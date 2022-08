Lückenfüller für Sebastien Haller: Braucht der BVB wirklich einen Ersatz?

Borussia Dortmund muss nach dem Ausfall von Sebastien Haller eine Lücke schließen. Doch braucht es überhaupt eine Neuverpflichtung?

Eigentlich wollte man beim BVB zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht mehr über Transfers nachdenken müssen. Die Dortmunder hatten sich schon zu Beginn der Transferperiode namhaft verstärkt. Etwas später legte man sich auch auf den Nachfolger des abgewanderten Erling Haaland fest: Sebastien Haller sollte im Sturmzentrum für Tore sorgen.

Doch nach Hallers Hodenkrebs-Diagnose wird nun in Dortmund darüber nachgedacht, einen weiteren Mittelstürmer zu verpflichten.

Sportdirektor Sebastian Kehl sagte in der Welt am Sonntag zum Stand der Dinge: "Es ist nicht ganz einfach, nun, da viele Transfers schon erledigt sind, einen passenden Ersatz zu finden." Kehl gab einen Einblick in seine Gedankenspiele: "Wir werden nur dann einen neuen Stürmer verpflichten, wenn wir hundertprozentig von ihm überzeugt sind. Wir werden uns da nicht treiben lassen. Es ist unsere Pflicht, alle Optionen zu prüfen. Aber ganz klar ist, dass wir zukünftig auf Sebastien bauen werden. Deshalb brauchen wir keinen Stürmer für einen längeren Zeitraum."

Keinen Stürmer für einen längeren Zeitraum? Das schränkt den möglichen Kandidatenkreis massiv ein. Nach Kehls Aussagen bräuchte sich der potenzielle Neuzugang keinerlei Illusionen zu machen: Er wäre nur genau so lange eingeplant, wie Haller wegen seiner Krebsbehandlung ausfällt. Ein klassischer Lückenbüßer.

BVB: Simeone als Haller-Ersatz unrealistisch

Unter diesem Gesichtspunkt wirkt ein Kandidat, der von der spanischen Marca ins Spiel gebracht wurde, wenig realistisch: Demnach soll der BVB angeblich Interesse an einer Verpflichtung von Giovanni Simeone haben. Der Sohn von Star-Trainer Diego Simeone legte vergangene Saison mit 17 Serie-A-Toren und sechs Vorlagen für Hellas Verona die erfolgreichste Spielzeit seiner Profikarriere hin. Mit 27 Jahren ist er im besten Fußballer-Alter. Zudem sollen auch Juventus und der FC Sevilla Interesse an Simeone haben. In Sevilla stand übrigens auch schon Papa Diego unter Vertrag. Warum sollte Simeone als nächsten Schritt den BVB wählen, wenn er schon weiß, dass er bei Hallers Rückkehr auf die Bank müsste? Eigentlich können die Dortmunder unter diesen Voraussetzungen nur einen Torjäger kurz vor dem Renteneintritt wie Edin Dzeko verpflichten. Oder einen Stürmer, der es unter normalen Bedingungen gar nicht erst auf die Liste der Dortmunder geschafft hätte, wie etwa Krzysztof Piatek, dessen Name nach Hallers Diagnose auch schon einige Male fiel.

Dass Kehl sich so eindeutig äußert, ist ein starkes Zeichen in Richtung Haller: Man setzt weiter auf ihn und setzt ihn bei der Genesung nicht unter Druck. Das zeigt Klasse und ist lobenswert.

Möglicherweise kann die Borussia Hallers Ausfall sogar ohne einen weiteren Neuzugang auffangen. Youngster Youssoufa Moukoko ist in der anstehenden Saison eventuell schon bereit für mehr Spielzeit. Trainer Edin Terzic hält viel vom 17-Jährigen. Und über Tore des Supertalents würden man sich in Dortmund vermutlich noch mehr freuen als über die eines klassischen Lückenbüßers.