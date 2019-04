BVB-Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko hat kein Interesse an Wechsel zum FC Bayern: "Fühle mich sehr wohl"

Im zarten Alter von 14 Jahren sorgt Moukoko bereits für mächtig Furore. Wie der Angreifer nun verrät, will er dem BVB noch lange erhalten bleiben.

Borussia Dortmunds Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko hat sich einigen Fragen seiner Fans gestellt und sich dabei unter anderem zu einem möglichen Wechsel zum Bundesligarivalen geäußert.

"Ich fühle mich sehr wohl beim BVB und hab' Ziele mit dem BVB", antwortete der Moukoko via Instagram auf die Frage, warum er denn nicht zum FC Bayern wechseln möchte.

Mit 14 Jahren: BVB-Juwel Moukoko schließt Vertrag mit Nike ab

Moukoko spielt trotz seines jungen Alters von 14 Jahren bereits in der U17 des BVB und legt in dieser Saison herausragende Werte auf: In der B-Jugend West erzielte er in 21 Spielen 36 Tore.

Neben seinen sportlichen Leistungen geriet der Angreifer zuletzt anderweitig in die Schlagzeilen: Moukoko ging eine Zusammenarbeit mit Sportartikelgigant Nike ein, die ihm bis zu zehn Millionen Euro einbringen soll.