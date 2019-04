BVB-Talent Youssoufa Moukoko unterschreibt offenbar Zehn-Millionen-Euro-Vertrag

Für die Dortmunder Jugend schießt Youssoufa Moukoko Tore am Fließband. Nun freut sich die Familie des 14-Jährigen offenbar über einen Mega-Vertrag.

Youssoufa Moukoko von hat offenbar einen gut dotierten Vertrag mit Ausrüster Nike unterschrieben. Im Zuge dessen soll das BVB-Talent insgesamt bis zu zehn Millionen Euro kassieren.

Wie die Bild berichtet, haben sich Moukoko, respektive die Familie des 14-Jährigen, und Nike auf eine langfristige Zusammenarbeit geeinigt. Der junge Stürmer soll demnach allein durch die Zustimmung rund eine Million Euro verdienen und kann dies durch Prämien noch in die Höhe schrauben.

Weitere Zahlungen sollen unter anderem für das Debüt in der oder der A-Nationalmannschaft vereinbart worden sein. Aktuell spielt Moukoko in der U17 Borussia Dortmunds sowie in der U16 des DFB. Frühestens dürfte er in rund zweieinhalb Jahren für die BVB-Profis auflaufen.

Youssoufa Moukoko auf dem Zettel von PSG und dem

Schon jetzt aber genießt Moukoko mit seinen herausragenden Leistungen enorme Aufmerksamkeit. Dem 14-Jährigen folgen unter anderem mehr als 260.000 Personen auf Instagram. Somit ist er schon jetzt ein wichtiger Faktor für das US-Unternehmen Nike.

Einen Profi-Vertrag mit Dortmund darf Moukoko derweil noch nicht abschließen. Beobachtet wird der Torjäger laut Bild von diversen Top-Klubs aus Europa. Unter anderem sollen und der FC Barcelona seine Leistungen verfolgen.