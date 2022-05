Bundesliga heute live: Warum gibt es wieder Montagsspiele?

Zwei Partien warten heute Abend auf die Bundesliga-Fans. Aber aus welchem Grund kehren die Montagsspiele überhaupt zurück? Schließlich wurde bereits vor Jahren gegen eine solche Ansetzung protestiert und die letzten, regulär am Montagabend angesetzten Spiele in der vergangenen Saison ausgetragen. Dies hängt vor allem mit der Performance von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt in der Europa League sowie der Regenerationszeit zusammen.

Für RB Leipzig und Eintracht Frankfurt geht die Reise in der Europa League weiter, selbst ein deutsch-deutsches Finale ist im Bereich des Möglichen. Während es die SGE im Halbfinale mit dem englischen Vertreter West Ham United zu tun bekommt, treffen die Sachsen auf die Glasgow Rangers.

Die Europa-League-Spiele werden wie gewohnt am Donnerstagabend um 21.00 Uhr ausgetragen. Um den Klubs genug Zeit zur Regeneration zu geben, sind die international vertretenen Vereine üblicherweise erst am Sonntag in der Bundesliga im Einsatz - nicht jedoch am 32. Spieltag.

Warum die Bundesliga-Spiele von RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am heutigen Montagabend um 20.30 Uhr stattfinden, erklären wir Euch nachfolgend.

Bundesliga heute live: Warum spielen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am Montagabend?

Beim Blick auf den Kalender dürfte einigen von Euch schon die Erleuchtung kommen. Der Sonntag ist nämlich der 1. Mai, auch bekannt als Tag der Arbeit, und in Deutschland ein Feiertag. Da dieser im Normalfall mit Demonstrationen einhergeht, werden auf Wunsch der Sicherheitsbehörden an diesem Tag keine Begegnungen der drei deutschen Profiligen ausgetragen.

Um Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aber die benötigte Regenerationszeit zu verschaffen, hat die DFL die Spiele auf heute Abend gelegt. Ansonsten wären die Klubs dazu gezwungen, zwei Partien innerhalb von weniger als 48 Stunden zu spielen.

Bundesliga heute live: RB Leipzig und Eintracht Frankfurt am heutigen Montagabend im Einsatz

"Da für die noch in der UEFA Europa League aktiven Clubs Eintracht Frankfurt und RB Leipzig nach internationalen Spielen eine entsprechende Regenerationszeit vorgesehen wird und der nach den Halbfinal-Hinspielen der UEFA Europa League (Donnerstag, 28. April) liegende Sonntag (1. Mai) als Spieltag nicht infrage kommt, sind die Bundesliga-Partien beider Clubs für Montag, 2. Mai (20:30 Uhr), angesetzt", so das Statement der DFL im Wortlaut.

Hätten Leipzig und/oder Frankfurt das Halbfinale verpasst, wäre mindestens eine der Begegnungen am Freitag ausgetragen worden. Da dies jedoch nicht der Fall ist, haben wir am heutigen Montag zwei Abendspiele um 20.30 Uhr: Bayer Leverkusen gegen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig.

Bundesliga heute live: Die Montagsspiele in der Übersicht

Begegnung: Bayer Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt

Begegnung: Borussia Mönchengladbach vs. RB Leipzig

Wettbewerb: Bundesliga, 32. Spieltag

Datum: Montag, 2. Mai 2022 (heute), jeweils 20.30 Uhr

