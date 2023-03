Heute steigt das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln. Doch wie könnt Ihr es heute im TV und LIVE-STREAM bei Sky sehen? GOAL bietet Infos.

An diesem Wochenende finden die Partien des 25. Spieltags in der Bundesliga statt. Hierbei kommt es am Samstag zum Aufeinandertreffen Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln. Das Spiel im Signal Iduna Park beginnt um 18.30 Uhr.

Beide Kontrahenten brennen auf Wiedergutmachung. Borussia Dortmund teilte vor einer Woche bei Schalke 04 die Punkte. Damit riss für die Elf von Edin Terzić ausgerechnet im Revierderby eine Serie von acht Liga-Dreiern am Stück.

Der 1. FC Köln holte hingegen in den letzten vier Meisterschaftsspielen nur einen Zählern. Nach einer Nullnummer bei Union Berlin unterlag die Mannschaft von Steffen Baumgart zuletzt zu Hause dem VfL Bochum.

Heute um 18.30 Uhr geht in der Bundesliga die Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln über die Bühne. Aber wie könnt Ihr die Partie heute im TV und LIVE-STREAM bei Sky sehen? GOAL versorgt Euch mit allen Infos hierzu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute im TV und LIVE-STREAM bei Sky sehen: Die Informationen

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln (HIER bei WOW im LIVE STREAM schauen) Datum: Samstag, 18. März 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Signal Iduna Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute live im TV anschauen

Sky darf alle Samstagspartien der Bundesliga exklusiv ins Haus liefern. Deswegen könnt Ihr die Begegnung BVB vs. 1. FC Köln ausschließlich beim Bezahlsender sehen. Genauer gesagt werdet Ihr bei Sky Sport Bundesliga (HD), bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und bei Sky Sport Top Event (HD) fündig.

Nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zur Ausstrahlung im TV:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentar: Wolff Fuss

Allerdings benötigt Ihr für die Fernsehübertragung das Bundesliga-Paket. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Auf der Homepage habt ihr die Möglichkeit, Euch zu beiden Optionen einzulesen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute via LIVE-STREAM anschauen

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, könnt Ihr Euch das Aufeinandertreffen Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln via LIVE-STREAM anschauen. Denn: Sky strahlt seit gesamtes Programm online aus. Hiervon könnt Ihr mit einer geeigneten Verbindung von überall aus profitieren. Außerdem stehen zwei Vorgehensweisen zur Auswahl.

So könnt Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln bei Sky Go mitverfolgen

Die Erste davon ist Sky Go. Jedoch gilt ebenso wie für die TV-Ausstrahlung, dass Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herumkommt. Zudem benötigt Ihr eine Freischaltung für das hauseigene Streaming-Portal, die nicht unverzüglich erfolgt. Deshalb müsst Ihr es bei einem heutigen Kauf vermutlich mit einer Wiederholung oder WOW angehen.

So könnt Ihr Euch BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln bei WOW sehen

WOW, das einstige Sky Ticket, sieht eine sofortige Aktivierung vor. Zudem ist damit keine Bindung erforderlich. GOAL empfiehlt Euch das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Damit könnt Ihr mit zwei Endgeräten das gesamte Sportangebot genießen. Fußballtechnisch umfasst das Programm zudem exemplarisch die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die Premier League. Außerdem könnt Ihr die Formel 1, die ATP World Tour, die NHL und die PGA Tour mitverfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute live im TICKER

Überdies hält Euch GOAL mit seinem TICKER zum Spiel BVB vs. 1. FC Köln auf dem Laufenden. Denn: Wir informieren Euch zu allen relevanten Ereignissen im Signal Iduna Park. Hierfür bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Highlights bei DAZN und im ZDF: So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln

Anschließend können die Abonnenten die Höhepunkte in der Highlight Show von DAZN sehen. Zusätzlich zeigt Euch das aktuelle Sportstudio des ZDF ab 23.00 Uhr die besten Szenen. Ihr könnt beide Sendungen im TV und im Stream mitverfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute live im STREAM und TV sehen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event (HD) Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / ZDF

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.