Am Sonntag spielt Union Berlin zuhause gegen den BVB (Borussia Dortmund). Die Begegnung des 22. Spieltags wird um 15.30 Uhr in der Alten Forsterei angepfiffen.

Nach dem Spitzenspiel am letzten Sonntag geht es für den BVB heute in das nächste Topspiel: Gegen die Überraschungsmannschaft Union Berlin ist man klarer Favorit.

Im Hinspiel konnten die Schwarz-Gelben mit 4:2 gewinnen - revanchiert sich Union heute oder hält der BVB den Abstand auf Platz drei? Wer zeigt / überträgt die Begegnung LIVE? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel!

Begegnung Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) (LIVE auf DAZN) Wettbewerb Bundesliga, 22. Spieltag Datum Sonntag, 13. Februar 2022 Uhrzeit 15.30 Uhr Spielstätte Berlin, Alte Försterei

Das Topspiel der Bundesliga steigt dieses Mal am Sonntag und wie viele bereits wissen, ist der übertragende Sender abhängig vom Wochentag: Sky zeigt alle Spiele am Samstag und DAZN die Partien am Freitagabend sowie am Sonntag.

Der Sender, der die Begegnung zwischen Union und BVB LIVE zeigt / überträgt, ist also DAZN!

Lange Zeit wünschten sich viele Fans von DAZN, dass der beliebte Streamingdienst auch einen linearen Sender bekommt. Dieser Wunsch wurde erhört und sogar übertroffen: Nicht einen, sondern gleich zwei lineare Sender bietet Euch DAZN seit letztem Sommer. DAZN 1 und DAZN 2 empfangt Ihr via Sky und Vodafone und auch die Begegnung zwischen den Eisernen und den Schwarz-Gelben seht Ihr hier.

Auf DAZN 1 seht Ihr die Begegnung am Sonntag ab 14.30 Uhr LIVE.

Hebel und Gunesch als Expertenduo im Einsatz: So ist Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) LIVE im STREAM zu sehen

Natürlich könnt Ihr die Partie auch wie gewohnt im LIVE-STREAM auf DAZN abrufen. Diesen könnt Ihr auf zahlreichen internetfähigen Devices abrufen und seid somit ortsungebunden und super flexibel. Grundvoraussetzung ist die kostenpflichtige Mitgliedschaft, auf die wir im nächsten Abschnitt noch genauer eingehen, sowie eine stabile Internetverbindung.

Ein weiterer Vorteil von DAZN: Auch das Team rund um die Übertragung überzeugt Woche für Woche: Das Spitzenspiel am Sonntag begleiten Uli Hebel und Ralph Gunesch als Expertenduo, Laura Wontorra als Moderatorin und Daniel Herzog als Reporter vor Ort.

Union Berlin empfängt BVB (Borussia Dortmund) an der Alten Försterei: Die Mitgliedschaft bei DAZN

Wie angekündigt fassen wir Euch nun die Optionen der Mitgliedschaft bei DAZN zusammen:

Monatsabo: 29.99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: einmalig 274.99 Euro oder 24.99 Euro monatlich

DAZN: Die Infos zum Sender

An dieser Stelle werdet Ihr rund eine Stunde vor Spielbeginn die offiziellen Startformationen vorfinden.

