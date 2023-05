BVB beschäftigt sich offenbar mit Verpflichtung von Marvin Ducksch

Marvin Ducksch hat offenbar das Interesse des BVB geweckt. Dank einer Ausstiegsklausel könnte er zum Schnäppchen werden.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat offenbar ein Auge auf Stürmer Marvin Ducksch von Werder Bremen geworfen, in der Führungsetage werde über einen möglichen Transfer diskutiert. Dies berichtet Sky.

WAS IST DER HINTERGRUND? Ducksch zählt in dieser Saison mit bislang zwölf Toren mit zu den besten Torschützen in der Bundesliga und könnte beim BVB Anthony Modeste beerben, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und der nicht nachhaltig überzeugen konnte.

Dank einer bis zum 1. Juni datierten Ausstiegsklausel in Höhe von angeblich 7,5 Millionen Euro, könnte Ducksch, dessen Vertrag an der Weser noch bis 2024 läuft, zudem relativ günstig zu haben sein.

WAS WURDE GESAGT? "Wir haben klipp und klar gesagt, dass wir uns erstmal auf den Klassenerhalt konzentrieren. Der ist noch nicht geschafft und alles andere wird man dann sehen", hatte Ducksch kürzlich selbst zu seiner Zukunft gesagt.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Für den BVB wäre der 29-Jährige kein Unbekannter, schließlich spielte er seit 2002 14 Jahre für die Schwarz-Gelben, ehe er den Klub in Richtung St. Pauli verlassen hatte und über Holstein Kiel, Fortuna Düsseldorf und Hannover 96 im Sommer 2021 schließlich in Bremen landete.