Bundesliga heute live? Darum sind dieses Wochenende keine Spiele

Die zweiwöchige Unterbrechung kurz nach der Winterpause dürfte so manchen Bundesliga-Fan irritieren, zumal auch die deutsche Nationalmannschaft nicht im Einsatz ist.

Doch die Unterbrechung ist weit mehr als nur eine Verschnaufpause für die Mannschaften und der Grund dafür liegt bereits einige Zeit zurück.

Der Grund für die Spielpause und wie es danach weitergeht - GOAL hat die Infos für euch.

Bundesliga heute live? Der Grund für die Spielpause der 1. und 2. Bundesliga

"Das Länderspielfenster vom 31. August bis 8. September 2020 wird durch ein Fenster vom 24. Januar bis 1. Februar 2022 ersetzt - für alle Konföderationen außer der UEFA", hieß es in einem FIFA-Statement im August 2020. Im Zuge der Corona-Pandemie wurde das Fenster verschoben, einzig europäische Nationalmannschaften duellierten sich während dieser Zeit.

Somit erklärt sich neben der Spielpause der DFB-Auswahl auch die Bundesliga-Unterbrechung, da die Vereine Akteure abstellen müssen. Einzig die 3. Liga wird weiterhin Partien austragen, darunter beispielsweise das Top-Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und dem 1. FC Saarbrücken am kommenden Samstag. Das könnt Ihr live und in voller Länge bei Magenta Sport verfolgen.

Bundesliga heute live? Fortsetzung der 1. und 2. Bundesliga erst Anfang Februar

Allzu lange müssen die Fans der höchsten deutschen Spielklasse glücklicherweise nicht warten, in knapp anderthalb Wochen rollt der Ball wieder auf den Plätzen. Am 4. Februar nehmen Bayern München, der BVB und Co. den Spielbetrieb wieder auf.

Und der 21. Bundesliga-Spieltag hält auch direkt ein absolutes Spitzenspiel bereit, wenn der Tabellenzweite aus Dortmund den Tabellendritten aus Leverkusen empfängt. Zudem verspricht auch die Begegnung zwischen dem FCB und RB Leipzig einiges.

Bundesliga heute live? So geht es mit dem 21. Spieltag nach der Pause weiter

Datum und Uhzeit Heimteam Auswärtsteam 4. Februar, 20.30 Uhr Hertha BSC VfL Bochum 5. Februar, 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt 5. Februar, 15.30 Uhr FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim 5. Februar, 15.30 Uhr FC Augsburg Union Berlin 5. Februar, 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 5. Februar, 15.30 Uhr Köln SC Freiburg 5. Februar, 18.30 Uhr Bayern München RB Leipzig 6. Februar, 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 6. Februar, 17.30 Uhr VfL Wolfsburg SpVgg Greuther Fürth

Bundesliga heute live? Ab 4. Februar wieder Spitzenfußball live auf Sky und DAZN

In puncto Live-Übertragungen der Bundesliga werdet Ihr ab dem 4. Februar wieder auf die gewohnten Anbieter zurückgreifen müssen. Pay-TV-Sender Sky und Streamingdienst DAZN teilen sich die Spiele auf.

Die Partie am Freitagabend zwischen Hertha BSC und dem VfL Bochum wird auf DAZN gezeigt, ebenso die Begegnungen am Sonntag. Für die Samstagsspiele zeichnet hingegen Sky verantwortlich.

Bundesliga heute live? Am 4. Februar geht es im LIVE-STREAM auf DAZN weiter

Für diejenigen unter Euch, die bereits ein Abonnement bei DAZN haben, ändert sich der Preis erst ab dem 1. August 2022. Solltet Ihr noch kein DAZN-Kunde sein, empfiehlt sich eine Registrierung bis zum 31. Januar 2022, ansonsten müsst Ihr bereits die neuen Preise zahlen.

Denn für Neukunden und wiederkehrende Abonnenten erhöhen sich die Kosten in wenigen Tagen. Ab dem 1. Februar ist das Jahresabo für 274,99 Euro oder optional 24,99 Euro monatlich zu haben, das flexibel kündbare Monatsabo kostet Euch 29,99 Euro - dafür bekommt ihr auch eine ganze Menge geboten.

Bundesliga heute live? Internationaler Spitzensport im LIVE-STREAM auf DAZN

Neben der Bundesliga hält der Streamingdienst noch diverse weitere Top-Wettbewerbe auf Abruf für Euch bereit. Dazu zählen unter anderem die UEFA Champions League, die Serie A, LaLiga sowie US-amerikanische Profiligen wie NBA und NFL. Auch Darts-, Kampfsport- und Wintersport-Events sind auf der Plattform zu sehen.

Nach der Registrierung sind die Übertragungen via Smart-TV, im Webbrowser oder in der App abrufbar. Loggt Euch einfach auf einem beliebigen Endgerät ein, sucht den entsprechenden LIVE-STREAM raus und genießt das Spiel Eurer Wahl. Aktuell läuft beispielsweise auch der Afrika-Cup dank einer Kooperation mit Sportdigital Fußball bei DAZN.

Bundesliga heute live? Diese deutschen Ligen zeigen DAZN, Sky und Magenta Sport