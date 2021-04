Bundesliga heute live im TV und LIVE-STREAM: So werden die Spiele übertragen

Die Bundesliga biegt auf die Zielgerade, es wird Zeit für Entscheidungen! Goal erklärt in diesem Artikel, wie die letzten Spieltage gezeigt werden.

Die Fußballsaison 2020/2021 neigt sich dem Ende entgegen: Die letzten Spieltage der Bundesliga stehen an, in den kommenden Wochen können Helden geboren werden - allerdings werden manche Teams auch mit Enttäuschungen umgehen müssen. Goal befasst sich in diesem Artikel mit den Übertragungen der letzten Bundesligaspieltage.

Seit dem Ausscheiden des BVB (Borussia Dortmund) gegen Manchester City und des FC Bayern Münchens gegen PSG (Paris Saint-Germain) in der Champions League ist keine deutsche Mannschaft mehr in einem internationalen Wettbewerb dabei - ein Grund mehr, verstärkt auf die Bundesliga zu schauen.

Bis auf das Wochenende des 30. Aprils und 1. Mais ist ab jetzt jedes Wochenende jeder Bundesligist im Einsatz - hier ist also für jeden Fan etwas dabei!

Sichert sich der FC Bayern souverän die Meisterschaft? Schafft der BVB doch noch die CL-Qualifikation? Muss Werder Bremen in die Relegation? Goal erklärt in diesem Artikel, wie die letzten Spieltage der Bundesligasaison übertragen werden.

Bundesliga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So wird in dieser Saison Fußball übertragen

Bevor wir uns die einzelnen Spieltage im Detail anschauen, sollten wir einen Blick auf die Übertragungsmethoden werfen - ja, es gibt mehr als eine!

Mehrere unterschiedliche Anbieter übertragen in dieser Saison Spiele der Bundesliga, wobei bei diesem Chaos keine Besserung in Sicht ist: Mit Sat1 kommt in der kommenden Saison ein weiterer TV-Sender dazu.

Sky, DAZN, ZDF: Drei Anbieter übertragen die Bundesliga diese Saison

In dieser Saison gibt es derer noch drei: Sky, DAZN und das ZDF. Das ZDF ist hier aber eher sekundär zu benennen, schließlich überträgt der öffentlich-rechtliche Sender nicht einmal eine Handvoll Spiele über die gesamte Spielzeit hinweg.

Interessanter wird es da bei den anderen beiden Anbietern, die sich die Bundesliga in dieser Saison folgendermaßen aufgeteilt haben:

Bundesliga 2020/2021 im TV: So teilen sich DAZN und Sky die Lizenzen auf

Freitag, 20.30 Uhr DAZN Samstag, 15.30 Uhr (vier bis fünf Begegnungen pro Spieltag) Sky Samstag, 18.30 Uhr Sky Sonntag, 13.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN Sonntag, 15.30 Uhr Sky Sonntag, 18.00 Uhr Sky Montag, 20.30 Uhr (fünf Mal pro Saison) DAZN

Quarantäne, Hertha BSC, Saisonfinale: Chaoswochen zum Saisonfinale

Für die letzten Saisonwochen solltet ihr euch da allerdings nicht allzu sehr verlassen, es herrschen da nämlich unterschiedliche Voraussetzungen:

Zum einen werden die letzten beiden Spieltage immer zu einem bestimmten Zeitpunkt abgehalten: Samstags, 15.30 Uhr. So wird der Wettbewerb spannender, da man zeitgleich auf den (Miss)Erfolg auf anderen Plätzen hoffen muss.

Außerdem ist aufgrund der Coronapandemie auch in der sonst relativ unbehelligten Bundesliga zuletzt der Spielplan durcheinandergeraten: Durch die Quarantäne von Hertha BSC müssen manche Spiele nachgeholt werden - die Berliner haben innerhalb von 19 Tagen sechs Spiele.

FC Bayern München, BVB (Borussia Dortmund), FC Schalke 04: So verfolgt ihr die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM

Sky und DAZN sind also überwiegend für die Übertragung der Bundesliga zuständig, da wollen wir uns die beiden Anbieter doch genauer anschauen!

Bundesliga kostenlos sehen? DAZN macht den Traum wahr!

Fangen wir beim beliebten Streamingdienst an: DAZN ist zwar noch relativ jung (seit 2016 auf dem Markt), bei vielen Anhänger:innen in Deutschland aber die klare Nummer Eins was Streaming und besonders Sportstreaming angeht.

Dabei weiß DAZN besonders beim Preis zu überzeugen: Gerade der Probemonat ist für viele Fans ein Grund, Abonnent zu werden, da man mit diesem 30 Tage lang auf alle Inhalte zugreifen kann, ohne einen Cent zu zahlen!

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist, kann man ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen - von Zwang ist hier keine Rede. Solltet ihr trotzdem weiterhin ein DAZN-Abo haben wollen, habt ihr zwei Möglichkeiten, die sich nur in Laufzeit und Kosten unterscheiden, nicht aber im gezeigten Programm.

Monatsabo: Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung | 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar | Jährliche Abbuchung | 119,99 Euro pro Jahr

Bundesliga LIVE im Pay-TV: Das ist Sky

Der zweite große Anbieter, der die Bundesliga im Programm hat, ist wie bereits beschrieben, Sky, der Pay-TV-Sender hat aber im Gegensatz zu DAZN kein kostenloses Abonnement im Angebot.

Bei Sky müsst ihr ein Paket buchen, um die Bundesliga verfolgen zu können - der Einfachheit halber heißt dieses auch "Bundesliga-Paket". Hier gibt es mehr rund um die Sky-Angebote, die folgende Aufzählung ist eine Übersicht zu allen unterschiedlichen Sky-Paketen.

Game of Thrones, Bundesliga, Formel 1: Diese Sky-Pakete könnt ihr buchen

Fußball Bundesliga Bundesliga 2. Bundesliga

Sport Champions League (nur noch diese Saison) DFB-Pokal Premier League Tennis, Handball, Golf Formel 1

Cinema

Entertainment

Entertainment Plus

Kids

Bundesliga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: So wird der 31. Spieltag übertragen

Datum Begegnung Anbieter Freitag, 23.04. | 20.30 Uhr FC Augsburg vs. 1. FC Köln DAZN Samstag, 24.04. | 15.30 Uhr VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) Sky Samstag, 24.04. | 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs. FC Bayern München Sky Samstag, 24.04. | 15.30 Uhr 1. FC Union Berlin vs. SV Werder Bremen Sky Samstag, 24.04. | 15.30 Uhr SC Freiburg vs. TSG 1899 Hoffenheim Sky Samstag, 24.04. | 18.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs. Eintracht Frankfurt Sky Sonntag, 25.04. | 15.30 Uhr RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Sky Sonntag, 25.04. | 18.00 Uhr Borussia Mönchengladbach vs. Arminia Bielefeld Sky

32. Spieltag im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga

Datum Begegnung Anbieter Freitag, 07.05. | 20.30 Uhr VfB Stuttgart vs. FC Augsburg DAZN Samstag, 08.05. | 15.30 Uhr BVB (Borussia Dortmund) vs. RB Leipzig Sky Samstag, 08.05. | 15.30 Uhr SV Werder Bremen vs. Bayer Leverkusen Sky Samstag, 08.05. | 15.30 Uhr VfL Wolfsburg vs. 1. FC Union Berlin Sky Samstag, 08.05. | 15.30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim vs. FC Schalke 04 Sky Samstag, 08.05. | 18.30 Uhr FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach Sky Sonntag, 09.05. | 13.30 Uhr 1. FC Köln vs. SC Freiburg DAZN Sonntag, 09.05. | 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt vs. 1. FSV Mainz 05 Sky Sonntag, 09.05. | 18.00 Uhr Hertha BSC vs. Arminia Bielefeld Sky

Alle Nachholspiele im Überblick: Die LIVE-Übertragung der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Datum Begegnung Anbieter Montag, 03.05. | 18.00 Uhr (Nachholspiel 29. Spieltag) 1. FSV Mainz 05 vs. Hertha BSC Sky Donnerstag, 06.05. | 18.30 Uhr (Nachholspiel 30. Spieltag) Hertha BSC vs. SC Freiburg Sky Mittwoch, 12.05. | 18.00 Uhr (Nachholspiel 31. Spieltag) FC Schalke 04 vs. Hertha BSC Sky

So seht ihr den 33. Spieltag LIVE: Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Datum Begegnung Anbieter Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr FC Augsburg vs. SV Werder Bremen Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr FC Schalke 04 vs. Eintracht Frankfurt Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr 1. FSV Mainz 05 vs. BVB (Borussia Dortmund) Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr Hertha BSC vs. 1. FC Köln Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr SC Freiburg vs. FC Bayern München Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen vs. 1. FC Union Berlin Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr RB Leipzig vs. VfL Wolfsburg Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach vs. VfB Stuttgart Sky Samstag, 15.05. | 15.30 Uhr Arminia Bielefeld vs. TSG 1899 Hoffenheim Sky

Bundesliga-Finale LIVE: SO seht ihr den 34. Spieltag der Bundesliga LIVE im LIVE-STREAM und TV