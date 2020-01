BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen

Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln, so lautet das erste Duell am 19. Bundesligaspieltag. Goal verrät, wo das Duell live im TV und LIVE-STREAM läuft.

, 19. Spieltag - auf geht's: Der ist bei zu Gast. Anpfiff des Freitagsspiels ist um 20.30 Uhr im Dortmunder Signal Iduna Park.

Borussia Dortmund steht nach 18 Spieltagen auf Platz vier der Bundesligatabelle und hat dabei sieben Punkte Rückstand auf Spitzenreiner . Nun will man nachlegen, nachdem dem Team von Trainer Lucien Favre der Rückrundenauftakt gegen den FC Augsburg (5:3-Sieg) glückte. Dafür muss jedoch ein Sieg gegen formstarke Kölner her.

Denn: Der 1. FC Köln ist mit vier ungeschlagenen Spielen in Folge so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga. Markus Gisdol hat aus den Geißböcken eine Einheit geformt und auch dafür gesorgt, dass man sich etwas aus dem Abstiegssog lösen konnte. Nach dem 3:1 gegen Wolfsburg soll nun auch beim schweren Auswärtsspiel in Dortmund Zählbares her.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute live im TV und im LIVE-STREAM - das geht! Goal verrät Euch alles zur Übertragung der Begegnung im Fernsehen und im Internet. Außerdem erfahrt Ihr, wie beide Teams personell ins Spiel gehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Bundesliga heute live

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln Datum Freitag, 24. Januar 2020 - 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund (Deutschland) Zuschauer 81.365 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM sehen - so funktioniert's!

Borussia Dortmund muss heute um 20.30 Uhr ran, denn dann gastiert der 1. FC Köln im Signal Iduna Park. Doch gibt es die vollen 90 Minuten live im Internet zu sehen? Ist das Duell im LIVE-STREAM zu sehen? Hier erhaltet Ihr alle Infos rund um diese Frage.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen

Lucien Favre gegen Markus Gisdol, Roman Bürki gegen Timo Horn, usw. - es gibt viele Duelle, die im Spiel BVB (Borussia Dortmund) gegen 1. FC Köln eine Rolle spielen. Gut, dass DAZN die vollen 90 Minuten BVB vs. Köln live im Stream zeigt / überträgt.

DAZN zeigt BVB vs. Köln heute live - ab 20.10 Uhr im LIVE-STREAM!

Der Ismaninger Streamingsender hat sich vor der Saison die Rechte an den Freitagspartien der Bundesliga gesichert und überträgt alle Spiele - ebenso wie die Duelle am Sonntagmittag und Montag - exklusiv auf seiner Plattform. Heute Abend sind Dortmund und Köln die beiden Teams, die von dieser Rechtelage profitieren, ebenso wie deren Fans.

BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln am Freitag live auf DAZN - Alle Infos:

Start der Vorberichte : 20.10 Uhr

: 20.10 Uhr Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Moderator : Alex Schlüter

: Alex Schlüter Kommentator : Marco Hagemann

: Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Der @FCBayern klettert auf den zweiten Rang und der @fckoeln schiebt sich weiter nach oben - die #Bundesliga-Tabelle nach dem 18. Spieltag ⬇️ pic.twitter.com/Cii9heNbsi — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 19. Januar 2020

Um 20.10 Uhr - also rund 20 Minuten vor dem Anpfiff im Signal Iduna Park - beginnen die Vorberichte aus dem größten Stadion Deutschlands, welches sich dann in den letzten Zügen auf einen heißen Fight vorbereitet. Ihr könnt live mit von der Partie sein - und das auch noch kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM auf DAZN sehen - GRATIS

Das sind super Nachrichten für alle Fans von Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln: DAZN zeigt die vollen 90 Minuten von BVB gegen Köln kostenlos - sofern man sich an diesem Abend neu bei DAZN anmeldet. Der Gratismonat macht's möglich!

Anmelden, das geht ganz einfach, hier bekommt Ihr alle Infos. Ihr könnt Euch entscheiden, ob Ihr nach 30 Testtagen jeden Monat 11,99 Euro zahlt oder einmalig 119,99 Euro (dann spart Ihr Euch ca. 24 Euro). Der Vorteil eines DAZN-Abos: Ihr könnt jeglichen Content auf der Plattform anschauen, wenn Ihr registriert seid.

Was ist bei DAZN alles vorhanden? Neben Live-Spielen aus der , , oder kommen auch alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga live auf der Seite. Welche das sind, lest Ihr in dieser Übersicht.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute live im TV sehen?

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute Abend live im Fernsehen sehen? Geht das, oder spielt das Free-TV Euch Fans nicht in die Karten? Wir beantworten Euch diese Frage.

Das Erste und das ZDF sind an diesem 24. Januar nicht im Bilde, wenn Dortmund Köln empfängt. Heißt im Klartext: Die Bundesliga wird heute nicht live im Free-TV übertragen.

Der Grund dafür ist simpel: Das Free-TV hat keine Rechte an Spielen, die am Freitag stattfinden - die Ausnahme bilden die Spiele am 1., 17. und 18. Spieltag.

Auch das Pay-TV kann Euch heute nicht weiterhelfen, denn auch Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute nicht auf seinen Bundesliga-Kanälen. Die einzige Lösung lautet jetzt also DAZN.

DAZN zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - 1. FC Köln im LIVE-STREAM via Smart-TV

DAZN ist zwar ein reiner Streamingdienst und Ihr empfangt den Sender daher nicht im linearen TV, doch eines kann der Kanal definitiv - BVB vs. Köln live im Fernsehen übertragen.

Der Grund dafür folgt sogleich: Die DAZN-App gibt es auf jedem modernen Fernsehgerät kostenlos zum Download . Um die vollen 90 Minuten dann auch wirklich kostenfrei anschauen zu können - der Gratismonat gilt übrigens auch hier - müsst Ihr nur die App herunterladen und folgende Schritte durchführen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Die Highlights auf DAZN sehen

Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln heute live auf DAZN verpasst? Kein Problem, denn die besten Szenen der Partie sind danach auch noch nicht aus der Welt. DAZN hat die Highlights des Freitagsspiel im Angebot.

Ab ca. 23 Uhr werden die besten Szenen auf DAZN - also der Plattform - zu sehen sein. Das geht jedoch wiederum nur mit einem gültigen Account.

Der Clip sowie das komplette Re-Live stehen allen DAZN-Abonnenten auf Abruf zur Verfügung. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr nochmals unter diesem Link.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Goal berichtet via LIVE-TICKER vom Spiel

Der BVB empfängt den 1. FC Köln und nur DAZN ist mit TV-Kameras vor Ort, um die vollen 90 Minuten live und in voller Länge zu übertragen. Doch Ihr wollt ebenfalls wissen, was sich im Signal Iduna Park so abspielt?

Dann haben wir eine lohnenswerte Alternative für Euch - den LIVE-TICKER von Goal zu BVB vs. Effzeh. Das geht - natürlich - kostenlos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

BVB gegen 1. FC Köln, welches der beiden Teams wird wohl als Sieger vom Platz gehen? Goal gibt Euch gegen 19.30 Uhr hier einen Überblick über die beiden Mannschaftsaufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. 1. FC Köln heute live im TV und LIVE-STREAM - Übersicht