Gesperrter Ajax-Keeper Andre Onana hält sich auf Amateurplätzen fit

Aufgrund seiner Dopingsperre darf Ajax-Keeper Andre Onana mit seinem Team weder trainieren noch spielen. Er hat eine pragmatische Lösung gefunden.

Andre Onana, gesperrter Torhüter von Ajax Amsterdam, hält sich nach Informationen von Goal und SPOX auf einem Amateurplatz in Amsterdam fit. Der Nationalkeeper Kameruns ist vom europäischen Fußballverband UEFA im Februar wegen eines Dopingvergehens für ein Jahr gesperrt worden. Deshalb darf er mit Ajax weder trainieren noch spielen, sodass er nun Einzeltraining absolviert.

Trotz der langen Pause wollen die Amsterdamer den 2022 auslaufenden Vertrag des Keepers verlängern. Kurz vor Bekanntwerden des Dopingfalls war der Schlussmann als Neuzugang bei Borussia Dortmund gehandelt worden.

Ajax hat gegen die Dopingsperre Einspruch eingelegt und will vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS erreichen, dass die Strafe aufgehoben wird. Mit einer endgültigen Entscheidung rechnet der Klub in den kommenden zwei Monaten. In der Zwischenzeit hält sich Onana mit seinem Coach auf dem Feld in Form. Für seine körperliche Verfassung ist ein Personal-Trainer zuständig, der die Einheiten im Fitnessraum in Onanas Haus überwacht.

Ajax hat Flamengo-Keeper als Onana-Nachfolger im Blick

Ob und wann Onana noch einmal für Ajax aufläuft, ist aktuell unklar. Die Amsterdamer haben dem 24-Jährigen ein neues Arbeitspapier vorgelegt, doch Onana hatte sich bereits in der Vergangenheit durchaus abwanderungswillig gezeigt. Falls sich beide Seiten nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen können, dürfte sich Ajax eher früher als später vom Torhüter trennen wollen, um noch eine ordentliche Ablöse kassieren zu können.

Falls Onana geht, hat Ajax nach Informationen von Goal und SPOX großes Interesse an Hugo Souza von Flamengo. Die Brasilianer hoffen darauf, 20 Millionen Euro mit dem Keeper einzunehmen, doch die Niederländer sind aktuell nur bereit, zwischen acht und zehn Millionen Euro auf den Verhandlungstisch zu legen.