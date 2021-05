Bundesliga, Relegation: 1. FC Köln trifft auf Holstein Kiel - alles zu Termin, Datum, Ort, Übertragung

Es ist nun amtlich: In der Relegation zur Bundesliga muss der 1. FC Köln seinen Platz gegen Holstein Kiel verteidigen. Goal liefert alle Infos.

Nach einer langen Saison 2020/21 steht nun sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga die End-Tabelle fest. In der höchsten deutschen Spielklasse ist der FC Bayern München erneut Deutscher Meister geworden, in der 2. Liga sicherte sich der VfL Bochum das Ticket für den Aufstieg durch die Meisterschaft.

Aus der Bundesliga müssen der FC Schalke 04 und Werder Bremen - also zwei Traditionsteams - in die 2. Liga runter. Doch wie sieht es nun mit der Relegation aus? Wer trifft auf wen, wann finden Hin- und Rückspiel statt und wie laufen die Spiele im Fernsehen?

Goal liefert Euch in diesem Artikel eine kurze Übersicht über die Relegation zur Bundesliga. Alles zu Termin, Datum, Ort, Übertragung und der Historie der Relegation.

Bundesliga, Relegation: Wer spielt gegen wen?

Lange stand nicht fest, welche beiden Teams es sein werden. Am jeweils letzten Spieltag der Bundesliga und der 2. Liga wurde es dann bekannt: In der Bundesliga schaffte der 1. FC Köln am letzten Spieltag einen 1:0-Erfolg gegen den FC Schalke 04 und schob sich dadurch noch auf den 16. Platz. dagegen musste Werder Bremen den direkten Abstieg hinnehmen, da die Werderaner zeitgleich gegen Borussia Mönchengladbach verloren.

Am Sonntag durfte sich der Effzeh dann zurücklehnen und sich das Finale der 2. Liga in der Saison 2020/21 von der Couch aus ansehen. In einer spannenden Konferenz kristallisierte sich dann heraus, dass Bochum und Greuther Fürth den Gang in die Bundesliga direkt schaffen und Holstein Kiel auf Platz drei bleibt.

Damit stand gegen 17.15 Uhr fest, dass das Bundesliga-Relegationsduell in diesem Jahr 1. FC Köln gegen Holstein Kiel lauten wird.

Bundesliga, Relegation: Wann findet 1. FC Köln gegen Holstein Kiel statt? Alles zu den Terminen

Wann allerdings werden die Relegations-Spiele ausgetragen, wie schaut der Terminplan aus? Der 1. FC Köln und Kiel haben erst an diesem Wochenende die letzten Saisonspiele absolviert, kurz darauf müsste ja eigentlich schon wieder die Relegation anstehen. Und so ist es: Bereits am Mittwoch geht es weiter mit der Relegation, wenn der 1. FC Köln die Kieler empfängt.

Das Rückspiel steigt dann nur drei Tage später.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 26. Mai 2021 18.30 Uhr 16. der Bundesliga (1. FC Köln) Dritter der 2. Bundesliga (Holstein Kiel) 29. Mai 2021 18 Uhr Dritter der 2. Bundesliga (Holstein Kiel) 16. der Bundesliga (1. FC Köln)

Bundesliga, Relegation: Wo werden die beiden Spiele ausgetragen?

Relegation auf neutralem Boden? Denkste! Da wir in der Relegation den Modus leben, dass zwei Spiele ausgetragen werden, gibt es für beide Teams jeweils ein Spiel mit Heimrecht. Das bedeutet, dass das Hinspiel beim 1. FC Köln im Rheinenergie Stadion ausgetragen wird.

Drei Tage später ist dann das Holstein-Stadion der Austragungsort.

Bundesliga, Relegation live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Details zur Übertragung

Anders als die meisten Bundesliga- und Zweitligapartien sind die Relegationsspiele nicht bei Sky zu sehen. Wenn es um Auf- beziehungsweise Abstieg geht, ist DAZN Eure Adresse. Der Grund: Die Relegationsspiele gehören einem anderen Rechtepaket an. Dieses ist unabhängig von den Ligapartien und daher anderweitig vergeben.

Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM: So seht Ihr Köln vs. Kiel auf DAZN

Und Ihr könnt die Relegation live auf DAZN sehen: Als Neukunde erhaltet Ihr die ersten 30 Tage komplett gratis! Anschließend könnt Ihr entweder ein Monats- oder Jahresabo abschließen.

Alle Informationen zu den Konditionen, Zahlungsmöglichkeiten und FAQ gibt es hier.

DAZN ist sowohl über Euren Smart-TV als auch über Eure mobilen Endgeräte empfangbar. Egal ob PlayStation, XBox oder Amazon Fire-TV-Stick - alles geht.

Hier gibt es einen Überblick samt Links zu den jeweiligen Stores zum Download.

Bundesliga, Relegation: Die Duelle zwischen Bundesliga und 2. Liga seit 2009

Jahr Erstligist Zweitligist Ergebnis Hinspiel Ergebnis Rückspiel 2009 Energie Cottbus 1. FC Nürnberg 0:3 0:2 2010 1. FC Nürnberg FC Augsburg 1:0 2:0 2011 Borussia Mönchengladbach VfL Bochum 1:0 1:1 2012 Hertha BSC Fortuna Düsseldorf 1:2 2:2 2013 TSG Hoffenheim 1. FC Kaiserslautern 3:1 2:1 2014 Hamburger SV Greuther Fürth 0:0 1:1 2015 Hamburger SV Karlsruher SC 1:1 2:1 n.V. 2016 Eintracht Frankfurt 1. FC Nürnberg 1:1 1:0 2017 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 1:0 1:0 2018 VfL Wolfsburg Holstein Kiel 3:1 1:0 2019 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 2:2 0:0 2020 Werder Bremen 1. FC Heidenheim 0:0 2:2

Relegation zur 2. Bundesliga: Die Duelle auf einen Blick

Auch zwischen der 2. Bundesliga und der 3. Liga wird es wieder eine Relegation geben, hier stand seit Samstag der FC Ingolstadt 04 als Teilnehmer fest. Am Sonntag sicherte sich dann der SV Sandhausen den 16. Platz der 2. Liga. Damit stehen folgende beiden Spiele an: