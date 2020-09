BVB, Bayern München und RB Leipzig angeblich scharf auf Georginio Rutter von Stade Rennes

Georginio Rutter gilt in Frankreich als großes Sturmtalent. Geht er bald in der Bundesliga auf Torejagd?

Sturm-Talent Georginio Rutter (18) von weckt offenbar Begehrlichkeiten bei drei Top-Klubs aus der . Wie die französische Sportzeitung L'Equipe vermeldet, haben der FC Bayern, und Kontakt zu Rennes wegen Rutter aufgenommen.

Auch die , der und sollen an dem Angreifer interessiert sein, der in der vergangenen Saison ein Tor in vier Youth-League-Spielen erzielte und regelmäßig mit den Profis trainierte.

Georginio Rutter steht in Rennes bis 2021 unter Vertrag

Rutter gilt als großes Talent, ist aktueller U18-Junioren-Nationalspieler Frankreichs. Sein Vertrag in Rennes läuft noch bis 2021.

In der neuen Spielzeit will Rennes ihm ein Debüt in der ermöglichen - sollte er sich nicht noch für einen Wechsel entscheiden.