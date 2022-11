Heute gehen in der Bundesliga fünf Partien über die Bühne. Doch wer zeigt die Spiele am Mittwoch live? GOAL versorgt Euch mit allen Infos.

Wir erleben den 14. Spieltag der Bundesliga. Hierbei stehen nach vier Dienstagsmatches am Mittwoch fünf Partien auf dem Programm. Eine davon findet um 18.30 Uhr statt. Anschließend steigen um 20.30 Uhr vier weitere Aufeinandertreffen.

Zuerst geht das Derby 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen über die Bühne. Unmittelbar danach kommt es zu den Kräftemessen RB Leipzig vs. Freiburg und Union Berlin vs. Augsburg. Zudem finden die Partien Eintracht Frankfurt vs. Hoffenheim und Schalke 04 vs. Mainz 05 statt.

Am Mittwoch steigen in der Bundesliga fünf Partien. Doch wer zeigt / überträgt beispielsweise die Spiele von Schalke 04, des 1. FC Köln und von Eintracht Frankfurt heute live? Bei GOAL findet Ihr alle Infos zu den Live-Übertragungen im TV, im LIVE-STREAM und im LIVE-TICKER.

Bundesliga heute live mit Schalke, Köln und Frankfurt: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch? Die Eckdaten

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen RB Leipzig vs. SC Freiburg 1. FC Union Berlin vs. FC Augsburg Mittwoch, 9. November 2022 Mittwoch, 9. November 2022 Mittwoch, 9. November 2022 18.30 Uhr 20.30 Uhr 20.30 Uhr RheinEnergieStadion (Köln) Red Bull Arena (Leipzig) Stadion An der Alten Försterei (Berlin) Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 Mittwoch, 9. November 2022 Mittwoch, 9. November 2022 20.30 Uhr 20.30 Uhr Deutsche Bank Park (Frankfurt am Main) VELTINS-Arena (Gelsenkirchen)

Bundesliga heute live mit Schalke, Köln und Frankfurt: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch? Die Übertragungen im TV

Die Senderechte an der Bundesliga berechtigen Sky dazu, Euch sämtliche Mittwochsspiele exklusiv ins Haus zu liefern. Hierbei greift der Bezahlanbieter auf etliche Kanäle zurück. Deshalb könnt Ihr Euch alle Aufeinandertreffen in voller Länge ansehen. Obendrein könnt Ihr Euch immer für Übertragungen in HD entscheiden. Doch nachfolgend findet Ihr die Eckdaten zu den heutigen Partien:

1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen – Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) 1. FC Köln vs. Bayer Leverkusen – Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr RB Leipzig vs. SC Freiburg – Sender: Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Top Event (HD), Sky Sport Bundesliga UHD RB Leipzig vs. SC Freiburg – Vorberichte ab: 20.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD – 20.25 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD)

20.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 (HD), Sky Sport Bundesliga UHD – 20.25 Uhr bei Sky Sport Top Event (HD) 1. FC Union Berlin vs. FC Augsburg – Sender: Sky Sport Bundesliga 5 (HD)

Sky Sport Bundesliga 5 (HD) 1. FC Union Berlin vs. FC Augsburg – Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim – Sender: Sky Sport Bundesliga 6 (HD)

Sky Sport Bundesliga 6 (HD) Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim – Vorberichte ab: 20.15 Uhr

20.15 Uhr FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 – Sender: Sky Sport Bundesliga 4 (HD)

Sky Sport Bundesliga 4 (HD) FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05 – Vorberichte ab: 20.15 Uhr

Für alle Ausstrahlungen im TV gilt, dass Ihr das Bundesliga-Paket benötigt. Hierbei könnt Ihr Euch zwischen einem Einzelabo für 27 Euro und einer Kombi mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro entscheiden. Sky bietet Euch auf seiner Webseite zahlreiche Fakten.

Die Bundesliga heute in der Sky Konferenz live sehen

Da um 20.30 Uhr vier Begegnungen über die Bühne gehen, zeigt Euch der Pay-TV-Sender zusätzlich eine Konferenz. Diese läuft ab 20.25 Uhr bei Sky Sport Bundesliga (HD) und ab 21.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Doch notiert Euch nun die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Beginn der Übertragung: 20.25 Uhr bei Sky Sport Bundesliga (HD) – 21.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD)

20.25 Uhr bei Sky Sport Bundesliga (HD) – 21.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Gezeigte Spiele: RB Leipzig vs. SC Freiburg, 1. FC Union Berlin vs. FC Augsburg, Eintracht Frankfurt vs. TSG Hoffenheim sowie FC Schalke 04 vs. 1. FSV Mainz 05.

Bundesliga heute live mit Schalke, Köln und Frankfurt: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch? Die Übertragungen im LIVE-STREAM

Wenn Ihr über einen geeigneten Internetzugang verfügt, könnt Ihr es alternativ mit den LIVE-STREAMS angehen. Denn: Sky sendet sein komplettes Angebot ebenso online. Hierfür stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM über Sky Go

Am einfachsten geht das Ganze mit dem hauseigenen Streaming-Portal Sky Go. Dafür müsst Ihr Euch im Prinzip nur einloggen. Allerdings erfolgt nach dem Kauf die Freischaltung nicht sofort. Deswegen kann es passieren, dass Ihr bei einem heutigen Abokauf auf WOW oder auf eine Wiederholung zurückgreifen müsst.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen

Mit WOW, dem früheren Sky Ticket, profitiert Ihr von einer unverzüglichen Aktivierung und von der Tatsache, dass Ihr Euch nicht binden müsst. Hierbei empfehlen wir das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro. Damit könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm anschauen. Fußballtechnisch könnt Ihr zusätzlich die 2. Bundesliga, den DFB-Pokal und die englische Premier League mitverfolgen. Zudem umfasst das Angebot die NHL, die Formel 1, die ATP World Tour und die PGA Tour.

Bundesliga heute live mit Schalke, Köln und Frankfurt: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch? Die Übertragungen im LIVE-TICKER

Zudem könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL zu allen Partien auf dem Laufenden bleiben. Denn: Wir berichten über alle nennenswerten Geschehnisse.

Highlights bei DAZN und in der ARD: So seht Ihr die Bundesliga

Unmittelbar nach den Schlusspfiffen können sich die Abonnenten die Highlight Show von DAZN anschauen. Zudem werdet Ihr ab 22.30 Uhr bei der ARD in deren Sportschau fündig. Hierbei könnt Ihr zusätzlich auf den Live-Stream des Ersten zurückgreifen.

Bundesliga heute live mit Schalke, Köln und Frankfurt: Wer zeigt / überträgt die Spiele am Mittwoch? Die Übersicht