer
24
D. Svensson
26
J. Ryerson
8
F. Nmecha
10
J. Brandt
27
K. Adeyemi
9
S. Guirassy

3-4-2-1

BVBAway team crest

B04
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • K. Hjulmand

BVB
-Aufstellung

Ersatzspieler

Trainer

  • N. Kovac

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

Verletzungen und Sperren

News über Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen konnte unter der Woche einiges an Selbstvertrauen für das heutige Duell mit dem BVB sammeln. Die Leverkusener gewannen in der Champions League gegen Manchester City auswärts mit 2:0.

Bayer hat damit die letzten vier Pflichtspiele in Serie für sich entschieden, in der Liga siegte Leverkusen zuletzt gegen den 1. FC Heidenheim und den VfL Wolfsburg. In der Tabelle steht Bayer Leverkusen damit als Dritter knapp vor dem BVB.

Manchester City v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images

News über Borussia Dortmund

Auch der BVB konnte unter der Woche in der Champions League einen Sieg einfahren. Gegen den FC Villareal siegten die Dortmunder klar mit 4:0. 

In der Bundesliga lief es für das Team von Niko Kovac zuletzt weniger gut. Vor der Länderspielpause kam der BVB gegen den HSV nicht über ein 1:1 hinaus. Und auch gegen den VfB Stuttgart musste sich die Borussia am vergangenen Spieltag mit einem Unentschieden begnügen (3:3). 

Form

B04
-Form

Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
1/5

BVB
-Form

Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele über 2,5 Tore
3/5
Beide Teams haben getroffen
3/5

Bilanz direkte Duelle

B04

Letzte 5 Spiele

BVB

1

Sieg

2

Unentschieden

2

Siege

7

Erzielte Tore

10
Spiele über 2,5 Tore
2/5
Beide Teams haben getroffen
4/5

Bayer Leverkusen vs. Borussia Dortmund: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.

