Bundesliga: Welche Verträge laufen im Sommer aus?

Kann die aktuelle Saison in der Bundesliga zu Ende gespielt werden? Und welche Verträge laufen eigentlich Ende Juni aus?

Aktuell pausiert die aufgrund der Corona-Pandemie gezwungenermaßen. 25 Spieltage sind im Moment gespielt. Wie und wann es weitergeht ist im Moment völlig offen.

Am Dienstag beschloss das neunköpfige Präsidium der DFL einen Vorschlag, wonach die 1. und die 2. Bundesliga bis mindestens zum 30. April pausieren sollten. Abgesegnet werden muss dieser Vorschlag von einer außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung der beiden Ligen, wo jeder der 36 Klubs einen Vertreter und eine Stimme hat.

Laut einem Bericht hofft die DFL mit einer Fortsetzung der Bundesliga ab Mitte Mai. Eigentlich sollte die laufende Saison am 16. Mai enden, derzeit sind jedoch erst 25 von 34 Spieltagen gespielt. International soll die Saison laut Bild erst im Juli weitergeführt werden. Demnach werde die in reduzierter Form mit Viertel- und Halbfinals ohne Rückspiele zu Ende gebracht. Im Moment stehen zudem noch einige Achtelfinal-Rückspiele aus.

Wie der laufende Wettbewerb zu Ende gespielt werden könnte, steht aktuell noch in den Sternen. Und sollten Spiele nach dem 30. Juni 2020 stattfinden, könnten sich bei einigen Klubs Probleme mit den im Sommer endenden Verträgen mancher Spieler ergeben.

Hier gibt es einen Überblick über alle Bundesliga-Klubs und welche Spielerverträge wo zum 30. Juni auslaufen. Die Liste ist sortiert nach dem Tabellenstand des 25. Spieltages.

: Diese Verträge laufen beim Rekordmeister aus

Bei Bayern München besitzen so gut wie alle Spieler noch ein Arbeitspapier, das über den Sommer hinaus datiert ist. Lediglich bei drei Profis läuft der Vertrag im Juni 2020 aus - und das sind allesamt Leihspieler.

Sowohl bei Philippe Coutinho, der aktuell vom ausgeliehen ist, als auch bei Ivan Perisic (ausgeliehen von ) ist noch nicht zu 100 Prozent geklärt, ob die im Leihvertrag vereinbarte Kaufoption auch gezogen wird.

Ein Verbleib von Coutinho beim deutschen Rekordmeister steht in den Sternen. Ob der deutsche Rekordmeister die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro ziehen wird, ist aktuell weiter fraglich.

Kürzlich berichtete die Sport, dass der ein Auge auf den Brasilianer geworfen haben soll. Das gleiche Blatt schreibt aber auch von einem möglichen Verbleib bei seinem Stamm-Klub FC Barcelona. Cheftrainer Quique Setien würde den Brasilianer bei fehlenden Angeboten angeblich mit offenen Armen empfangen.

Bei Perisic, dessen Vertrag bei Inter noch bis 2022 läuft, sollen die Italiener bereit sein, die Ablösesumme deutlich zu senken. Der ehemalige BVB-Profi kam in der laufenden Saison bislang auf 22 Pflichtspieleinsätze (fünf Tore) für die Bayern. Zuletzt fehlte Perisic allerdings aufgrund einer Knöchelverletzung.

Alvaro Odriozola wird nach seiner Leihe im Winter im Sommer wieder zu zurückkehren.

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Philippe Coutinho Offensives Mittelfeld 27 Kaufoption Leihgebühr: 8,5 Ivan Perisic Linksaußen 31 Kaufoption Leihgebühr: 5,0 Alvaro Odriozola Rechtsverteidiger 24 - Leihe

BVB: Diese Verträge laufen bei im Sommer aus

Beim BVB laufen gleich vier Arbeitspapiere aus. Achraf Hakimi wird - Stand jetzt - zu Real Madrid zurückkehren, wo der Marokkaner eigentlich bis 2022 unter Vertrag steht. Zuletzt wurde auch über ein reges Interesse des FC Bayern München am Rechtsverteidiger berichtet. Zu seiner eigenen Zukunft sagte Hakimi zuletzt im Interview mit Telefoot: "Real Madrid ist ein Klub, den ich mein Zuhause nenne. Ich habe es dort sehr genossen und habe etliche Spiele bestritten. Wenn Real möchte, dass ich zurückkehre, werde ich zurückkommen."

Mehr zum Interesse des FC Bayern an Hakimi lest Ihr hier.

Offen ist auch die Situation von Mario Götze, der unter Lucien Favre bei den Schwarz-Gelben nicht mehr zum Stammpersonal zählt. Unwahrscheinlich, dass es für den WM-Siegtorschützen von 2014 über den Sommer hinaus eine Zukunft beim BVB gibt.

Zuletzt wurde über mehrfaches Interesse am 27-Jährigen berichtet. So sollen unter anderem zwei Klubs aus der Bundesliga Interesse haben, während der Spieler selbst einen Wechsel in die Serie A nach präferieren soll.

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Achraf Hakimi Rechtsverteidiger 21 - Leihe Mario Götze Angriff 27 - 22,0 Lukaz Piszczek Rechtsverteidiger 34 - ablösefrei Eric Oelschlägel Torwart 24 - ablösefrei

: Diese Verträge enden im Sommer

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Patrik Schick Angriff 24 Kaufoption Leihgebühr: 3,5 Angelino Linksverteidiger 23 Kaufoption Leihe Ethan Ampdadu Innenverteidiger 19 - Leihgebühr: 0,65

: Bei den Fohlen laufen sechs Verträge aus

Die Fohlen befinden sich in der aktuellen Saison auf einem regelrechten Höhenflug und rangieren derzeit auf einem Champions-League-Platz. Im Sommer könnte dem Kader ein kleiner Umbruch bevorstehen, denn von sechs Profis läuft das Arbeitspapier zum 30. Juni 2020 aus.

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Tobias Strobl Defensives Mittelfeld 29 - ablösefrei Fabian Johnson Linksaußen 32 - ablösefrei Oscar Wendt Linksverteidiger 34 - ablösefrei Raffael Angriff 34 - 5,0 Torben Müsel Offensives Mittelfeld 20 - ablösefrei Max Grün Torwart 32 - ablösefrei

: Das sind die Spieler, deren Verträge enden

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Charles Aranguiz Mittelfeld 30 - 13,0 Ramazan Özcan Torwart 35 - 0,5 Niklas Lomb Torwart 26 - Leihe Adrian Stanilewicz Mittelfeld 20 - -

Schalke 04: Diese Verträge laufen bei S04 aus

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Benjamin Stambouli Innenverteidiger 29 - 8,0 Jonjoe Kenny Rechtsverteidiger 23 - Leihe Jean-Clair Todibo Innenverteidiger 20 Kaufoption Leihgebühr: 1,5 Michael Gregoritsch Angriff 25 - Leihgebühr: 0,5 Daniel Caliguri Mittelfeld 32 - 2,5 Timo Becker Innenverteidiger 23 - -

: Das sind die Verträge, die im Sommer enden

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Robin Knoche Innenverteidiger 27 - - Ismail Azzaoui Rechtsaußen 22 - Leihe Niklas Klinger Torwart 24 - -

: Beim SCF besitzen vier Profis einen Vertrag bis Sommer

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Janik Haberer Mittelfeld 25 - 2,0 Lukas Kübler Rechtsverteidiger 27 - ablösefrei Amir Abrashi Mittelfeld 29 - ablösefrei Florian Kath Linksaußen 25 - -

: Die Verträge von Rudy, Esser und Stolz laufen im Sommer aus

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Sebastian Rudy Mittelfeld 30 Kaufoption Leihgebühr: 0,85 Michael Esser Torwart 32 - ablösefrei Alexander Stolz Torwart 36 - -

: Die Vertragssituation beim Effzeh

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Mark Uth Angriff 28 - Leihe Toni Leistner Innenverteidiger 29 Kaufoption Leihe Thomas Kessler Torwart 34 - - Robert Voloder Innenverteidiger 18 - -

: In der Hauptstadt laufen zahlreiche Verträge aus

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Yunus Malli Mittelfeld 28 - Leihe Keven Schlotterbeck Innenverteidiger 22 - Leihe Marius Bülter Linksaußen 26 - Leihgebühr: 0,4 Sebastian Polter Angriff 28 - 1,6 Grischa Prömel Mittelfeld 25 - ablösefrei Florian Hübner Innenverteidiger 29 - 0,5 Rafal Gikiewicz Torwart 32 - 1,5 Christian Gentner Mittelfeld 34 - ablösefrei Felix Kroos Mittelfeld 29 ein weiteres Jahr 0,5 Manuel Schmiedebach Mittelfeld 31 - - Ken Reichel Linksverteidiger 33 - ablösefrei Jakob Busk Torwart 26 - 0,26 Michael Parensen Innenverteidiger 33 - - Leo Oppermann Torwart 18 ein weiteres Jahr -

: Diese Verträge laufen bei der SGE aus

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Gelson Fernandes Mittelfeld 33 - 0,35 Jonathan de Guzman Mittelfeld 32 - 1,0 Makoto Hasebe Mittelfeld 36 - ablösefrei Marco Russ Innenverteidiger 34 - 0,4 Sahverdi Cetin Mittelfeld 19 - - Patrick Finger Mittelfeld 19 - -

: In Berlin laufen im Sommer sieben Verträge aus

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Marko Grujic Mittelfeld 23 - Leihgebühr: 2,0 Marius Wolf Rechtsaußen 24 Kaufoption Leihgebühr: 2,0 Salomon Kalou Linksaußen 43 - 1,8 Vedad Ibisevic Angriff 35 - ablösefrei Alexander Esswein Rechtsaußen 30 - - Thomas Kraft Torwart 31 - ablösefrei Peter Pekarik Rechtsverteidiger 33 - ablösefrei

: In der Fuggerstadt laufen fünf Arbeitsverträge aus

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Tin Jedvaj Innenverteidiger 24 - Leihe Felix Uduokhai Innenverteidiger 22 Kaufoption Leihgebühr: 2,5 Stephan Lichtsteiner Rechtsverteidiger 36 - ablösefrei Maurice Malone Angriff 19 - - Simon Asta Rechtsverteidiger 19 - -

: Die auslaufenden Verträge der Rheinhessen

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Jeffrey Bruma Innenverteidiger 28 - Leihe Taiwo Awoniyi Angriff 22 - Leihgebühr: 0,5 Daniel Brosinski Rechtsverteidiger 31 - 1,5 Stefan Bell Innenverteidiger 28 - - Niklas Kölle Linksverteidiger 20 - -

: So viele auslaufende Verträge wie sonst nirgendwo

Bei der Fortuna ist die Lage eine ganz besondere. Bei insgesamt 17 (!) Spielern, laufen im Sommer die Verträge aus - so viele, wie bei keinem anderen Bundesligisten. Wie sieht also das Team aus Düsseldorf in der Zukunft aus? Wir werden es sehen ...

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Zack Steffen Torwart 24 - Leihe Erik Thommy Mittelfeld 25 Kaufoption Leihgebühr: 0,5 Kevin Stöger Mittelfeld 26 - ablösefrei Valon Berisha Mittelfeld 27 Kaufoption Leihe Kasim Adams Innenverteidiger 24 - Leihe Niko Gießelmann Linksverteidiger 28 - ablösefrei Zanka Innenverteidiger 29 Kaufoption Leihe Steven Skrzybski Rechtsaußen 27 Kaufoption Leihgebühr: 0,2 Robin Bormuth Innenverteidiger 24 - - Aymen Barkok Mittelfeld 21 Kaufoption Leihgebühr: 0,8 Makus Suttner Linksverteidiger 32 - ablösefrei Diego Contento Linksverteidiger 29 - ablösefrei Adam Bodzek Mittelfeld 34 - 0.25 Michael Rensing Torwart 35 - ablösefrei Oliver Fink Mittelfeld 37 - ablösefrei Maduka Okoye Torwart 20 - - Tim Wiesner Torwart 23 - -

: An der Weser laufen einige Verträge aus, aber bei zwei besteht eine Kaufplicht

Mitten im Abstiegskampf muss bei Werder Bremen natürlich auch bereits die Mannschaft der Zukunft geplant werden. Bei Leonardo Bittencourt und Ömer Toprak laufen zwar de jure die Verträge aus, allerdings tragen sie auch in der Zukunft Grün-Weiß. Beim aktuell bestehenden Leihgeschäft wurde ein Kaufplicht für den SVW vereinbart.

SPIELER POSITION ALTER VERTRAGSOPTION Bezahlte Ablöse (in Mio. Euro) Kevin Vogt Innenverteidiger 28 - Leihgebühr: 0,75 Leonardo Bittencourt Mittelfeld 26 Kaufpflicht Leihgebühr: 0,6 Ömer Toprak Innenverteidiger 30 Kaufpflicht Leihgebühr: 2,5 Nuri Sahin Mittelfeld 31 - 1,0 Michael Lang Rechtsverteidiger 29 Kaufoption Leihgebühr: 0,6 Fin Bartels Angriff 33 - ablösefrei Sebastian Langkamp Innenverteidiger 32 Leistungsoption 1,0 Ilia Gruev Mittelfeld 19 - -

: Beim Tabellenschlusslicht ist die Zukunft von sieben Spielern ungewiss