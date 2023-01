BVB: Berater von Marco Reus bei Derby in Manchester vor Ort

Der Vertrag von Marco Reus bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Nun wurde sein Berater beim Derby in Manchester gesichtet.

WAS IST PASSIERT? Zwei Berater von Marco Reus von Borussia Dortmund, Dirk Hebel und Darren Freeman, sind am Wochenende beim Manchester-Derby zwischen United und City im Old Trafford vor Ort gewesen. Damit heizten sie die Spekulation um ein mögliches United-Interesse an Reus an.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag von Reus läuft im Sommer aus, bislang gibt es noch kein Ergebnis, ob es für den Routinier bei den Westfalen weitergeht.

Der Besuch der beiden Berater, auf Einladung von United, muss nicht zwangsläufig etwas mit Reus zu tun haben. Hebel und seine Kollegen beraten auch zahlreiche andere Spieler wie Thilo Kehrer oder Salih Özcan.

DAS BILD ZUR NEWS:

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Reus spielte bereits in der Jugend für den BVB, bevor er zu RW Ahlen und Borussia Mönchengladbach weiterzog. Im Sommer 2012 holte der BVB ihn für 17 Millionen Euro von den Fohlen zurück.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der laufenden Saison verletzte sich Reus im Derby gegen Schalke und fiel länger aus. Deswegen kommt er nur auf neun Liga-Einsätze, in denen ihm zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen.