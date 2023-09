Bundestrainer Julian Nagelsmann hat wohl vier Stürmer-Namen als Überraschung auf seinem Zettel

Ein echter Mittelstürmer fehlt dem DFB-Team schon seit Jahren. Nun soll der neue Bundestrainer vier Kandidaten auf seiner Liste haben.

WAS IST PASSIERT? Neu-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat vier neue Stürmerkandidaten für das DFB-Team im Blick. Das berichtet die Bild. Demnach handelt es sich um Maximilian Beier (Hoffenheim), Kevin Behrens (Union Berlin), Robert Glatzel (Hamburger SV) und Davie Selke (Köln).

WAS IST DER HINTERGRUND? Schon seit Jahren fehlt es in der deutschen Nationalmannschaft an echten Stürmer. Bei der WM 2022 kam Niclas Füllkrug deshalb zum Einsatz, der seitdem zum DFB-Kader zählt. Nagelsmann habe die Angriffsmitte als Problemstelle ausgemacht und sich dem Bericht zufolge deshalb mit den vier neuen Namen beschäftigt.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Bereits bei der USA-Reise im kommenden Monat könnte einer der Kandidaten oder gleich mehrere mit dabei sein, damit Nagelsmann entsprechend ausprobieren kann.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Maximilian Beier kommt bislang in der laufenden Bundesliga-Saison genau wie Union-Angreifer Kevin Behrens auf vier Treffer. Davie Selke steht bei zwei Toren, Robert Glatzel bei fünf Treffern für den HSV in der 2. Liga.