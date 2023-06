BVB bestätigt Einigung: Jude Bellingham vor Transfer zu Real Madrid

Jude Bellingham wechselt nach Madrid. Die Dortmunder haben sich mit Real auf die Modalitäten des Transfer verständigt.

WAS IST PASSIERT? Der Transfer von Jude Bellingham vom BVB zu Real Madrid steht unmittelbar bevor. Borussia Dortmund teilte am Mittwochnachmittag im Rahmen einer Ad-hoc-Meldung mit, dass man mit sich mit dem spanischen Rekordmeister auf einen Wechsel des Engländers geeinigt habe. Die Ablöse für Bellingham liegt bei 103 Millionen Euro. Dazu können Boni kommen, die maximal 30 Prozent der Ablöse betragen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Bellingham kam 2020 für 25 Millionen Euro von seinem Jugendklub, dem englischen Zweitligisten Birmingham City, zum BVB. Mit seinem Transfer zu Real ist der 19-Jährige der 14. Spieler, der eine Ablöse über 100 Millionen Euro kostet. Bei der Borussia ist er nach Ousmane Dembele (wechselte 2017 für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona) der zweitteuerste Abgang.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der abgelaufenen Saison war der 19-Jährige in Dortmund erneut Leistungsträger und in einigen Spielen sogar Kapitän. In der Bundesliga kam er auf 31 Einsätze (acht Tore, fünf Assists), im entscheidenden Spiel gegen Mainz fehlte er jedoch wegen Knieproblemen.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images