Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Bundesliga-Saison befindet sich auf der Zielgeraden: Goal sagt, wo die Spiele heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen werden.

Die ist seit diesem Wochenende nicht länger alleine auf der Fußball-Bühne: Mit der spanischen hat am Donnerstag ein weiterer europäischer Top-Wettbewerb den Betrieb aufgenommen. Damit es gar nicht erst zu Verwirrung kommt, auf welchen Sendern heute Live-Fußball zu sehen ist, verrät Euch Goal, wo die Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

An diesem Wochenende wird bereits der 31. Spieltag ausgetragen. Das bedeutet, dass die Vereine um die letzten verbleibenden Punkte kämpfen, um ihren Saisonzielen gerecht zu werden. Der FC Bayern könnte mit einem Sieg gegen sogar bereits Meister werden, wenn der erste Verfolger am Nachmittag bei verliert.

Am anderen Ende der Tabelle muss in einem vorgezogenen Endspiel gegen den Tabellenletzten unbedingt gewinnen - sonst droht der zweite Abstieg der Vereinsgeschichte schon bald Realität zu werden.

Zudem treffen bei den Begegnungen zwischen dem und sowie und dem gleich vier Vereine aus dem Tabellenkeller aufeinander, die allesamt verhindern wollen, auf der Zielgeraden der Saison auf den Regelationsplatz abzurutschen.

Die Bundesliga heute live sehen: Goal verrät Euch, wie die Spiele im TV und im LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Die Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Alle Spiele des 31. Spieltages in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Freitag, 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim - Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr - Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund ( alle Infos zur Übertragung ) Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr - Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr 1. FC Köln - Union Berlin Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr SC Paderborn - Werder Bremen Samstag, 13. Juni 18.30 Uhr FC Bayern - Borussia M'Gladbach ( alle Infos zur Übertragung ) Sonntag, 14. Juni 15.30 Uhr Mainz 05 - FC Augsburg Sonntag, 14. Juni 18 Uhr Schalke 04 -

Quelle: Imago Images

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In besitzen in dieser Saison zwei Anbieter die Übertragungsrechte an der Bundesliga: Neben dem Pay-TV-Anbieter Sky, der 266 von 306 Spielen live zeigen darf, überträgt der Streamingdienst DAZN die Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr.

Die Bundesliga heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Sky hat sich bereits vor vielen Jahren als größter TV-Partner der Bundesliga etabliert und zeigt / überträgt neben der Konferenz, die am Samstag auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen sein wird, alle anderen Begegnungen auch über die gesamten 90 Minuten.

Einen Haken hat dieser Service von Sky jedoch: Um die Einzelspiele der Bundesliga heute live sehen zu können, ist ein Abonnement von Sky erforderlich. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle Pakete, die bei Sky zu erwerben sind, und Ihr erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden Euch zur Verfügung stehen.

Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket erleben

Zudem habt Ihr bei Sky auch die Möglichkeit, die Bundesliga im LIVE-STREAM zu verfolgen. Wenn Ihr bereits ein Abonnement bei Sky abgeschlossen habt, solltet Ihr den Streamingdienst Sky Go in Betracht ziehen, denn mit dem Login-PIN, den Ihr bei Abschluss Eures Vertrags erhalten habt, könnt Ihr das Angebot kostenlos nutzen.

Um auf das Angebot zugreifen zu können, müsst Ihr somit nur die kostenlose Sky-Go-App, die Euch im Google Play-Store oder im Apple iTunes-Store zum Download zur Verfügung steht, auf Eurem Smartphone, Tablet oder PC installieren und schon könnt Ihr die Bundesliga auch von unterwegs aus sehen.

Solltet Ihr noch kein TV-Abonnement besitzen, dann hat Sky noch das Sky Ticket für Euch im Angebot, das monatlich gekündigt werden kann. Für 29,99 Euro bietet Sky zurzeit das End of Season Ticket an, mit dem Ihr die ganze restliche Saison im LIVE-STREAM sehen könnt.

Quelle: Getty Images

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Highlights gezeigt / übertragen

Zwar wird der 31. Spieltag der Bundesliga an diesem Wochenende nicht live im Free-TV übertragen, die Highlights der Begegnungen könnt Ihr aber trotzdem im frei empfangbaren Fernsehen erleben. Dafür habt Ihr zwei verschiedene Möglichkeiten, die Euch Goal in diesem Absatz erklären wird.

Die Highlights der Bundesliga bei DAZN anschauen

Der Streamingdienst DAZN zeigt nicht nur die Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga im LIVE-STREAM, sondern hat auch die Highlights aller Begegnungen für Euch im Programm. Bereits 40 Minuten nach dem Ende findet Ihr die Zusammenfassungen des 31. Spieltages auf der Plattform.

Um auf diesen Service zugreifen zu können, müsst Ihr ein Abonnement abschließen. Mit dem Probemonat von DAZN, den alle Neukunden bei ihrer Anmeldung erhalten, könnt Ihr das Angebot des Streamingdienstes jedoch zunächst 30 Tage gratis testen und somit die Highlights kostenlos erleben.

Hat Euch der Gratismonat von DAZN überzeugt, verlängert sich Euer Vertrag automatisch und Ihr zahlt monatlich 11,99 Euro oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo. Solltet Ihr nicht zufrieden gewesen sein, könnt Ihr nach dem Probemonat auch ohne Probleme kündigen.

Die Highlights auf der DAZN-Webseite könnt Ihr über alle mobilen Geräte mit einem Internetzugang abrufen. In wenigen Schritten bringt Ihr das Video zudem auch auf Eurem Smart-TV zum Laufen. Dafür müsst Ihr lediglich die kostenlose DAZN-App herunterladen, die Euch im Google Play-Store und Apple iTunes-Store zur Verfügung steht.

Die Highlights der Bundesliga im Free-TV anschauen

Neben DAZN und dem Format Alle Spiele, alle Tore auf Sky Sport Bundesliga 2 (am Samstag ab 17.30 Uhr) zeigen die Sportschau (samstags um 18 Uhr auf Das Erste) und die dritten Programmen der ARD ebenfalls die Zusammenfassungen aller Spiele.

Das ZDF darf im Aktuellen Sportstudio (samstags gegen 23 Uhr) zudem als erster TV-Sender die Highlights des Top-Spiels um 18.30 Uhr zeigen. An diesem Wochenende handelt es sich dabei um die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach.

Quelle: Imago Images

Die Einzelspiele der Bundesliga heute live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Freitag, 12. Juni 20.30 Uhr TSG Hoffenheim - RB Leipzig DAZN Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - Borussia Dortmund Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr SC Paderborn - Werder Bremen Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr Hertha BSC - Eintracht Frankfurt Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr 1. FC Köln - Union Berlin Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 13. Juni 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - SC Freiburg Sky Sport Bundesliga 6 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 13. Juni 18.30 Uhr FC Bayern - Borussia M'Gladbach Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 14. Juni 15.30 Uhr Mainz 05 - FC Augsburg Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 14. Juni 18 Uhr Schalke 04 - Bayer Leverkusen Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket

Die Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Alle Sky-Kunden, die ein Abonnement beim Pay-TV-Sender besitzen, können den 31. Spieltag der Bundesliga live verfolgen. Als Moderatoren sind am Samstag Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann im Einsatz, die Euch gemeinsam durch den Nachmittag begleiten werden.

Sky setzt in der Samstag-Konferenz auf andere Kommentatoren als bei den Einzelspielen, die genaue Zuteilung wird aber meist erst mit Beginn der Übertragung bekanntgegeben. Diese startet auf Sky Sport Bundesliga 1 um 14 Uhr, ehe Sky wenige Minuten vor dem Anstoß in die Stadien schaltet.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 wird Kai Dittmann das Aufeinandertreffen zwischen Fortuna Düsseldorf und Borussia Dortmund begleiten. Hansi Küpper ist auf Sky Sport Bundesliga 3 bei SC Paderborn gegen Werder Bremen zu hören und Michael Born kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 4 die Begegnung zwischen Hertha BSC und Eintracht Frankfurt.

Tom Bayer kümmert sich zudem auf Sky Sport Bundesliga 5 um 1. FC Köln und Union Berlin, bei der Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga 6 ist Oliver Seidler im Einsatz. Das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Borussia M'Gladbach (18.30 Uhr) auf Sky Sport Bundesliga 1 begleitet Wolff Fuss.

Die beiden Spiele am Sonntag sind ebenfalls auf Sky Sport Bundesliga 1 zu sehen. Martin Groß kümmert sich ab 15.30 Uhr um Mainz 05 gegen den FC Augsburg, auf dem gleichen Sender kommentiert Marcus Lindemann im Anschluss mit Schalke 04 gegen Bayer Leverkusen die letzte Begegnung des 31. Spieltages.

