Ajax-Keeper Andre Onana äußert sich nach Dopingsperre durch UEFA

Torhüter Andre Onana hat sich nach seiner zwölfmonatigen Dopingsperre durch die UEFA erstmals auf Instagram in einem Statement offiziell geäußert und angekündigt, gegen die Sperre beim internationalen Sportgerichtshof CAS vorzugehen.

"Ich wollte nur klarstellen, dass es ein menschlicher Fehler war", so der Schlussmann. "Ich habe eine Medizin, welche eine von der WADA gesperrte Substanz enthält, für eine simple Aspirin gehalten. Diese wurde meiner Freundin verschrieben und ich habe sie fälschlicherweise für eine Aspirin gehalten, da die Verpackung fast gleich war."

Nach einer Kontrolle im Oktober letzten Jahres wurde beim 24-Jährigen im Urin die Substanz Furosemid festgestellt. Der Kameruner hatte zuvor über Unwohlsein geklagt und eine Tablette genommen. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um das Medikament Lasimac, welches seiner Freundin verschrieben worden war.

The disciplinary body of the European football association, UEFA, has imposed a suspension of 12 months on Andre Onana for a doping violation.