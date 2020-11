Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Champions League heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Champions League spielt der BVB (Borussia Dortmund) in der Gruppenphase beim belgischen Vertreter Brügge. Goal ist im LIVE-TICKER mit dabei.

Der BVB ( ) steht heute Abend vor einer sehr interessanten Aufgabe in der UEFA . Der Bundesligist spielt heute um 21 Uhr beim belgischen Erstligisten vor.

Wollt Ihr die Champions League heute live im TV oder LIVE-STREAM sehen? Hier gibt es alle Informationen zur Übertragung der vollen 90 Minuten oder Ihr informiert Euch rund um die Begegnung hier im LIVE-TICKER - kostenlos.

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) | 0:0 Tore - Aufstellung FC Brügge Bürki - Meunier, Akanji, Delaney, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Hazard, Brandt, Reyna - Haaland

Aufstellung BVB Mignolet - Mata, Kossounou, Deli - Sobol, Vanaken, Rits, Vormer - Diatta, Lang, Bonaventure Gelbe Karten -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Los geht's. Der Ball rollt.

Vor Beginn| Der BVB hat im Übrigen seine letzten vier Auswärtsspiele in der Champions League verloren. Fünf Pleiten in Folge auf fremder Wiese gab es in diesem Wettbewerb noch nie. Die Mannschaften kommen auf den Rasen - gleich geht's los.

vor Beginn | Leitender Schiedsrichter ist der Slowene Damir Skomina. Ihm assistieren seine Landsleute Jure Praprotnik und Tomaz Klancnik. Vierter Offizieller ist Dragoslav Peric, als Video-Assistent verfolgt der Italiener Marco Guida das Geschehen an den Monitoren. Zuschauer sind aufgrund der dramatischen Corona-Lage in selbstverständlich nicht zugelassen.

vor Beginn | Zum insgesamt siebten mal treffen Brügge und der BVB auf internationalem Parkett aufeinander. An das letzte Duell werden sich selbst die Jüngeren noch bestens Erinners. Vor zwei Jahren trafen sich beide Vereine ebenfalls in der Champions-League-Gruppenphase. Dortmund gewann damals durch einen späten und vor allem glücklichen Treffer durch Pulisic in Brügge. Das Rückspiel in Dortmund endete torlos 0:0.

vor Beginn | Für den BVB startete Europas prestigeträchtigster Wettbewerb mit einem Schlag in die Magengrube. Mit 1:3 ging der BVB zum Auftakt im Stadio Olimpico mit einer fraglichen Leistung bei baden. Eine Niederlage, die für Unruhe und vor allem Druck sorgte. Zu sehen war das eine Woche später im Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg, in dem die Westfalen wieder nicht glänzten, aber immerhin 2:0 gewannen. In Brügge soll nun im fremden Stadion ein Ausrufezeichen gesetzt werden. Doppelt wichtig, denn man will sich die Stimmung vor dem -Topspiel am kommenden Wochenende gegen den FC Bayern nicht versauen.

vor Beginn | Der belgische Meister Club Brügge empfängt Borussia Dortmund zum Duell am 3. Spieltag der Champions-League-Gruppe F. Die Belgier starteten nach Maß in die Königsklasse, gewannen ihr Auftaktmatch bei Zenit St. Petersburg mit 2:1 und ergatterten auch in Rom einen Punkt (1:1). In der Tabelle steht Brügge mit vier Punkten auf dem 2. Rang. Da Zenit St. Petersburg am frühen Abend mit 1:0 gegen Lazio gewann, geht es heute im Jan Breydelstadion um die Tabellenführung.

vor Beginn | Die Hausherren ändern ihre Startelf auf drei Positionen im Vergleich zum 2:2 gegen gegen KV Mechelen. Diatta, Dennis und Clint Mata kommen für Mechele, Krmencik und Okere in die Mannschaft.

vor Beginn | Im Vergleich zum 2:0-Auswärtserfolg bei Arminia Bielefeld tauscht Lucien Favre seine Startelf auf fünf Positionen durch. Bitter ist der verletzungsbedingte Ausfall von Vize-Kapitän Hummels, der via Twitter aber verkündete, am Samstag wieder dabei zu sein. Ebenfalls raus rotieren Passlack, Bellingham, Sancho und Reus. Dafür sind Guerreiro, Witsel, Dahoud, Reyna und der nach Knieproblemen zurückgekehrte Haaland wieder mit dabei.

vor Beginn | Herzlich willkommen zum Gruppenspiel der Champions League zwischen dem FC Brügge und dem BVB (Borussia Dortmund).

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Aufstellung hier im LIVE-TICKER

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Bürki - Meunier, Akanji, Delaney, Guerreiro - Witsel, Dahoud - Hazard, Brandt, Reyna - Haaland

Bank: Unbehaun, Drljaca - Morey, Sancho, Reus, Schulz, Reinier, Bellingham, Piszczek, Passlack, Knauff, Raschl

Der FC Brügge setzt auf folgende Aufstellung:

Mignolet - Mata, Kossounou, Deli - Sobol, Vanaken, Rits, Vormer - Diatta, Lang, Bonaventure

Bank: Horvath - Balanta, Krmencik, Schrijvers, Okereke, Badji, Van Der Brempt, Mechele, De Ketelaere

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Dies ist das 7. Europapokal-Duell zwischen Club Brugge und Borussia Dortmund – zuletzt traf man sich 2018/19 in der Gruppenphase der Champions League, damals siegte der BVB mit 1-0 in Brügge, in Dortmund gab es ein 0-0.

Borussia Dortmund hat zwischen 1987 und 2003 seine ersten 3 Europapokalspiele in Belgien verloren, seither aber 3 in Folge gewonnen, darunter auch 2018/19 mit 1-0 in der Champions-League-Gruppenphase bei Club Brugge.

Club Brugge hat nur eines seiner letzten 10 Spiele in der Champions League gewonnen (U6 N3), am 1. Spieltag dieser Saison mit 2-1 bei Zenit St Petersburg.

Nach dem 2-0-Sieg gegen Zenit St Petersburg am 2. Spieltag könnte Borussia Dortmund erstmals seit Oktober 2018 wieder in der Gruppenphase der Champions League 2 Spiele in Folge gewinnen (damals 3 in Folge).

Club Brugge wartet seit November 2005 auf einen Heimsieg in der Champions League (3-2 gegen ), in den 11 Spielen seither gab es im heimischen Stadion 5 Remis und 6 Niederlagen.

Borussia Dortmund hat seine letzten 4 Auswärtsspiele in der Königsklasse verloren, 5 Pleiten in Folge im Landesmeisterpokal/Champions League gab es für den BVB in der Fremde noch nie.

Nur Robert Lewandowski (15) hat seit dem Beginn der letzten Saison mehr Champions-League-Tore erzielt als Borussia Dortmunds Erling Haaland, für seine 12 Treffer benötigte der Norweger nur 17 Torschüsse.

Club Brugges Torhüter Simon Mignolet hat in seinen 13 Auftritten in der Champions League nur 1-mal als Sieger den Platz verlassen, 6-mal spielte er unentschieden, 6-mal verlor er, seit er im September 2014 für Liverpool sein Debüt in diesem Wettbewerb gefeiert hatte (2-1 gegen Ludogorets Razgrad).

Jadon Sancho war in der Gruppenphase der Champions League in seinen letzten 5 Spielen an 5 Treffern beteiligt (3 Tore und 2 Assists), in den letzten 4 Spielen traf er 3-mal.

Club Brugges Hans Vanaken hat in seinen letzten 3 Champions-League-Spielen 2 Treffer erzielt, so viele wie in seinen ersten 17 Spielen in diesem Wettbewerb.

Quelle : Getty Images / Goal

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go, Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Champions-League-Gruppenphase wird heute der 3. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Trotz Ausfall von Hummels: Mit Sieg in Brügge auf Bayern einstimmen

Erst das Schlüsselspiel beim Blitztrip nach Brügge gewinnen, dann die Bayern im Ligagipfel fordern: Auch ohne den zuletzt überragenden Abwehrchef Mats Hummels ist der Auftrag von Borussia Dortmund auf der ungewöhnlich kurzen Reise ins Corona-Risikogebiet klar. Mit einem Erfolg im wegweisenden Duell beim FC Brügge will der Vizemeister Kurs auf das Achtelfinale in der Champions League nehmen und nebenbei weiteres Selbstvertrauen für das Topspiel gegen Bayern München tanken.

"Es ist sehr gefährlich, was wir machen. Wir sind am Limit. Wir wollen nicht lange dort bleiben. Aber es ist ein wichtiges Spiel für uns. Darauf konzentrieren wir uns", sagte ein nachdenklicher Trainer Lucien Favre vor der Begegnung beim belgischen Meister am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky).

Lizenzspielerchef Sebastian Kehl hat aber auch schon den Bundesliga-Kracher drei Tage später gegen die Bayern im Hinterkopf. "Das wird eine interessante und spannende Woche, in der wir einiges bewegen können", sagte Kehl.

Die Hoffnung auf eine Blitz-Heilung bei Hummels (Oberschenkelverletzung) erfüllte sich für das Spiel in Brügge allerdings nicht, dafür steht Torjäger Erling Haaland nach überstandenen Knieproblemen wohl wieder zur Verfügung. Der Norweger, der am Abschlusstraining teilnahm, will seine bemerkenswerte Bilanz von zwölf Treffern in zehn Spielen in der Königsklasse weiter ausbauen und damit die Tür zur K.o.-Runde aufstoßen.

"Wir haben die Chance, uns in eine sehr gute Ausgangsposition zu bringen", sagte Nationalspieler Julian Brandt. Lazio Rom und Brügge führen die Gruppe F mit jeweils vier Punkten an, der BVB lauert einen Zähler dahinter.

Allerdings offenbarte die Mannschaft von Favre auf internationalem Parkett auswärts zuletzt Schwächen. Die vergangenen vier Begegnungen in der Fremde gingen in der Champions League verloren. "Auswärts haben wir Verbesserungspotenzial", stellte Sportdirektor Michael Zorc fest: "Da besteht die klare Herausforderung für uns, es jetzt besser zu machen."

Favre plagen aber Abwehrsorgen. Neben Hummels stehen auch Nationalspieler Emre Can (Corona) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) nicht zur Verfügung. An letzten Lösungen tüftelte der Schweizer Coach am Dienstagnachmittag beim abschließenden Training in Dortmund. Erst danach ging es nach Belgien.

Dort wird sich der BVB so kurz wie möglich aufhalten. Nach der Begegnung im Jan-Breydel-Stadion geht es nachts zurück in die Heimat - im Idealfall mit drei Punkten an Bord.

Die Voraussetzungen sind gut. Gegner Brügge zeigte beim 2:2 am Samstag gegen Mechelen eine schwache Leistung. "Wenn wir so gegen Dortmund spielen, fangen wir acht oder neun Dinger", schimpfte Trainer Philippe Clement. ( Quelle: SID )

Brügge vs. BVB: Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen

Brügge : Mignolet - Clinton, Mechele, Deli - Vormer, Rits, Vanaken - Diatta, Sobol - De Ketelaere - Dennis. - Trainer: Clement

: Mignolet - Clinton, Mechele, Deli - Vormer, Rits, Vanaken - Diatta, Sobol - De Ketelaere - Dennis. - Trainer: Clement Dortmund : Bürki - Piszczek, Akanji, Delaney - Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre

: Bürki - Piszczek, Akanji, Delaney - Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro - Sancho, Reyna - Haaland. - Trainer: Favre Schiedsrichter : Damir Skomina (Slowenien)

Brügge vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick