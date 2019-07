BVB - Berater bestätigt: Andre Schürrle verhandelt mit Klubs aus Russland

Andre Schürrle soll den BVB in diesem Sommer verlassen. Gut möglich, dass es den Linksaußen in die russische Hauptstadt zieht.

Borussia Dortmunds Angreifer Andre Schürrle könnte demnächst in der russischen Premjer-Liga auflaufen. Ingo Haspel, Berater des Weltmeisters von 2014, bestätigte bei fussballtransfers.com erneut entsprechende Verhandlungen. Auch aus anderen Ländern gäbe es Interesse an seinem Schützling.

"Es gibt konkrete Anfragen aus und anderen Ländern", sagte Haspel. Er ergänzte: "Am intensivsten sprechen wir derzeit aber mit den Interessenten aus ." Namen von Klubs wollte er nicht nennen, angeblich handelt es sich aber um die beiden Moskauer Vereine Spartak und Lokomotive.

BVB: Andre Schürrle steht bis 2021 unter Vertrag

In den vergangenen Wochen wurde Schürrle unter anderem mit Serie-A-Klub Lazio Rom in Verbindung gebracht. Zuletzt war auch ein Transfer nach im Gespräch. Dies wollte Haspel allerdings nicht bestätigen.

"Er will Fußball spielen", stellte der Berater dafür klar. Und deshalb deutet trotz eines bis 2021 datierten Vertrags beim BVB auch alles auf einen Transfer in diesem Sommer hin. In Lucien Favres Planungen spielt der 28-Jährige keine Rolle mehr.