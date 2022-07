Der BVB ist nach der Schockdiagnose bei Sebastien Haller auf der Suche nach einem neuen Stürmer - Wird es Giovanni Simeone?

Borussia Dortmund hat offenbar Giovanni Simeone auf dem Zettel. Laut der Marca reisen die BVB-Verantwortlichen am Donnerstag nach Verona, um mit den Hellas-Verantwortlichen über einen Wechsel zu sprechen.

Nach der Schockdiagnose von Sebastien Haller, der an Hodenkrebs erkrankt ist, sind die Borussia-Bosse auf der Suche nach einem Ersatz für die Sturmspitze. Simeone könnte die Lösung für die Schwarz-Gelben sein.

Juventus und Sevilla offenbar auch im Poker

Simeone wurde im vergangenen Jahr von Cagliari Calcio an Hellas Verona ausgeliehen, nach einem starken Jahr bei Hellas zog Verona die Kaufoption über 10,5 Millionen Euro für den Argentinier. Mehr als das müsste der BVB wohl für den 27-Jährigen auf den Tisch legen.

Neben den Dortmundern sind laut der Marca auch Juventus Turin und der FC Sevilla am argentinischen Nationalspieler interessiert.

Simeones Vertrag in Verona läuft noch bis 2026, in der vergangenen Saison gehörte er zu den besten Stürmern der Serie A. In 36 Spielen traf der Sohn von Atletico-Madrid-Trainer Diego Simeone 17 Mal und legte sechs weitere Treffer auf.