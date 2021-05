Süßigkeiten und ein Museumspass: Portugiesischer Klub Belenenses mit verrücktem Transfer-Angebot für Juventus-Routinier Gianluigi Buffon

Der portugiesische Fünftligist Belenenses hat Torhüter-Legende Gianluigi Buffon ein außergewöhnliches Angebot unterbreitet. Auf der vereinseigenen Website richtet sich der Klub direkt an den Juventus-Keeper, um ihn von einem Wechsel nach Portugal zu überreden.

Nachdem Buffon zuletzt gesagt hatte, er hoffe auf ein Angebot, das "verrückter ist als ich", griff Belenenses diesen Gedanken direkt auf: "Wir haben uns entschieden, dir etwas Unwiderstehliches anzubieten: "Wie wäre es, nach Lissabon zu kommen und uns dabei zu helfen, so schnell wie möglich wieder in die erste Liga zu kommen, wo wir hingehören?"

Neben kostenfreien Unterkünften bietet der ehemalige Erstligist dem Weltmeister von 2006 einen vertraglich zugesicherten Pass für die Museen und Sehenswürdigkeiten der Stadt sowie wöchentlich sechs Pasteis de Belem, eine lokale Süßigkeit.

Hello @gianluigibuffon, we have an irrefutable proposal for you: how about moving to Lisbon and playing in a 4 times national champion that is struggling to return to its place? 💙🙌



