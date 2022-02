Bundesliga heute live: DAZN oder Sky - Wer zeigt die Spiele am Sonntag?

In der Bundesliga erwartet uns ein spektakulärer Sonntag: Union Berlin empfängt um 15.30 Uhr den BVB (Borussia Dortmund), im Spiel TSG Hoffenheim vs. Arminia Bielefeld geht es um 17.30 Uhr los!

Uns erwartet ein hohes fußballerisches Niveau: Mit Union, dem BVB und Hoffenheim machen sich gleich drei der vier Teams Hoffnungen auf einen Platz in der Champions League beziehungsweise Europa League.

Auch das vierte Team, Arminia Bielefeld, kann sich sehen lassen: Von den letzten sieben Spielen wurde nur eins verloren, in der Zeit holte man 12 Punkte! Mit einem Sieg heute könnte man sich weiter Luft im Abstiegskampf beschaffen.

Zwei spannende und hochklassige Begegnungen erwarten uns am heutigen Sonntag, doch wer überträgt die Bundesliga? GOAL erklärt, ob DAZN oder Sky das Spiel heute überträgt.

Bundesliga heute live im TV und STREAM sehen: DAZN oder Sky?

Begegnung 1. FC Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund)(live auf Sky Ticket) TSG 1899 Hoffenheim vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga | 22. Spieltag Bundesliga | 22. Spieltag Datum Sonntag | 6. Februar 2022 Sonntag | 6. Februar 2022 Anpfiff 15.30 Uhr 17.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei | Berlin PreZero-Arena | Sinsheim Bilanz (Bundesliga) Zwei Siege Union Berlin Drei Siege BVB Zwei Siege Hoffenheim Drei Unentschieden

Bundesliga heute live: DAZN oder Sky - welcher Sender überträgt die Spiele am Sonntag?

Die Bundesliga hat auch an diesem Wochenende vieles zu bieten: Während die Top-Teams aus Leverkusen, Leipzig und München schon am Freitag und gestern zum Einsatz kamen, sind jetzt Union, der BVB und Co. dran, keine Punkte liegen zu lassen.

Dass Union, der BVB und auch die Arminia Mannschaften mit nicht wenigen Fans sind, ist klar, und auch neutrale Beobachter:innen wird es heute genug geben. Aber wie wird die Begegnung heute LIVE übertragen?

Bundesliga im ZDF oder auf Sport1? So wird die Bundesliga heute live gezeigt!

Spitzfindigen Leser:innen wird es bereits aufgefallen sein: Entweder DAZN oder Sky übertragen heute die Bundesliga. Wie schon im Titel zu lesen, kommen nur die beiden Anbieter heute in Frage - aber wieso eigentlich?

Sport1, ZDF, Das Erste, Eurosport, MagentaSport, Sportdigital... keiner dieser Sender zeigt in dieser Saison die Bundesliga live! Der Grund: Nur DAZN, Sat.1 und Sky haben sich in dieser Saison Übertragungsrechte der Bundesliga gesichert!

Union, der BVB, Hoffenheim und Bielefeld sind heute im Einsatz: So wird die Bundesliga heute LIVE übertragen!

Sat.1 können wir außen vor lassen, der Privatsender durfte in dieser Spielzeit nur drei Spiele übertragen und die haben wir bereits alle hinter uns. Daher stellt sich jetzt die Frage: Überträgt DAZN oder Sky heute die Bundesliga LIVE im TV?

Gute Nachrichten für viele Anhänger:innen: DAZN ist heute für die Ausstrahlung der Bundesliga zuständig. Wie an jedem anderen Sonntag und Freitag in dieser Saison auch ist DAZN dazu berechtigt, die Bundesligaspiele auszutragen.

Für viele Fans ist das ein Grund zur Freude, schließlich ist DAZN für seine hochqualitative Übertragung bekannt. Heute beim BVB-Spiel im Einsatz: Laura Wontorra, Daniel Herzog, Ralph Gunesch und Uli Hebel! Bei dem Duell zwischen Hoffenheim und der Arminia sind Sebastian Benesch, Michael Born, Benny Lauth und Ann-Sophie Kimmel dabei.

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) TSG Hoffenheim vs. Arminia Bielefeld Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Beginn der Übertragung : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Sender : DAZN 1 / DAZN im LIVE-STREAM

: DAZN 1 / DAZN im LIVE-STREAM Moderatorin : Laura Wontorra

: Laura Wontorra Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Reporter vor Ort: Daniel Herzog Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Beginn der Übertragung : 17.00 Uhr

: 17.00 Uhr Sender : DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM

: DAZN 2 / DAZN im LIVE-STREAM Moderator : Sebastian Benesch

: Sebastian Benesch Kommentator : Michael Born

: Michael Born Experte : Benny Lauth

: Benny Lauth Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

DAZN zeigt heute die Bundesliga live: So wird heute Fußball im TV und LIVE-STREAM übertragen

DAZN zeigt heute die Bundesliga LIVE - aber wie läuft das ab? Sind die Spiele etwa nur im LIVE-STREAM zu sehen? Muss man dafür bezahlen? Um diese und weitere Fragen kümmert sich GOAL in den nächsten Zeilen.

DAZN läuft auch im Fernsehen! So ist heute die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM zu sehen

Fangen wir bei der Übertragungsmethode an: Hier muss sich niemand Sorgen machen! DAZN hat seit dem vergangenen Sommer zwei Fernsehsender, DAZN 1 und DAZN 2, die täglich von 8.00 Uhr bis 24.00 Uhr Programm übertragen!

Auf DAZN 1 ist heute ab 14.30 Uhr das BVB-Spiel bei Union Berlin zu sehen, ab 17.00 Uhr seht ihr auf DAZN 2 die Vorberichterstattung zum Spiel Hoffenheim - Bielefeld, natürlich mit dem Spiel im Anschluss. DAZN 1 und DAZN 2 sind über Vodafone und Sky buchbar.

Bundesliga heute im LIVE-STREAM: So wird BVB - Union und TSG - Arminia gezeigt

Ihr habt DAZN 1 und DAZN 2 nicht abonniert? Keine Bange - die Spiele werden wie gewohnt im LIVE-STREAM übertragen! Smart-TV, Handy, Tablet, Spielekonsole, Laptop, PC... irgendwie findet ihr eine Möglichkeit, um auf die kostenlose App oder die kostenlose Website zuzugreifen!

Die einzige Voraussetzung: Ihr benötigt ein Abo, um die App richtig ausnutzen zu können. Dieses gibt es in gleich mehrfacher Ausführung, wie in der folgenden Aufzählung zu sehen ist!

Champions League, Super Bowl, NBA, Bundesliga: Das sind die Preise von DAZN

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr (22,92 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 299,88 Euro pro Jahr (24,99 Euro pro Monat) | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

Sky, DAZN und die kostenlosen Apps fürs Handy: Die wichtigsten Links zur Übertragung der Bundesliga

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) und TSG Hoffenheim vs. Arminia Bielefeld: So wird heute die Bundesliga live übertragen