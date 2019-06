Bulgarien vs. Kosovo: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - Alles zur Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation empfängt Bulgarien den Kosovo. Goal verrät, wie Ihr die Partie heute live im TV oder im LIVE-STREAM anschauen könnt.

Wer sichert sich die nächsten Punkte in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2020 ? Am 4. Spieltag der Gruppe A trifft Bulgarien auf den Kosovo . Anstoß ist am Montagabend um 20.45 Uhr im Wassil-Lewski-Nationalstadion in Sofia.

Für eine Teilnahme an der EM-Endrunde 2020 werden sowohl Bulgarien als auch dem lediglich Außenseiterchancen zugerechnet. In einer Gruppe mit England , Tschechien und Montenegro ist ein Dreier im direkten Duell untereinander umso wichtiger.

Verloren haben beide Mannschaften noch nicht. Der Kosovo holte seinen ersten Zähler im Hinspiel am zweiten Spieltag beim 1:1 vor heimischem Publikum gegen eben jene Bulgaren. Im zweiten Spiel vergangenen Freitag in Montenegro gab es für Milot Rashica und Co. wieder ein 1:1, diesmal in Montenegro. Bulgarien hat ebenfalls bisher zwei Punkte geholt, allerdings in bereits drei Partien.

Bulgarien vs. Kosovo - Wer sammelt wichtige Zähler im Kampf um ein EM-Ticket? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie der EM-Quali heute live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Bulgarien vs. Kosovo: Die EM-Quali in der Übersicht

Duell Bulgarien vs. Kosovo Datum Montag, 10. Juni 2019 || 20.45 Uhr Ort Wassil-Lewski-Nationalstadion, Sofia (Bulgarien) Zuschauer 43.632 Plätze

Bulgarien vs. Kosovo heute live im TV verfolgen - geht das?

Auch in gibt es den einen oder anderen Fußballfan, der Bulgarien oder dem Kosovo die Treue hält. Doch wir müssen Euch leider enttäuschen. Das EM-Qualifikationsspiel zwischen Bulgarien und dem Kosovo wird nicht live im TV übertragen.

Weder Free-TV-Sender wie die ARD oder das ZDF noch Pay-TV-Kanal Sky besitzen die Übertragungsrechte an Spielen der EM-Quali. Dementsprechend ist auch das Duell zwischen den Bulgaren und Kosovaren in Deutschland nicht live im TV zu sehen.

Auch RTL zeigt die Partie nicht live im TV. Der Privatsender überträgt bis 2022 ausschließlich alle Qualifikationsspiele der deutschen Nationalmannschaft .

Bulgarien vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM verfolgen - so geht's!

Es gibt allerdings eine Möglichkeit, Bulgarien vs. Kosovo live zu verfolgen. Denn die Partie wird ausschließlich im LIVE-STREAM übertragen. Wie dies funktioniert und welchen Stream Ihr am besten nutzt, verraten wir Euch in diesem Abschnitt.

DAZN zeigt / überträgt Bulgarien vs. Kosovo heute im LIVE-STREAM

DAZN bietet Euch die einzige Möglichkeit, Bulgarien vs. Kosovo in voller Länge und live zu erleben. Der Streamingdienst zeigt die Partie im LIVE-STREAM. Mit diesem verpasst Ihr keine Sekunde des Duells in der EM-Qualifikation. DAZN hat sich die Übertragungsrechte an zahlreichen Quali-Spielen gesichert - so auch an Bulgarien vs. Kosovo.

Pünktlich zum Anpfiff, der am Montagabend um 20.45 Uhr erfolgen wird, geht DAZN auf Sendung. Ihr werdet mit den wichtigsten Informationen sowie den Mannschaftsaufstellungen versorgt und geht perfekt vorbereitet in die 90 Minuten zwischen Bulgarien und dem Kosovo.

Bulgarien vs. Kosovo heute gratis im LIVE-STREAM sehen - So geht's!

Um den LIVE-STREAM von DAZN zu Bulgarien vs. Kosovo sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Streamingdienstes. Nur dann könnt Ihr die zahlreichen Streams zur EM-Qualifikation auf der Plattform nutzen. Doch aufgepasst: Sichert Ihr Euch jetzt einen kostenlosen Probemonat bei DAZN , könnt Ihr das komplette Programm des Online-Dienstes vier Wochen lang gratis testen - so auch Bulgarien vs. Kosovo.

Holt Euch den Gratismonat und erlebt die EM-Qualifikation live im Stream. Doch damit nicht genug: Bei DAZN müsst Ihr selbst in der Sommerpause nicht auf Fußball verzichten. Der Streamingdienst bringt Euch die Frauenfußball-WM live auf Euren Smart-TV oder Eure mobilen Geräte. Zudem zeigt DAZN die Testspiele zahlreicher Top-Klubs im LIVE-STREAM. Geht die nächste Saison dann wieder los, sind auch die Champions League , Europa League , LaLiga , die Serie A und weitere Top-Ligen der Welt bei DAZN im Programm.

Ladet Euch einfach die kostenlose DAZN-App in den gängigen Downloadportalen herunter und genießt die LIVE-STREAMS auf Eurem Handy, Tablet, Laptop oder Smart-TV:

Bulgarien vs. Kosovo heute im LIVE-TICKER verfolgen

Im TV läuft die Partie leider nicht. Die Live-Bilder des Spiels könnt Ihr ausschließlich im LIVE-STREAM bei DAZN sehen. Doch es gibt noch eine Alternative, Bulgarien gegen den Kosovo live zu verfolgen. Denn mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keine wichtige Szene, keinen Treffer und keine Entscheidung der EM-Qualifikation.

Gewohnt detailreich liefern wir Euch die besten Spielszenen in Textform auf Euren Bildschirm. Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu Bulgarien vs. Kosovo seid Ihr hautnah dabei.

Natürlich ist der LIVE-TICKER von Goal kostenlos .

Bulgarien vs. Kosovo: So seht Ihr die Highlights

Auch in puncto Highlights ist DAZN Eure erste Anlaufstelle. Der Streamingdienst lädt Euch bereits wenige Minuten nach dem Abpfiff des EM-Qualifikationsspiels die Highlights auf die Plattform. In der Zusammenfassung von DAZN könnt Ihr Euch die besten Szenen und alle Tore von Bulgarien vs. Kosovo noch einmal anschauen.

Wie bereits in einem der obigen Abschnitten erklärt, benötigt Ihr für die Benutzung von DAZN ein Abonnement. Nur dann könnt Ihr die Highlights des Duells zwischen Bulgarien und dem Kosovo anschauen. Aber am einfachsten ist: Holt Euch einen kostenlosen Probemonat und genießt DAZN vier Wochen lang vollkommen gratis - so auch die LIVE-STREAMS und Zusammenfassungen der EM-Qualifikation.

Bulgarien vs. Kosovo: Die Aufstellungen

Wenn knapp eine Stunde vor Anpfiff der Partie die Aufstellungen beider Mannschaften veröffentlicht werden, erfahrt Ihr die Startformationen der Nationalmannschaften von Bulgarien und des Kosovo an dieser Stelle.

Wer zeigt / überträgt Bulgarien vs. Kosovo? Die Übertragung im Überblick