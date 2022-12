WM: Bruno Fernandes wettert nach Ausscheiden gegen den Schiedsrichter

Bruno Fernandes hat nach dem Ausscheiden Portugals bei der WM einen Offiziellen mit einer Tirade über den Schiedsrichter konfrontiert.

WAS IST PASSIERT? Portugals Mittelfeldspieler Bruno Fernandes war nach der 0:1-Niederlage seiner Mannschaft im WM-Viertelfinale gegen Marokko empört und glaubt, dass die Tatsache, dass Schiedsrichter Facundo Tello und sein Team aus Argentinien stammen, das Spiel beeinflusst hat. Der Grund für seine Vermutung ist, dass die Argentinier noch im Turnier vertreten sind.

WAS WURDE GESAGT? Als ein Vertreter des Portugiesischen Fußballverbands (FPF) versuchte, Fernandes nach dem Spiel zu beruhigen, sagte er: "Fass mich nicht an, ich werde sagen, was ich zu sagen habe. F*ck die! .... Ich muss sagen, dass es sehr seltsam ist, einen Schiedsrichter aus einem Land zu haben, das seine Mannschaft noch im Wettbewerb hat. Wir haben keine portugiesischen Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft. Unsere Schiedsrichter pfeifen Champions League, sie haben also die Qualität und das Niveau, um hier zu sein. Diese Offiziellen sind keine Champions-League-Schiedsrichter, sie sind diese Art von Spiel nicht gewohnt, sie haben nicht das Tempo dafür", sagte Fernandes.

Doch damit noch nicht genug: "In der ersten Halbzeit gibt es einen klaren Elfmeter für mich, ohne jeden Zweifel, denn ich bin frei und habe mich nie im Leben fallen lassen, als ich alleine vor dem Torwart war und aufs Tor schießen konnte. So einfach ist das", so Fernandes weiter.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Star von Manchester United ist nicht der einzige portugiesische Spieler, der den Schiedsrichter nach dem Spiel kritisierte. Auch Verteidiger Pepe bemängelte, dass das Spiel von einem argentinischen Schiedsrichter geleitet wurde.

