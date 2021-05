Bundesliga: Wann findet die Relegation zwischen 1. Liga und 2. Liga statt?

Nach den letzten Spieltagen in der Bundesliga findet auch in diesem Jahr die Relegation statt. Hier lest ihr, wann die Spiele angesetzt sind.

Obwohl die Relegation in der Bundesliga weiterhin nur wenige Anhänger hat, finden die jeweils beiden Entscheidungsspiele um die letzten Plätze in der Bundesliga und 2. Bundesliga auch nach der laufenden Saison statt. Wann findet sie in diesem Jahr statt?

Im vergangenen Jahr sicherte sich Werder Bremen gegen den starken Zweitligisten 1. FC Heidenheim mit zwei Unentschieden geradeso den Verbleib in der Bundesliga. Auch in diesem Jahr stecken die Werderaner nach einem massiven Negativlauf wieder mittendrin im Abstiegsrennen. Muss Bremen im zweiten Jahr in Folge in die Relegation?

Noch dramatischer ging es in der vergangenen Saison in den Relegationsspielen zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga zu. Erst nach Ende der eigentlich angezeigten Nachspielzeit gelang dem 1. FC Nürnberg doch noch das so wichtige Tor und stürzte den FC Ingolstadt ins Tal der Tränen. Wird es in diesem Jahr ähnlich dramatisch?

Die Relegation in der Bundesliga: Goal hat die Infos zu den Terminen.

Relegation zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Termine

BEGEGNUNG offen TERMIN HINSPIEL 26. Mai 2021 | 18.30 Uhr | Tabellen-16. Bundesliga vs. Tabellendritter 2. Bundesliga TERMIN RÜCKSPIEL 29. Mai 2021 | 18.00 Uhr | Tabellendritter 2. Bundesliga vs. Tabellen-16. Bundesliga

Die 1. Bundesliga bestreitet ihren 34. und letzten Spieltag am 22. Mai, einen Tag später ist die 2. Bundesliga dran. Das Hinspiel der Relegation folgt am Mittwoch, den 26. Mai im Stadion des Erstligisten. Drei Tage später steigt das Rückspiel, Gastgeber ist dann der Zweitligist.

Relegation zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Historie

Erstmals wurden Relegationsspiele zwischen 1. und 2. Bundesliga im Jahr 1982 ausgetragen. Schon damals bestand jedes Duell aus einem Hin- und einem Rückspiel. Jedoch galt damals noch die Regelung, dass nach Gleichstand nach beiden Partien keine Verlängerung folgte, sondern ein drittes Spiel angesetzt wurde. Erst in diesem kam es dann gegebenenfalls zu Verlängerung und Elfmeterschießen. Die letzten Spiele der "alten" Relegation wurden 1991 ausgetragen.

Zur Saison 2008/09 wurde die Relegation wieder eingeführt, seither gibt es auch derartige Entscheidungsspiele zwischen der 2. Bundesliga und der seitdem eingleisigen 3. Liga. Die Relegation erwies sich in den letzten Jahren vermehrt als Rettunganker für den finanziell deutlich besser gestellten Bundesligisten, seit 2009 konnten sich nur drei Zweitligisten in der Relegation den Aufstieg erspielen. Auch deshalb steht die Relegation in der Kritik.

Relegation zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Duelle seit 2009

Jahr Erstligist Zweitligist Ergebnis Hinspiel Ergebnis Rückspiel 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2 2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:0 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2013 TSG Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2014 Hamburger SV Greuther Fürth 0:0 1:1 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 1:0 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3:1 1:0 2019 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2:2 0:0 2020 Werder Bremen 1. FC Heidenheim 0:0 2:2

Relegation zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga: Die Übertragung im TV bei DAZN

Wenngleich Sky die Mehrzahl der Bundesligaspiele und alle Zweitligaspiele live zeigt, so sind die beiden Relegationsspiele live und exklusiv bei DAZN zu sehen. Denn die Relegation gehört bei der Rechtevergabe einem gesonderten Paket an, das losgelöst von den regulären Ligaspielen ist - und für dieses Paket sicherte sich DAZN die Übertragungsrechte.

Neukunden genießen bei DAZN den Vorteil, dass der erste Monat nach Neuanmeldung völlig gratis ist. Das heißt, wer sich heute anmeldet, der bekommt die Relegationsspiele kostenlos zu sehen. Zudem kommt Ihr in den Genuss, die entscheidenden Wochen der spanischen, italienischen und französischen Liga live mitzuerleben. Auch zahlreicher weiterer Live-Sport gehört zum Angebot.

Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga: Die Termine

BEGEGNUNG offen TERMIN HINSPIEL 27. Mai 2021 | 18.15 Uhr | Tabellendritter 3. Liga vs. Tabellen-16. 2. Bundesliga TERMIN RÜCKSPIEL 30. Mai 2021 | 13.30 Uhr | Tabellen-16. 2. Bundesliga vs. Tabellendritter 3. Liga

Die Relegationsspiele zwischen der 2. Bundesliga und 3. Liga finden jeweils einen Tag nach den Spielen zwischen 1. Bundesliga und 2. Bundesliga statt. Somit steigt das Hinspiel am 27. Mai, ebenfalls drei Tage später dann das Rückspiel, allerdings bereits am frühen Nachmittag. Der unterklassige Verein hat im ersten Spiel Heimrecht, die entscheidende Partie steigt im Stadion des Zweitligisten.

Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Liga: Die Übertragung im TV bei DAZN und im ZDF

DAZN zeigt auch die beiden Relegationsspiele der klassentieferen Klubs live.

Zudem sind diese Partien auch im Free-TV empfangbar, das ZDF zeigt beide Spiele live.