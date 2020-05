Bundesliga-Spielplan: Anstoßzeiten, Spieltage, Terminierung, Saisonfinale

Die Bundesliga startet wieder am 16. Mai 2020 - die DFL hat nun die Spieltage und Partien genau definiert, inklusive einiger englischer Wochen.

Das -Comeback naht! Am 16. Mai startet Deutschlands höchste Spielklasse nach der Corona-Pause endlich wieder, nachdem die Politik dafür Grünes Licht gegeben hatte.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat nach einer Pressekonferenz am Donnerstag nun auch den genauen Spielplan für die restlichen Spieltage 26 bis 34 veröffentlicht. Goal liefert Euch alle Informationen über Anstoßzeiten, Begegnungen und mehr.

Bundesliga: Spieltag 26 - Datum & Anstoßzeit

16.05.2020 15.30 Uhr Dortmund Schalke 16.05.2020 15.30 Uhr Leipzig Freiburg 16.05.2020 15.30 Uhr Hoffenheim 16.05.2020 15.30 Uhr Düsseldorf Paderborn 16.05.2020 15.30 Uhr Augsburg Wolfsburg 16.05.2020 18:30 Uhr Frankfurt M'Gladbach 17.05.2020 15.30 Uhr Köln Mainz 17.05.2020 18.00 Uhr FC Bayern 18.05.2020 20.30 Uhr Bremen Leverkusen

Nachdem die Bundesliga vor der Corona-Krise am 25. Spieltag beendet worden war, startet die Liga ganz normal mit dem 26. Spieltag. Das gewohnte Freitagsspiel entfällt, wobei die DFL damit der Ankündigung der Bundesregierung Rechnung tragen wollte, dass der Betrieb "in der zweiten Mai-Hälfte" fortgesetzt werden darf.

Bundesliga: Spieltage 27 bis 34

Die genauen Anstoßzeiten für die Spieltage 27 bis 34 stehen noch nicht fest - wohl aber die Rahmenbedinungen und Terminierungen der Spieltage. Dabei wird es auch einige englische Wochen geben, um die Saison so schnell wie mögich zu Ende zu bringen.

27. Spieltag 22.-24.05.2020 28. Spieltag 26./27.05.2020 29. Spieltag 29.05.-01.06.2020 30. Spieltag 05.-08.06.2020 31. Spieltag 12.-14.06.2020 32. Spieltag 16./17.06.2020 33. Spieltag 20.06.2020 34. Spieltag 27.06.2020

Klar ist jedoch, dass das Top-Spiel zwischen und dem unter der Woche stattfinden wird. Den genauen Spielplan mit allen einzelnen Partien könnt Ihr Euch HIER auf der DFL-Seite downloaden.

Wann findet das Nachholspiel zwischen und statt?

Die Begegnung des 24. Spieltags zwischen dem SV Werden Bremen und Eintracht Frankfurt konnte nicht wie gewohnt stattfinden: Grund für die kurzfristige Verlegung des Duells war die Verschiebung des Rückspiels in der Zwischenrunde der Ende Februar zwischen RB Salzburg und der Eintracht wegen einer Orkanwarnung von Donnerstag auf Freitag.

Mehr Teams

Die Partie soll nun entweder am 2. oder 3. Juni nachgeholt werden - eine genaue Anstoßzeit steht allerdings noch nicht fest.

Bundesliga: Wann ist das Saisonfinale und der 34. Spieltag?

Wie auch in den vergangenen Jahren werden alle Partien des 33. und 34. Spieltags gleichzeitig ausgetragen. Der vorletzte Matchday findet deshalb am Samstag, den 20. Juni statt - eine Woche später, am 27. Juni 2020 findet dann der 34. Spieltag statt. Die Anstoßzeiten sind an diesen beiden Spieltagen jeweils 15.30 Uhr.