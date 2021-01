Kadercheck der 18 Bundesligisten: Hier haben Bayern, BVB und Co. Bedarf

Bis zum 31. Januar haben die 18 Bundesligisten Zeit, auf dem Transfermarkt nachzulegen. Im Kadercheck nehmen wir die Klubs unter die Lupe.

HINTERGRUND

Zeit zum Verschnaufen haben die 18 Bundesligisten derzeit nicht, allerdings können sie der hohen Belastung noch bis zum 31. Januar mit Verpflichtungen neuer Spieler entgegenwirken. Welche Teams haben auf welchen Positionen Bedarf? Und: Wo könnte sich auch in Sachen Abgängen etwas tun?

Goal und SPOX nehmen die einzelnen Bundesligisten unter die Lupe - sortiert nach dem derzeitigen Tabellenstand.

1.

Situation: Der Titelverteidiger ist tabellarisch voll im Soll, weist mit 21 Gegentoren jedoch die meisten der ersten fünf Bundesligisten auf. Die immense Belastung im Quintuple-Jahr 2020 macht sich gerade in der Defensive bemerkbar. Die Oktober-Zugänge Bouna Sarr (28), Marc Roca (24), Douglas Costa (30) und Eric Maxim Choupo-Moting (31) sind bislang noch keine großen Hilfen.

Mögliche Zugänge: Da Benjamin Pavard (24) seiner Form hinterherläuft und dessen Backup Sarr offensichtlich nicht die nötige Qualität mitbringt, herrscht insbesondere auf der rechten Abwehrseite Handlungsbedarf. Der bereits im Sommer gehandelte Max Aarons (21/ ) gilt erneut als Kandidat. Derweil gibt es auch Gerüchte um Omar Richards (22/FC Reading), der aber hauptsächlich hinten links spielt.

Mögliche Abgänge: Der unter Hansi Flick kaum zum Zug kommende Nachwuchsstürmer Joshua Zirkzee (19) soll innerhalb der Bundesliga oder in die heimische Eredivisie verliehen werden, um mehr Spielpraxis zu erhalten. Mit Angelo Stiller (19) könnte zudem ein langjähriges Bayern-Eigengewächs gehen. Die nach jetzigem Stand ab Sommer vertragslosen Jerome Boateng (32), David Alaba (28) und Javi Martinez (32) werden aller Voraussicht nach bleiben.

Prognose: Bis auf den wahrscheinlichen Abgang von Zirkzee wird sich bei den Münchnern nicht viel tun. Denn: Gehandelte Neuzugänge wie Aarons oder Richards würden die Qualität im Kader nicht sofort anheben, während schon länger im Fokus des FCB stehende Akteure wie Dayot Upamecano (22/ ) oder Eduardo Camavinga (18/ ) frühestens im Sommer zu bekommen sind.

2. RB Leipzig

Situation: Die Sachsen stehen zwei Punkte hinter dem Primus aus München. Mit nur neun Gegentreffern stellt das Team von Julian Nagelsmann die beste Defensive der Liga. Vorne klafft nach dem Abgang von Top-Torjäger Timo Werner aber nach wie vor ein Loch.

Mögliche Zugänge: Dank bekanntlich guter Verbindungen nach Salzburg hat sich Leipzig mit Dominik Szoboszlai (20) bereits einen der europaweit begehrtesten Offensivspieler gesichert. Auf den 20 Millionen Euro teuren Ungarn wird im Januar wohl keiner mehr folgen. Ziel von Nagelsmann ist es, die zusammen nur auf vier Tore kommenden Sommer-Neuzugänge Alexander Sörloth (25), Hee-chan Hwang (24) und Justin Kluivert (21) endlich in Fahrt zu bringen. Der längerfristige Ausfall von Benjamin Henrichs (23) dürfte Stand jetzt intern kompensiert werden - Mittelfeldspieler Tyler Adams (21) verteidigte zuletzt schon häufiger hinten rechts.

Mögliche Abgänge: In kursieren Gerüchte um einen Premier-League-Wechsel von Marcel Sabitzer (26). Der Leistungsträger aus Österreich dürfte aber nur bei einem unmoralischen Angebot zu einem sofortigen Wechselkandidaten werden. Wie auch im Fall Upamecano plant Nagelsmann mindestens bis zum Sommer mit ihm.

Prognose: Zaubert Sportdirektor Markus Krösche nicht noch eine Überraschung aus dem Hut, passiert in Leipzig nichts mehr.

3.

Situation: Bis zur Last-Minute Niederlage im Spitzenspiel gegen die Bayern (1:2) kurz vor Weihnachten lief bei der Werkself alles wie am Schnürchen, die Abgänge von Kai Havertz und Kevin Volland schienen mühelos kompensiert. Seither steckt die Mannschaft von Peter Bosz aber in einem kleinen Leistungsloch, nach der Neujahrspleite bei (1:2) steht sie nur noch auf Platz drei. Von der Meisterschaft will Bosz sowieso nichts wissen: "Wir sind noch keine Top-Mannschaft."

Mögliche Zugänge: Angesichts zahlreicher Verletzungen würde Bosz die eine oder andere Verstärkung begrüßen. Ohne die formstarken Leon Bailey (23) und Moussa Diaby (21) sähe es speziell auf den offensiven Außenbahnen düster aus. Der kicker nennt Kamaldeen Sulemana (18/FC Nordsjaelland) und Peter Olayinka (25/ ) als Kandidaten. Gut möglich, dass auch die Personalie Julian Draxler (27/PSG) nach anfänglichen Spekulationen im vergangenen Jahr heiß wird, wenngleich das Gehalt des Nationalspielers ein Problem darstellen dürfte. Gleiches gilt für Thomas Lemar (25/ ), dem zuletzt ebenfalls Interesse aus Leverkusen nachgesagt wurde.

Mögliche Abgänge: Rechtsverteidiger Mitchell Weiser wird immer mal wieder mit verschiedenen Klubs - zuletzt etwa Schalke 04 - in Verbindung gebracht. Wegen des personellen Engpasses möchten Rudi Völler und Co. ihren Kader aber nur ungern verkleinern. Jedoch verletzte sich Weiser am Mittwoch im Training am linken Oberschenkel. Er wird nach Angaben der Leverkusener "in den kommenden Wochen" ausfallen.

Prognose: Auch wenn laut Völler nicht mit "großen Lösungen" zu rechnen ist: Leverkusen wird in den kommenden Wochen noch etwas machen.

4.

Situation: Der große Trainer-Knall im Dezember sollte die als Wundertüte durchgehende BVB-Mannschaft wachrütteln. Die Ergebnisse waren seit dem Aus von Lucien Favre (bis auf die 1:2-Niederlage bei ) zwar ein wenig stabiler, rein spielerisch wusste die Mannschaft unter Interimscoach Edin Terzic aber keineswegs zu überzeugen.

Mögliche Zugänge: Regionalliga-Stürmer Steffen Tigges (22) wurde als dritter Neuner hinter dem wieder genesenen Goalgetter Erling Haaland (20) und Super-Talent Youssoufa Moukoko (16) zu den Profis hochgezogen. Das war's dann aber auch schon mit neuen Gesichtern beim BVB. Laut Sportdirektor Michael Zorc wird es keine Wintertransfers geben.

Mögliche Abgänge: Der auch unter Terzic weit von einem Stammplatz entfernte Julian Brandt (24) wird mit dem FC Arsenal in Verbindung gebracht. Offizielle Gespräche fanden aber (noch) nicht statt. Ausgang offen.

Prognose: Einzig ein derzeit eher unwahrscheinlicher Abgang von Brandt könnte beim BVB für ein wenig Brisanz im Januar sorgen.

5. Union Berlin

Situation: Europäischer Fußball an der Alten Försterei? Die Eisernen erleben eine märchenhafte Saison, schnappen sogar den Großen aus München und Dortmund Punkte weg. Die Verantwortlichen wollen sich aber keine allzu großen Illusionen machen. Immerhin ist das Hauptziel Klassenerhalt mit 24 Zählern schon so gut wie erreicht.

Mögliche Zugänge: Mit Max Kruse (32), Joel Pohjanpalo (26) und Anthony Ujah (30) fallen derzeit drei wichtige Offensivkräfte verletzt aus. Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert stellt daher die Verpflichtung eines neuen Stürmers in Aussicht. Angeblich im Gespräch: Kasper Junker (26/FK Bodo Glimt), Sven Michel (30/ ) und Ahmed Kutucu (20/Schalke 04).

Mögliche Abgänge: Fehlanzeige.

Prognose: Mindestens einen Spieler werden die Hauptstädter in dieser Transferperiode noch präsentieren.

6.

Situation: Der VfL spielt nicht den schönsten, gemessen an seinem Kader aber sehr effektiven Fußball. Trainer Oliver Glasner holt das Maximum aus seinem Kader heraus - und kann sich neben Top-Torjäger Wout Weghorst (28) auch auf weitere starke Einzelspieler wie Maximilian Arnold (26) oder Ridle Baku (22) verlassen.

Mögliche Zugänge: Nicht in Sicht, auch wenn Sportdirektor Marcel Schäfer immer für die eine oder andere Überraschung gut ist.

Mögliche Abgänge: Bankdrücker wie Yunus Malli (28) oder Felix Klaus (28) könnten das Weite suchen. Yannick Gerhardt (26) gilt ebenfalls als Anwärter auf einen Abgang.

Prognose: Es bleibt unverändert unspektakulär in Wolfsburg.

7.

Situation: Die zusätzliche Belastung durch die macht den Fohlen zu schaffen. Schlagbare Gegner wie Hoffenheim, Augsburg oder Freiburg erwiesen sich zuletzt als Stolpersteine für das Team von Marco Rose. Deshalb reicht es aktuell auch nur zu Platz sieben.

Mögliche Zugänge: Keine. Mit Joe Scally (18) von New York City FC haben die Gladbacher bereits zu Beginn des neuen Jahres einen US-amerikanischen Rechtsverteidiger mit großem Entwicklungspotenzial in ihren Reihen aufgenommen.

Mögliche Abgänge: Es gibt zwar wie gefühlt in jeder Transferperiode Gerüchte um Denis Zakaria (24) und Florian Neuhaus (23), beide Mittelfeldspieler bleiben aber mindestens bis zum Saisonende. Wenn überhaupt jemand wechseln könnte, dann nur Routinier Oscar Wendt (35). Der Schwede liebäugelt schon länger mit einer Rückkehr zu seinem Heimatklub Göteborg.

Prognose: Manager Max Eberl hat nicht grundlos einen Sabbat-Monat eingelegt. Bei der Borussia wird bis zum 31. nichts Besonderes mehr passieren.

8. Eintracht Frankfurt

Situation: Nach ihrem Unentschieden-Marathon scheint die SGE in der Saison angekommen. Die jüngsten Siege gegen Augsburg (2:0) und Leverkusen (2:1) machen Hoffnung auf erfolgreiche Wochen, in denen einige schlagbare Gegner wie Bielefeld oder Schalke warten. Das große Ziel von Adi Hütter und seinem Team: Europa.

Mögliche Zugänge: Nach dem vor Weihnachten unter Dach und Fach gebrachten Abschied von Bas Dost (31) suchen die Kaderplaner um Fredi Bobic einen Stürmer, der Andre Silva (25) beim Toreschießen unterstützt. Es werden einige Namen gehandelt und wilde Gerüchte - wie beispielsweise um Ex-Frankfurter Luka Jovic (23) - geschürt, besonders hoch im Kurs steht nach Informationen von Goal und SPOX aber Bayern-Juwel Zirkzee. Die Hessen würden den Niederländer gerne mit Kaufoption ausleihen - ein Modell, das den Münchnern (noch) nicht zusagt.

Mögliche Abgänge: Mit David Abraham (34) beendet der Frankfurter Abwehrchef noch in diesem Monat seine Karriere. Rechtsverteidiger Danny da Costa (27) könnte bei einem passenden Angebot gehen. Ansonsten dürfte sich in der Mainmetropole aber nicht mehr tun.

Prognose: Die Stürmer-Frage wird die Eintracht noch einige Tage beschäftigen. Ansonsten bleibt es ruhig.

9.

Situation: Einmal mehr gelingt es den Freiburgern, mit geringen Mitteln erfolgreich zu sein. Der im Sommer nach Lissabon transferierte Angreifer Luca Waldschmidt (24) wird nicht vermisst, auch weil Routinier Nils Petersen (32) weiter munter trifft.

Mögliche Zugänge: Keine. Streich ist zufrieden mit seinem Kader, zumal die Verantwortlichen in Corona-Zeiten noch vernünftiger wirtschaften als ohnehin schon.

Mögliche Abgänge: Der in dieser Saison noch kein einziges Mal bei den Profis eingesetzte Linksverteidiger Luca Itter (22) ist schon länger bei Eintracht Braunschweig im Gespräch.

Prognose: Wie würde Streich sagen? "Entscheidend isch auf'm Platz!" Transferwirbel wird es im Breisgau (einmal mehr) nicht geben.

10.

Situation: Ähnlich wie in Freiburg. Es sieht ganz danach aus, als würden die Augsburger zum elften Mal in Folge den Klassenerhalt schaffen. Zum einen schwächelt die Konkurrenz, zum anderen ist die Offensive der Fuggerstädter mit Spielern wie Florian Niederlechner (30), Ruben Vargas (22) und Co. auch schlichtweg zu stark für die 2. Liga.

Mögliche Zugänge: Keine. FCA-Manager Stefan Reuter ist nach eigenen Angaben ohnehin "kein Fan von Wintertransfers".

Mögliche Abgänge: Wenn, dann nur Marco Richter (23). Der Offensivspieler hat seinen Stammplatz in dieser Saison verloren - und wird mit Ligarivale Schalke in Verbindung gebracht.

Prognose: Ähnlich wie ein Freiburg.

11.

Situation: Nach bärenstarken Wochen im November und Dezember mit dem denkwürdigen 5:1-Triumph in Dortmund als Highlight setzte es zuletzt zwei Niederlagen am Stück. Rein sportlich läuft es für den Aufsteiger trotzdem besser als vor der Saison erwartet. Man könnte sogar meinen, in Cannstatt laufe alles hervorragend - wäre da bloß nicht der hausgemachte Machtkampf zwischen Vorstandschef Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt.

Mögliche Zugänge: Nicht geplant. Kaderplaner Sven Mislintat sieht angesichts des Potenzials seiner jungen Mannschaft keinen akuten Handlungsbedarf. Eine Rückkehr des bei aussortierten Ex-VfB-Profis Sami Khedira (33) dürfte wohl frühestens erst im Sommer in den Bereich des Denkbaren rücken.

Mögliche Abgänge: Rotationsspieler Philipp Klement (28) wird von umworben. Stand jetzt kommt ein Abgang für ihn laut Sky aber nicht in Frage.

Prognose: Wirbel um den VfB? Gehört halt irgendwie dazu. Diskussionen um Spielertransfers wird es im Januar aber nicht geben.

12.

Situation: Gar nicht so "Big-City-Club-like", was die Hertha in dieser Saison macht - auch wenn's gegen Schlusslicht Schalke zuletzt mal zu einem Erfolgserlebnis reichte. Der erste Europa-League-Platz ist acht Punkte entfernt. Kein Wunder, dass einige Transfergerüchte rund um das Berliner Olympiastadion kursieren.

Mögliche Zugänge: Große Namen wie Draxler oder Jovic werden gehandelt, wirklich Konkretes zeichnet sich aber nicht ab. Gut möglich, dass Investor Lars Windhorst erst im Sommer auf Shoppingtour geht.

Mögliche Abgänge: Der erst vor einem Jahr für 30 Millionen Euro aus Mailand gekommene Krzysztof Piatek könnte schon wieder nach zurückkehren. Juventus Turin und der gelten als interessiert.

Prognose: Von einem Transfer ist mindestens auszugehen - erst recht im Falle eines Piatek-Abschieds.

13. TSG Hoffenheim

Situation: Seit dem furiosen 4:1-Sieg gegen die Bayern im September hatten die Anhänger der TSG wenig Spaß an dem Fußball ihrer Mannschaft. Die jüngste 1:3-Niederlage gegen Freiburg dämpfte die Hoffnungen auf eine Trendwende im neuen Jahr. Inzwischen gerät allmählich auch Trainer Sebastian Hoeneß in die Kritik.

Mögliche Zugänge: Bedarf herrscht vor allem im Abwehrzentrum. Mit Benjamin Hübner (31), Kevin Akpoguma (25), Ermin Bicakcic (30) und Havard Nordtveit (30) fehlen Hoeneß derzeit vier Innenverteidiger verletzt. Aber auch weiter vorne bahnen sich Veränderungen an. Hoeneß hofft auf eine sofortige Verpflichtung von Bayerns Mittelfeld-Talent Stiller. Auch Schalke-Stürmer Kutucu könnte wieder ein Thema bei der TSG werden.

Mögliche Abgänge: Der Ex-Dortmunder Jacob Bruun Larsen (22) drückt in Sinsheim nur die Bank und gilt daher als Wechselkandidat. Der soll Interesse an dem Offensivmann zeigen. Allerdings will die TSG ihm laut kicker noch eine Chance bis zum Sommer geben, sich endlich durchzusetzen.

Prognose: Aktuell läuft alles auf einen stillen Januar hinaus - es sei denn, es kommt Stiller.

14.

Situation: Gäbe es Schalke, Mainz und Bielefeld nicht, wären die Bremer wohl erneut ganz unten drin. Trainer Florian Kohfeldt steht aber weiterhin nicht zur Diskussion. "Die wird es auch in Zukunft nicht geben", stellte Manager Frank Baumann klar.

Mögliche Zugänge: Fehlanzeige. Nach eigenen Angaben ist Werder auf Einnahmen durch Spielerverkäufe angewiesen.

Mögliche Abgänge: Milot Rashica (24). Der derzeit (einmal mehr) verletzte Kosovare stand bereits im Oktober kurz vor einem Wechsel zu Bayer Leverkusen und soll nun endlich ein paar Millionen in die klammen Bremer Kassen spülen. Wohin es ihn zieht? Völlig unklar. In der Verlosung sind einige Bundesligisten sowie Klubs aus England.

Prognose: Rashica geht und ermöglicht Werder, Verstärkungen für den Sommer zu planen.

15.

Situation: Die Kölner sind nur einen Punkt vom Relegationsplatz entfernt. Der Gang in die 2. Liga wäre aus wirtschaftlicher Sicht eine Katastrophe. Sportdirektor Horst Heldt bastelt deshalb an Wintertransfers.

Mögliche Zugänge: Nach Informationen von Goal und SPOX steht mit Leon Dajaku (19) ein weiteres Bayern-Talent neben Zirkzee auf Heldts Liste. Auch Wolfsburgs Gebhardt und sogar der vereinslose Vedad Ibisevic (36) werden von diversen Medien bei den Geißböcken ins Gespräch gebracht.

Mögliche Abgänge: Frederik Sörensen (28). Der ab Sommer ohnehin ablösefreie Abwehrspieler soll von der Gehaltsliste. Laut Express buhlt der FC Kopenhagen um ihn. Die Verhandlungen seien demzufolge jedoch noch in der Frühphase, finanzielle Details bei weitem noch nicht ausgehandelt.

Prognose: Ein bis zwei Spieler werden kommen, Sörensen (nur drei Kurzeinsätze in dieser Saison) gehen.

16. Arminia Bielefeld

Situation: Es war abzusehen, dass die Arminia es bei ihrem -Comeback schwer haben würde. Immerhin hat das Team von Uwe Neuhaus vier Zähler Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz.

Mögliche Zugänge: Die Offensive könnte frisches Blut gebrauchen. Mit neun Toren ist Bielefeld die zweitschwächste Offensivmannschaft. Schalkes Kutucu ist angeblich - wie bei so vielen anderen Bundesligisten - im Gespräch.

Mögliche Abgänge: Joan Simun Edmundsson (29). Der offensive Mittelfeldspieler kommt auf keinen einzigen Bundesliga-Startelfeinsatz und will wechseln. "Es gibt einige ernsthafte Interessenten", sagte Bielefelds Sport-Geschäftsführer Samir Arabi, ohne dabei Namen zu nennen.

Prognose: Die Bielefelder verfügen nicht über die finanziellen Mittel, um Spieler zu verpflichten, die sofort helfen können. Nur über Kampf und Leidenschaft kann sich der Bundesligist mit dem niedrigsten Etat retten.

17.

Situation: Die Mainzer taumeln ihrem ersten Abstieg seit 2007 entgegen, weil sie selten über 90 Minuten ihre Leistung abrufen. Zuletzt ließen sie sich nach einer 2:0-Führung zur Pause beim FC Bayern noch mit 2:5 abfertigen. Immerhin tut sich etwas um das Team herum: Sportvorstand Christian Heidel ist zurück, und mit Bo Svensson betreut fortan auch ein neuer Trainer die Mannschaft.

Mögliche Zugänge: Unklar. Svensson und Heidel müssen sich erst ein Bild verschaffen.

Mögliche Abgänge: Unklar. Svensson und Heidel müssen sich erst ein Bild verschaffen.

Prognose: Die Zeit drängt, die eine oder andere Verstärkung werden die Verantwortlichen sicherlich aus dem Ärmel schütteln.

18. Schalke 04

Situation: Die Schalker sind mit 39 Gegentoren nach 14 Spielen die Schießbude der Liga und stellen zudem die schwächste Offensive (8 Tore). Kein Wunder also, dass das Abstiegsgespenst bei den Königsblauen um geht. Mit diesem Kader wird Christian Gross - der dritte Trainer in dieser Saison - wohl kaum den Abstieg verhindern können.

Mögliche Zugänge: Leverkusens Weiser, Frankfurts Da Costa, Augsburgs Richter, dazu noch ein paar wilde Gerüchte (Cenk Tosun, Divock Origi) - die Liste möglicher Neuzugänge ist lang. Klar ist: Schalke muss hinten rechts und eigentlich auf allen Offensivpositionen etwas machen.

Mögliche Abgänge: Der vielerorts angebotene Kutucu darf gehen. Außerdem hat Rabbi Matondo (20) keine Zukunft mehr in Gelsenkirchen. Sein Wechsel zu Stoke City steht angeblich kurz bevor. Ozan Kabak (20) hingegen wird wohl erst im Sommer ein neues Karriere-Kapitel aufschlagen.

Prognose: Schalke muss und wird trotz finanzieller Schwierigkeiten noch Transfers tätigen. Ob die allein reichen, um die Mission Klassenerhalt zu schaffen, ist aber mehr als fraglich.