Vor einem Monat verabschiedete sich die Bundesliga in die Winterpause. Doch wann geht es nach der WM wieder los? GOAL bietet Euch alle Infos.

Vom 11. bis zum 13. November fand in der Bundesliga der 15. Spieltag statt. Damit verabschiedete sich das Oberhaus ebenso wie zahlreiche weitere Wettkämpfe in die Pause. Allerdings stehen die Mannschaften im Trainingsbetrieb und absolvieren Testspiele.

Trotzdem lautet die Frage schlechthin: Wann geht es in der Bundesliga nach der WM wieder los? Bei GOAL erfahrt Ihr, ab wann der Ball in den 18 Stadien des Oberhaus wieder rollt. Obendrein verraten wir Euch den Zeitplan der 16. Runde.

Bundesliga nach der WM: Wann geht es wieder los?

In der Saison 2021/22 verabschiedete sich die Bundesliga am Wochenende vor Weihnachten in die Winterpause. Danach kehrte sie am 7. Januar nach einer dreiwöchigen Pause zurück. Zudem sieht der Rahmenplan für die kommende Spielzeit eine Unterbrechung vom 20. Dezember 2023 bis zum 12. Januar 2024 vor. Hingegen fällt die Pause heuer aufgrund der WM ungewöhnlich üppig aus.

Denn: Die jüngsten Partien im Oberhaus gingen am 13. November über die Bühne. Danach geht es am Freitag, den 20. Januar, wieder los. Somit könnt Ihr erst in einem guten Monat Euren Lieblingsteams wieder in der Meisterschaft auf die Beine schauen. Dann steht der 16. und vorletzte Spieltag in der Hinrunde auf dem Programm. Diese endet am Dienstag, den 24. Januar, und am Mittwoch, den 25. Januar, mit einer englischen Woche. Die reguläre Saison läuft hingegen bis Samstag, den 27. Mai. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten:

Wettbewerb Datum Bundesliga, 16. Spieltag 20. – 22. Januar Bundesliga, 17. Spieltag 24. – 25. Januar Bundesliga, 34. Spieltag 27. Mai

Bundesliga nach der WM: Wann geht es wieder los? Das Freitagsspiel

Traditionsgemäß findet zum Auftakt eine Partie des FC Bayern München statt. Obendrein kehrt die Bundesliga diesmal mit einem Kracher zurück. Denn: Der Spitzenreiter gastiert beim Dritten RB Leipzig. Die Teams von Julian Nagelsmann und Marco Rose holten bisher 34 und 28 Punkte. Dieses Freitagsspiel reiht sich unter jenen, die Sat.1 im Free-TV zeigt. Zudem läuft das Kräftemessen in der Red Bull Arena bei DAZN.

Bundesliga nach der WM: Wann geht es wieder los? Die Samstagspartien

Am Samstag, den 21. Januar, stehen sechs Begegnungen auf dem Programm. Sky hält die Exklusivrechte, aber als Kunden von DAZN könnt Ihr unmittelbar danach die Höhepunkte in der Highlight Show sehen. Zudem zeigen Euch die Sportschau der ARD und das Sportstudio des ZDF die besten Szenen. Genauer gesagt steigen um 15.30 Uhr die Spiele Union Berlin – Hoffenheim, Eintracht Frankfurt – Schalke 04, Wolfsburg – Freiburg, Bochum – Hertha BSC und VfB Stuttgart – Mainz 05. Anschließend kommt es um 18.30 Uhr zum Kräftemessen 1. FC Köln vs. Werder Bremen.

Bundesliga nach der WM: Wann geht es wieder los? Die Sonntagsspiele

Am Sonntag, den 22. Januar, gehen zwei Begegnungen über die Bühne. Hierbei treffen zuerst um 15.30 Uhr Borussia Dortmund und Augsburg aufeinander. Danach setzt um 17.30 Uhr die Partie Borussia Mönchengladbach vs. Bayer Leverkusen den Deckel drauf. DAZN zeichnet sich für beide Übertragungen verantwortlich. Zudem liefern Euch die Tagesthemen der ARD die Höhepunkte ins Haus. Ihr könnt zu allen Begegnungen zusätzlich mithilfe der Ticker von GOAL im Bilde bleiben.