Heute steigt die Partie Brentford vs. Liverpool. Doch wo könnt Ihr sie heute live mittels TV, LIVE STREAM und TICKER mitverfolgen? GOAL hat Infos.

In diesen Tagen finden die Begegnungen des 19. Spieltags in der englischen Premier League statt. Hierbei eröffnet am Montag das Kräftemessen Brentford vs. Liverpool das Programm. Das Spiel im Gtech Community Stadium beginnt um 18.30 Uhr.

In der Premier League 2021/22 gingen die ersten Aufeinandertreffen Brentford vs. Liverpool nach 74 Jahren über die Bühne. Das erste davon stieg im Gtech Community Stadium und endete mit 3:3. Damals verspielten die von Thomas Frank trainierten Bees einen Vorsprung, ehe sie zweimal einen Rückstand egalisierten. Rund vier Monate später setzte sich die Elf von Jürgen Klopp an der Anfield Road mit 3:0 durch.

Heute um 18.30 Uhr kommt es in der englischen Premier League zur Partie Brentford vs. Liverpool. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE STREAM, zu den Aufstellungen sowie zum LIVE TICKER.

Brentford vs. Liverpool heute live: TV, LIVE STREAM, TICKER

Spiel: Brentford vs. Liverpool Datum: Montag, 2. Januar 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Gtech Community Stadium (Brentford, Middlesex)

Brentford vs. Liverpool heute live: Die Übertragung im TV

Sky besitzt die Exklusivrechte an allen Partien der englischen Premier League. Dafür greift der Pay-TV-Anbieter auf etliche Kanäle zurück. Hierbei läuft die Begegnung Brentford vs. Liverpool bei Sky Sport Premier League HD und bei Sky Sport Top Event (HD). Aber schreibt Euch an dieser Stelle die Kernfakten zur Übertragung aus dem Middlesex auf:

Sender: Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD)

Sky Sport Premier League HD, Sky Sport Top Event (HD) Berichterstattung ab: 18.20 Uhr

18.20 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Kommentar: Joachim Hebel

Wenn Ihr Euch das Spiel zwischen den Bees und den Reds im TV anschauen möchtet, kommt Ihr nicht um das Sport-Paket herum. Hierbei könnt Ihr entweder das Einzelabo für 20 Euro oder eine Kombination mit dem Bundesliga-Paket für 32,50 Euro abschließen. Doch auf der Homepage des Bezahlanbieters könnt Ihr Euch genauer einlesen.

Brentford vs. Liverpool: Die Ausstrahlung im LIVE STREAM

Wenn Ihr keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr Euch die Partie Brentford vs. Liverpool auch im LIVE STREAM ansehen. Denn: Sky strahlt sein vollständiges Programm zusätzlich online aus. Hierbei stehen zwei Optionen zur Auswahl.

Brentford – Liverpool im LIVE STREAM über Sky Go sehen

Sky Go, das hauseigene Streaming-Portal, bildet die erste davon. Dort müsst Ihr Euch im Prinzip nur einloggen. Allerdings erfolgt die Freischaltung nicht unverzüglich. Deshalb müsst Ihr nach einem heutigen Kauf wahrscheinlich WOW oder eine Wiederholung nutzen.

Mit WOW die Premier League im LIVE STREAM schauen: Brentford gegen Liverpool heute

WOW stellt das frühere Sky Ticket dar. Damit findet die Aktivierung sofort statt. Obendrein müsst Ihr keine langfristige Bindung eingehen. Wenn Ihr das Paket Supersport Monat für 29,99 Euro erwerbt, könnt Ihr Euch mit zwei Endgeräten das gesamte Sportprogramm ansehen. Als Fußballliebhaber könnt Ihr zusätzlich die Bundesliga, die 2. Bundesliga und den DFB-Pokal mitverfolgen. Dazu kommen die NHL, die ATP World Tour, die Formel 1 und die PGA Tour.

Brentford vs. Liverpool heute im TV und LIVE STREAM sehen: Der LIVE TICKER

Außerdem hält Euch GOAL heute mit seinem LIVE TICKER zur Partie Brentford vs. Liverpool auf dem Laufenden. Somit bleibt Ihr zu allen relevanten Geschehnissen in der Begegnung im Gtech Community Stadium im Bilde. Hierfür bekommt Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Brentford vs. Liverpool heute live sehen: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor dem Anstoß folgen die Startformationen.